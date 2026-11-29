ANTD.VN - Chủ động triển khai phương án, bố trí lực lượng tại các khu vực trọng điểm, Công an xã Đông Anh, Hà Nội tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phục vụ người dân và du khách tham gia Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội 2026.

Công an xã Đông Anh chủ động xây dựng phương án, bố trí cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Ban Tổ chức triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn

Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội 2026 (Hanoi Firebeat World Festival) diễn ra trong 3 ngày, từ 27 đến 29-11-2026, tại khu vực sân Nam, Trung tâm Triển lãm Việt Nam, số 890 đường Trường Sa, xã Đông Anh, Hà Nội. Sự kiện thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, thưởng thức ẩm thực, giao lưu văn hóa và âm nhạc.

Xác định đây là sự kiện tập trung đông người, tiềm ẩn những yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự và giao thông, Công an xã Đông Anh đã chủ động xây dựng phương án, bố trí cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Ban Tổ chức triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn.

Các tổ công tác được phân công trực tại những vị trí trọng điểm như cổng ra vào, khu vực gian hàng, sân khấu và các tuyến đường xung quanh Trung tâm Triển lãm Việt Nam. Công tác ứng trực được duy trì từ sáng sớm đến đêm muộn, bảo đảm kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh.

Với tinh thần trách nhiệm, tận tụy, vì nhân dân phục vụ, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đông Anh nỗ lực duy trì an ninh, an toàn trong suốt thời gian diễn ra lễ hội

Cùng với đó, lực lượng Công an tăng cường tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn phương tiện, phân luồng giao thông, không để xảy ra ùn tắc tại các khu vực tập trung đông người. Công tác phòng ngừa trộm cắp, móc túi và các hành vi gây mất an ninh, trật tự cũng được chú trọng; sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn người dân và du khách khi cần thiết.

Với tinh thần trách nhiệm, tận tụy, vì nhân dân phục vụ, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đông Anh nỗ lực duy trì an ninh, an toàn trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, góp phần để các hoạt động văn hóa, ẩm thực và giải trí được tổ chức thuận lợi, văn minh.

Công an xã Đông Anh khuyến cáo người dân và du khách khi tham gia lễ hội cần chủ động bảo quản tài sản cá nhân, chú ý trông giữ trẻ nhỏ, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và Ban Tổ chức. Mỗi người dân cùng nâng cao ý thức trách nhiệm, góp phần bảo đảm an toàn cho sự kiện, xây dựng hình ảnh Thủ đô Hà Nội văn minh, an toàn, thân thiện và mến khách.