ANTD.VN - Gọi điện đến Đường dây nóng ANTĐ, nhiều bạn đọc hỏi, chủ xe có được thay biển vừa trúng đấu giá vào biển số xe đang sử dụng hay phải mua xe mới để lắp biển mới?

Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, người trúng đấu giá được đăng ký biển số xe trúng đấu giá gắn với phương tiện thuộc sở hữu của mình.

Bên cạnh đó, Điều 28 Thông tư 79/2024/TT-BCA cũng quy định 3 trường hợp đăng ký, cấp biển số xe trúng đấu giá gồm: Xe chưa đăng ký; Xe đã đăng ký thuộc quyền sở hữu của tổ chức, cá nhân trúng đấu giá; Xe nhận chuyển quyền sở hữu của tổ chức, cá nhân khác.

Như vậy, người trúng đấu giá hoàn toàn có thể sử dụng biển số trúng đấu giá để thay cho biển số trên chiếc xe đã đăng ký thuộc quyền sở hữu của mình. Chủ xe cần chuẩn bị đúng hồ sơ, thực hiện thủ tục cấp biển số và tuân thủ thời hạn đăng ký sau khi trúng đấu giá.

Đối với xe đã đăng ký, hồ sơ gồm: Giấy khai đăng ký xe; Chứng nhận đăng ký xe và biển số xe đang sử dụng; Giấy xác nhận hồ sơ xe của cơ quan đăng ký xe đang quản lý hồ sơ, nếu cơ quan cấp biển số trúng đấu giá khác cơ quan đang quản lý hồ sơ xe;

Quyết định xác nhận biển số xe trúng đấu giá do Cục Cảnh sát giao thông cấp, còn thời hạn sử dụng. Trường hợp quá thời hạn phải có thêm quyết định gia hạn;

Sau khi hồ sơ và phương tiện được kiểm tra hợp lệ, cơ quan đăng ký xe giải quyết cấp biển số trúng đấu giá, chủ xe nộp lệ phí và nhận chứng nhận đăng ký xe theo quy định.

Về việc đăng ký xe tại nơi cư trú khi trúng đấu giá biển số xe của tỉnh khác, theo quy định hiện hành, “tổ chức, cá nhân trúng đấu giá biển số xe được lựa chọn đăng ký, cấp biển số xe trúng đấu giá tại các cơ quan đăng ký xe trong tỉnh, thành phố nơi tổ chức, cá nhân có trụ sở, cư trú hoặc tại Phòng CSGT quản lý biển số xe trúng đấu giá đó”.

Theo đó, người trúng đấu giá được lựa chọn một trong hai địa điểm: Tại địa phương nơi cư trú (cơ quan đăng ký xe trong tỉnh, thành phố nơi cá nhân đăng ký thường trú hoặc tạm trú); Tại địa phương quản lý biển số trúng đấu giá (Phòng CSGT quản lý biển số xe đã trúng đấu giá).

Về thẩm quyền đăng ký xe tại địa phương, Phòng Cảnh sát giao thông và Công an cấp xã được thực hiện đăng ký xe đối với các phương tiện, chủ xe thuộc phạm vi quản lý tương ứng.

Như vậy, người trúng đấu giá không phải chuyển thường trú hoặc đăng ký tạm trú tại tỉnh, thành phố có biển số trúng đấu giá mới được làm thủ tục đăng ký xe.

Về việc đăng ký xe để gắn biển số trúng đấu giá, sau khi hoàn thành nghĩa vụ thanh toán, người trúng đấu giá được cấp quyết định xác nhận biển số xe trúng đấu giá.

Người trúng đấu giá phải đăng ký xe để gắn biển số trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp quyết định xác nhận (điểm b khoản 2 Điều 38 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024).

Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan, thời hạn này được kéo dài thêm nhưng tối đa không quá 6 tháng.