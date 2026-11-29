Công an xã Thiên Lộc hướng dẫn người dân lái xe an toàn khi tham gia giao thông

Thực hiện Kế hoạch 519/KH-UBND ngày 02/10/2026 của UBND xã Thiên Lộc về triển khai Chiến dịch bồi dưỡng kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn trên địa bàn xã Thiên Lộc; đồng thời phòng ngừa tình hình vi phạm và kéo giảm số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn xã Thiên Lộc.

Ngày 27/11/2026, Công an xã Thiên Lộc phối hợp công ty Vinfast Ecoxe và lãnh đạo thôn Hậu Dưỡng tổ chức tuyên truyền Luật trật tự an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn nhân dân thôn Hậu Dưỡng, xã Thiên Lộc nhất là số người dân có giấy phép lái xe trên 3 năm.

Tại buổi tuyên truyền, đã thu hút hơn 70 người dân từ 30 tuổi đến 60 tuổi tham gia trong đầu giờ và cả ngày có hơn 500 người dân tham gia. Tại Hội trường Nhà văn hoá thôn Hậu Dưỡng, người dân đã được báo cáo viên Công an xã Thiên Lộc tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Trật tự an toàn giao thông, chỉ rõ những quy định về độ tuổi, điều kiện được sử dụng xe mô tô, xe gắn máy và các hành vi vi phạm thường gặp như: không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, uống rượu bia… Báo cáo viên cũng nêu rõ các nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn giao thông và các hành vi vi phạm pháp luật hay mắc phải để từ đó trang bị cho các người dân kiến thức và giúp nâng cao ý thức phòng ngừa và bảo vệ bản thân.

Tuyên truyền, hướng dẫn người dân điều khiển xe điện an toàn

Tại buổi tuyên truyền Công an xã đã phối hợp với công ty Vinfast Ecoxe tổ chức hướng dẫn người dân cách sử dụng các loại xe điện an toàn, đồng thời kỹ năng lái xe theo mô hình đã được sắp xếp để mọi người dân đến được trải nghiệm lái thử theo hướng dẫn một cách an toàn.

Hoạt động góp phần trang bị kiến thức pháp luật cần thiết, giúp người dân nâng cao nhận thức, qua đó chấp hành nghiêm chỉnh Luật trật tự an toàn giao thông, xây dựng văn hoá giao thông lịch sự, an toàn, văn minh.