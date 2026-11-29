ANTD.VN - Công an xã Mê Linh, Hà Nội và Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 21 – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH CATP vừa phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tập huấn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các thành viên đội dân phòng trên địa bàn xã.

Học viên thực hành cách sử dụng bình chữa cháy xách tay

Theo chỉ huy Công an xã Mê Linh, thời gian gần đây, tình hình cháy, nổ trên cả nước tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều vụ việc gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là sự chủ quan, thiếu kiến thức và kỹ năng xử lý tình huống ban đầu. Do đó, việc nâng cao năng lực của lực lượng dân phòng có ý nghĩa quan trọng trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý các sự cố cháy, nổ ngay từ cơ sở.

Tại Hội nghị, lãnh đạo UBND xã đề nghị các học viên nghiêm túc tiếp thu kiến thức, tích cực tham gia thực hành, nắm vững kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy, thoát nạn và cứu người. Sau tập huấn, mỗi thành viên đội dân phòng cần phát huy vai trò tuyên truyền viên tại cơ sở, chủ động rà soát, phát hiện những nguy cơ cháy, nổ tại nơi làm việc, nơi cư trú và kịp thời đề xuất biện pháp khắc phục.

Đại diện Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 21 đã trực tiếp truyền đạt những kiến thức cơ bản về PCCC&CNCH; phân tích các nguy cơ cháy, nổ thường gặp do sự cố hệ thống điện, bất cẩn trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, khí đốt, hóa chất dễ cháy và sự chủ quan trong sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh.

Các học viên cũng được hướng dẫn quy trình xử lý khi xảy ra cháy, nổ, từ việc báo cháy, ngắt nguồn điện, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu đến tổ chức thoát nạn, cứu người, cứu tài sản và phối hợp với lực lượng chức năng.

Bên cạnh nội dung lý thuyết, các học viên được trực tiếp thực hành sử dụng bình chữa cháy để dập tắt đám cháy khí gas; tìm hiểu cách sử dụng hệ thống báo cháy, mặt nạ phòng độc và rèn luyện kỹ năng thoát nạn, cứu người trong tình huống khẩn cấp. Qua đó, giúp lực lượng dân phòng củng cố kiến thức, nâng cao khả năng phản ứng, phối hợp xử lý tình huống, bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thông qua hội nghị, lực lượng dân phòng trên địa bàn xã Mê Linh được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng cần thiết để phát huy vai trò nòng cốt trong công tác PCCC&CNCH tại cơ sở, thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, chủ động phòng ngừa, kịp thời xử lý các sự cố ngay từ khi mới phát sinh, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.