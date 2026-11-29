ANTD.VN - Bổ sung nhiều trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động, áp dụng quy định mới về bổ nhiệm, xếp lương nhân sự hỗ trợ giáo dục đại học…là những quy định mới có hiệu lực từ tháng 12 tới.

Nghị định 393/2026/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có hiệu lực từ ngày 5/12/2026. Theo đó, người nước ngoài làm việc tại các cơ sở giáo dục gồm 5 nhóm:

Tham gia giảng dạy, nghiên cứu, chuyển giao chương trình giáo dục quốc tế; Tham gia chương trình, dự án hợp tác giáo dục và đào tạo giữa cơ sở giáo dục nước ngoài và cơ sở giáo dục tại Việt Nam;

Có trình độ thạc sĩ trở lên trong các lĩnh vực STEM, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, tài chính, kinh tế, quản trị kinh doanh tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học;

Có trình độ tiến sĩ tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học;

Có chức danh giáo sư, phó giáo sư tham gia giảng dạy, nghiên cứu, trao đổi học thuật tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học.

Ngoài nội dung trên, Nghị định còn mở rộng các trường hợp được xác định là chuyên gia nước ngoài.

Bên cạnh trường hợp thông thường là có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 2 năm kinh nghiệm phù hợp với vị trí công việc, Nghị định mới quy định riêng đối với một số nhóm chuyên gia. Với lĩnh vực khoa học, công nghệ, có thêm trường hợp:

Có bằng đại học trở lên hoặc tương đương trong ngành, chuyên ngành thuộc Danh mục công nghệ chiến lược và Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc theo thỏa thuận hợp tác của Chính phủ;

Có bằng đại học loại giỏi trở lên đối với các ngành đào tạo về khoa học, công nghệ tại cơ sở giáo dục đại học thuộc danh sách 500 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu thế giới theo một trong các bảng xếp hạng được Nghị định quy định và có ít nhất 1 năm kinh nghiệm phù hợp…

Theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 1412/QĐ-BNV, từ 5/12/2026 bãi bỏ các thủ tục hành chính cấp tỉnh trong lĩnh vực việc làm liên quan đến cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, gồm:

Cấp, cấp lại, gia hạn giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Đồng thời, Quyết định cũng công bố 6 thủ tục hành chính mới có tên gọi tương ứng để thực hiện theo Nghị định 393/2026/NĐ-CP.

Thông tư 90/2026/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, chế độ làm việc, bổ nhiệm và xếp lương đối với nhân sự hỗ trợ giáo dục đại học có hiệu lực từ ngày 7/12/2026.

Theo đó, việc bổ nhiệm và xếp lương đối với nhân sự hỗ trợ giáo dục đại học được thực hiện như sau:

Đối với viên chức: Việc bổ nhiệm và xếp lương đối với trợ giảng, nghiên cứu viên, nhân sự hỗ trợ giảng dạy thực hiện theo vị trí việc làm, quy định của pháp luật về viên chức và quy chế tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục đại học.

Đối với người lao động: Việc ký kết hợp đồng lao động và thực hiện chế độ tiền lương đối với trợ giảng, nghiên cứu viên, nhân sự hỗ trợ giảng dạy thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động và quy chế tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục đại học.

Người được bổ nhiệm hoặc ký hợp đồng lao động vào các vị trí việc làm nêu trên phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Thông tư 90/2026/TT-BGDĐT và các quy định pháp luật có liên quan.