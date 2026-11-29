ANTD.VN - Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 9 -Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại hai tòa nhà, với khoảng 350 người tham gia.

Đội CC&CNCH Khu vực số 9 phối hợp với cơ sở tổ chức thực tập phương án chữa cháy&CNCH

Với đặc thù là các công trình cao tầng như Ngân hàng Vietcombank (số 191 Bà Triệu, phường Bạch Mai) và Ban Quản lý khu căn hộ Times City (số 458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy) là nơi tập trung đông người làm việc, sinh sống, đồng thời có nhiều hệ thống kỹ thuật phức tạp. Việc trang bị kiến thức, kỹ năng PCCC&CNCH, duy trì các điều kiện an toàn và nâng cao khả năng xử lý tình huống của lực lượng tại chỗ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần chủ động phòng ngừa, hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy, nổ và thiệt hại có thể xảy ra.

Tại các buổi tuyên truyền, cán bộ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 9 đã tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người tham gia nhận diện các nguy cơ cháy, nổ; các biện pháp bảo đảm an toàn trong sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt; kỹ năng báo cháy, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ và phương pháp di chuyển, thoát nạn an toàn trong môi trường có nhiều khói, khí độc. Người tham gia cũng được hướng dẫn thực hành sử dụng các thiết bị chữa cháy tại chỗ, qua đó củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng xử lý khi có sự cố xảy ra.

Gắn công tác tuyên truyền với thực hành, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 9 đã phối hợp với lực lượng PCCC cơ sở tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại cả hai tòa nhà. Nội dung thực tập tập trung vào việc tổ chức báo động, hướng dẫn và sơ tán người đến khu vực an toàn; triển khai phương tiện chữa cháy ban đầu; tìm kiếm, cứu người bị nạn và phối hợp xử lý tình huống giữa lực lượng tại chỗ với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH chuyên nghiệp.

Cán bộ, nhân viên, lực lượng PCCC cơ sở thực hành dập tắt đám cháy giả định bằng bình chữa cháy xách tay

Thông qua thực tập phương án, các lực lượng có điều kiện rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống, nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy, phối hợp hiệp đồng; đồng thời kiểm tra tính khả thi của phương án, khả năng vận hành hệ thống và phương tiện PCCC tại cơ sở. Qua đó, kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế để bổ sung, hoàn thiện phương án, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của từng công trình.

Việc kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng với thực tập phương án tại hai tòa nhà không chỉ góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân viên, cư dân và lực lượng PCCC cơ sở mà còn giúp chuyển hóa kiến thức thành kỹ năng ứng phó thực tế.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm củng cố thế trận an toàn PCCC&CNCH ngay từ cơ sở, phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó với các tình huống cháy, nổ, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân trên địa bàn Thủ đô.