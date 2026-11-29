ANTD.VN - Chỉ trong chưa đầy hai tuần, hai vụ nổ nghi liên quan đến khí gas tại TP HCM và Hà Nội đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, cướp đi sinh mạng nhiều người, khiến hàng chục người bị thương. Những sự cố liên tiếp là hồi chuông cảnh báo về nguy cơ cháy, nổ từ hoạt động kinh doanh, bảo quản và sử dụng gas, nhất là khi các quy định an toàn bị xem nhẹ, những sơ suất nhỏ không được phát hiện, xử lý kịp thời.

Ngày 13-11, vụ nổ tại cơ sở kinh doanh gas trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, TP HCM khiến nhiều công trình đổ sập, 3 người tử vong và 9 người bị thương.

Chưa đầy hai tuần sau, sáng 24-11, vụ nổ nghi liên quan đến khí gas tại cơ sở kinh doanh ăn uống trên phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội tiếp tục gây hậu quả thảm khốc, khiến 7 người tử vong và 9 người bị thương.

Vụ nổ tại cơ sở kinh doanh gas trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, TP HCM

Hai vụ việc liên tiếp với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho thấy nguy cơ cháy, nổ từ gas luôn hiện hữu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt. Đáng lo ngại, những sự cố này có thể bắt nguồn từ các nguyên nhân tưởng chừng rất nhỏ như rò rỉ đường ống, thiết bị xuống cấp, lắp đặt không đúng kỹ thuật hoặc bất cẩn trong quá trình sử dụng.

Nguy cơ tiềm ẩn từ những sơ suất thường ngày

Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), thường gọi là gas, được sử dụng phổ biến tại các hộ gia đình, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và bếp ăn tập thể. Tuy nhiên, sự quen thuộc với loại nhiên liệu này khiến không ít người có tâm lý chủ quan, thiếu quan tâm đến việc kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống gas và các thiết bị liên quan.

Trong hoạt động kinh doanh, việc bảo quản bình chứa, bố trí khu vực lưu trữ, kiểm tra van điều áp, đường ống dẫn và thiết bị sử dụng gas phải được thực hiện nghiêm túc. Nếu bình gas, dây dẫn hoặc các mối nối bị hư hỏng, rò rỉ mà không được phát hiện, khí gas có thể tích tụ tại khu vực kín, thiếu thông thoáng. Khi gặp nguồn nhiệt hoặc tia lửa điện, nguy cơ cháy, nổ có thể xảy ra, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Thực tế, những nguy cơ mất an toàn không chỉ xuất phát từ cơ sở kinh doanh mà còn hiện hữu trong mỗi gia đình. Sử dụng bình gas không rõ nguồn gốc, bình bị han gỉ, móp méo; dây dẫn đã xuống cấp; van khóa, bộ điều áp không bảo đảm chất lượng; lắp đặt thiết bị không đúng kỹ thuật… đều tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ khí gas.

Hiện trường vụ nổ tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội

Đáng chú ý, một số người vẫn có thói quen tự sửa chữa, thay thế linh kiện hoặc xử lý khi phát hiện mùi gas mà không có kiến thức, kỹ năng cần thiết. Việc bật, tắt công tắc điện, sử dụng lửa để kiểm tra vị trí rò rỉ hoặc tiếp tục sử dụng bếp khi phát hiện dấu hiệu bất thường có thể khiến sự cố trở nên nghiêm trọng hơn.

Đối với các cơ sở kinh doanh, nguy cơ càng lớn nếu việc bảo đảm an toàn bị xem nhẹ, hệ thống gas không được kiểm tra thường xuyên, bình chứa bố trí không đúng quy định, thiếu phương tiện chữa cháy hoặc người lao động chưa được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống. Hoạt động sang chiết gas trái phép, kinh doanh bình gas không rõ nguồn gốc, sử dụng thiết bị không bảo đảm chất lượng cũng là những yếu tố tiềm ẩn hiểm họa đối với cộng đồng.

Không để sự chủ quan phải trả giá bằng tính mạng

Trước nguy cơ cháy, nổ từ khí gas, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – CATP Hà Nội khuyến cáo người dân, các cơ sở kinh doanh cần chủ động kiểm tra, bảo đảm an toàn toàn bộ hệ thống gas, từ bình chứa, van điều áp, dây dẫn đến thiết bị sử dụng.

Người dân chỉ nên mua, đổi bình gas tại các cơ sở kinh doanh đủ điều kiện; kiểm tra nhãn hiệu, niêm phong, thông tin nhà cung cấp và tình trạng bình trước khi sử dụng. Tuyệt đối không sử dụng bình gas không rõ nguồn gốc, bình bị han gỉ, móp méo hoặc có dấu hiệu hư hỏng.

Bình gas cần được đặt thẳng đứng, tại vị trí thông thoáng, dễ tiếp cận van khóa, tránh xa nguồn nhiệt, tia lửa điện và ánh nắng trực tiếp. Không đặt bình tại khu vực thấp, kín gió, hầm hoặc hố; không tự ý đấu nối, thay đổi hệ thống dẫn gas khi chưa có chuyên môn.

Dây dẫn gas phải là loại chuyên dụng, bảo đảm chất lượng, không bị nứt, gãy, phồng hoặc lão hóa. Các mối nối, van khóa, bộ điều áp cần được kiểm tra thường xuyên. Người dân có thể sử dụng nước xà phòng để kiểm tra vị trí nghi rò rỉ, tuyệt đối không dùng lửa để thử.

Trong quá trình sử dụng, không để bếp hoạt động khi không có người trông coi; không dùng bếp gas để sưởi ấm, hong khô quần áo, vật dụng. Sau khi nấu ăn, cần khóa van bình gas, bảo đảm hệ thống không tiếp tục thoát khí ra ngoài.

Đối với nhà hàng, quán ăn, bếp ăn tập thể và các cơ sở kinh doanh, việc kiểm tra hệ thống cấp gas cần được thực hiện thường xuyên, nhất là trước và sau mỗi ca làm việc. Bình gas, khu vực chứa và đường ống phải được bố trí đúng quy định, bảo đảm thông thoáng, không cản trở lối thoát nạn. Các cơ sở cần trang bị phương tiện chữa cháy phù hợp, đồng thời hướng dẫn nhân viên kỹ năng xử lý sự cố và sơ tán người khi có tình huống nguy hiểm.

Đặc biệt, khi phát hiện mùi gas bất thường hoặc nghi có hiện tượng rò rỉ, người dân cần bình tĩnh, cảnh báo những người xung quanh; nếu bảo đảm an toàn, nhanh chóng khóa van bình gas, mở cửa để thông thoáng tự nhiên và di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm. Tuyệt đối không bật, tắt công tắc điện, cầu dao, quạt hay các thiết bị điện; không hút thuốc, bật lửa hoặc tạo tia lửa tại khu vực nghi rò rỉ. Khi đã ra khu vực an toàn, cần liên hệ lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH qua số điện thoại 114 để được hỗ trợ.

Hai vụ nổ nghi liên quan đến khí gas xảy ra liên tiếp tại TP HCM và Hà Nội là cảnh báo không thể xem nhẹ. Trong kinh doanh và sử dụng gas, an toàn phải được đặt lên hàng đầu, không thể đánh đổi bằng sự tiện lợi hay lợi ích trước mắt. Bởi chỉ một phút chủ quan, một thao tác bất cẩn cũng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường, thậm chí phải trả giá bằng tính mạng con người.