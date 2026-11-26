ANTD.VN - Theo quy định mới nhất của Bộ Công an, từ tháng 12/2026, đơn khiếu nại, tố cáo gửi đến Công an để được xử lý phải có số căn cước, có chữ ký trực tiếp hoặc điểm chỉ của người viết đơn.

Thông tư 176/2026/TT-BCA quy định về tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn và quản lý công tác giải quyết đơn trong Công an nhân dân, có hiệu lực từ ngày 14/12/2026.

Thông tư đã phân loại theo điều kiện xử lý, bao gồm đơn đủ điều kiện, đơn không đủ điều kiện xử lý.

Theo đó, đơn đủ điều kiện xử lý là đơn đáp ứng các yêu cầu: Đơn dùng chữ viết là tiếng Việt. Trường hợp đơn được viết bằng tiếng nước ngoài thì phải kèm bản dịch ra tiếng Việt; chữ ký của người dịch trên bản dịch phải được chứng thực theo quy định của pháp luật. Đơn ghi rõ ngày, tháng, năm viết đơn; họ, tên, địa chỉ của người viết đơn, số căn cước hoặc giấy chứng nhận căn cước hoặc số hộ chiếu; có chữ ký trực tiếp hoặc điểm chỉ của người viết đơn;

Đơn khiếu nại ghi rõ tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại và yêu cầu của người khiếu nại;

Đơn tố cáo ghi rõ họ tên, địa chỉ của người bị tố cáo; hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo; cách thức liên hệ với người tố cáo và các tài liệu khác có liên quan; Đơn phản ánh, kiến nghị ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị;

Đơn không rõ họ tên, địa chỉ của người gửi đơn nhưng có nội dung tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật và nêu rõ người có hành vi vi phạm pháp luật, có tài liệu, chứng cứ cụ thể về hành vi vi phạm pháp luật và có cơ sở để thẩm tra, xác minh theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật Tố cáo.

Đơn không đủ điều kiện xử lý bao gồm: Đơn không đáp ứng các yêu cầu tại điểm a khoản này; Đơn hoặc tài liệu kèm theo thể hiện đã được gửi cho cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc người có thẩm quyền giải quyết; Đơn trùng nội dung đã được xử lý đúng quy định.

Đơn có nội dung chống đối đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đơn có nội dung chia rẽ đoàn kết dân tộc, tôn giáo; đơn có lời lẽ thô tục, bôi nhọ, xúc phạm danh dự, uy tín của cá nhân, cơ quan, tổ chức, đơn vị;

Đơn có nội dung không cụ thể, không có cơ sở để kiểm tra, xác minh hoặc không xác định được cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có thẩm quyền giải quyết; Đơn rách nát, chữ viết bị tẩy xóa, không rõ, không thể đọc được;

Đơn phản ánh, kiến nghị hoặc tài liệu kèm theo thể hiện vụ việc đã được cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có thẩm quyền tiếp nhận, hướng dẫn hoặc trả lời bằng văn bản theo đúng quy định và không có nội dung, tình tiết mới.

Phân loại đơn thuộc thẩm quyền và đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.

Về xử lý đơn tố giác, báo tin về tội phạm, Thông tư 176/2026/TT-BCA, cơ quan điều tra các cấp, Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Công an cấp xã thực hiện việc tiếp nhận, xử lý đơn tố giác, báo tin về tội phạm theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản liên quan.