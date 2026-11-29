ANTD.VN - Qua 11 tháng của năm 2026, Hà Nội đã thu được trên 81.300 tỷ đồng bảo hiểm xã hội, tăng hơn 11.100 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này nhờ đẩy mạnh phát triển đối tượng, mở rộng diện bao phủ…

Hướng dẫn người dân làm thủ tục nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản cá nhân

Hầu hết chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đạt và vượt

Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội, công tác phát triển người tham gia BHXH trên địa bàn Thủ đô trong năm 2026 đạt kết quả rất tích cực.

Tính đến tháng 11-2026, tỷ lệ bao phủ BHXH bắt buộc đạt 49,5% lực lượng lao động trong độ tuổi, vượt 0,5 điểm phần trăm so với kế hoạch; BHXH tự nguyện đạt 4,8%, vượt 0,8 điểm phần trăm; bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đạt 47,8%, vượt 1,3 điểm phần trăm; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) đạt 96,7% dân số, vượt 0,45 điểm phần trăm so với chỉ tiêu được giao.

Tổng số người tham gia các loại hình BHXH, BHYT, BHTN đạt 14.474.536 lượt tham gia theo từng loại hình, tăng 1.136.838 lượt, tương ứng tăng 8,52% so với cùng kỳ năm 2025 và đạt 100% chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao.

Trong đó, BHXH bắt buộc có 2.773.389 người tham gia, tăng 15,44%; BHXH tự nguyện có 167.636 người, tăng 24,83%; BHTN có 2.680.850 người, tăng 14,85%; BHYT có 8.852.661 người, tăng 4,56% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, tỷ lệ tham gia BHYT của học sinh, sinh viên đạt 99,03%.

Một điểm nhấn rất đáng chú ý trong công tác phát triển người tham gia BHXH của Hà Nội năm nay là việc khai thác, rà soát dữ liệu từ cơ quan thuế, tài chính và hộ kinh doanh.

Cụ thể, qua rà soát, BHXH thành phố đã khai thác tăng mới 9.310 đơn vị với 40.434 lao động thuộc nhóm đơn vị chưa tham gia; đồng thời khai thác tăng đóng cho 22.332 lao động tại các đơn vị đã tham gia nhưng chưa đầy đủ. Việc khai thác dữ liệu liên ngành đã góp phần mở rộng diện bao phủ, hạn chế tình trạng bỏ sót đối tượng thuộc diện tham gia.

Về công tác thu BHXH, BHYT, BHTN, trong 11 tháng đầu năm 2026, tổng số thu của Hà Nội đạt 81.325,9 tỷ đồng, tăng 11.116,3 tỷ đồng, tương ứng tăng 15,83% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 88,43% chỉ tiêu BHXH Việt Nam mới giao.

Đối với công tác giảm chậm đóng, BHXH thành phố đã triển khai đợt cao điểm từ tháng 10, mời 6.682 đơn vị lên làm việc, qua đó có 4.418 đơn vị đã nộp hết số tiền chậm đóng. Đồng thời, BHXH thành phố đã ban hành 101 quyết định kiểm tra đối với các đơn vị còn chậm đóng… Sau khi triển khai đợt cao điểm, số tiền chậm đóng đã giảm gần 242 tỷ đồng, số đơn vị chậm đóng giảm 4.922 đơn vị.

Ngoài ra, trong năm 2026, BHXH TP Hà Nội đã triển khai 151 nội dung giám định hằng quý. Công tác kiểm tra chuyên ngành và phối hợp liên ngành cũng đạt nhiều kết quả. Trong 11 tháng đầu năm, BHXH thành phố đã ban hành quyết định kiểm tra tại 1.780 đơn vị, tổ chức; thực hiện 1.400 cuộc kiểm tra.

Qua kiểm tra, đôn đốc các đơn vị khắc phục vi phạm, số tiền chậm đóng được thu hồi đạt trên 888 tỷ đồng; yêu cầu truy đóng BHXH, BHYT, BHTN cho 1.102 lao động chưa tham gia hoặc đóng chưa đầy đủ, với số tiền đề nghị truy đóng 7 tỷ đồng…

Giám đốc BHXH TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Huyến báo cáo về tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026

Trên 99,6% người hưởng lương hưu, trợ cấp đã nhận qua tài khoản cá nhân

Cũng theo thông tin từ BHXH TP Hà Nội, công tác giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHTN của thành phố từ đầu năm đến nay tiếp tục được thực hiện kịp thời, đầy đủ, bảo đảm quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng. Trong 11 tháng 2026, tổng số tiền chi lương hưu và các chế độ BHXH đạt 54.036 tỷ đồng; chi BHTN đạt 1.936 tỷ đồng. Riêng chi lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng đạt 47.574 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tỷ lệ người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng nhận qua tài khoản cá nhân đạt 99,67%; tỷ lệ người hưởng trợ cấp BHXH một lần nhận qua tài khoản đạt 99,72% và người hưởng trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản đạt 100%.

Đặc biệt, việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đặc thù của thành phố Hà Nội tiếp tục góp phần mở rộng diện bao phủ và bảo đảm an sinh xã hội. Tính đến tháng 11-2026, thành phố đã hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện cho 154.758 người với số tiền 65,1 tỷ đồng; hỗ trợ BHYT cho 330.948 người với số tiền 148,1 tỷ đồng…

Trong công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, BHXH thành phố tiếp tục đẩy mạnh tiếp nhận, giải quyết hồ sơ không phụ thuộc địa giới hành chính.

Việc kết nối, liên thông dữ liệu theo Đề án 06 của Chính phủ tiếp tục được triển khai hiệu quả, với 294.136 trường hợp liên thông đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và 1.237 trường hợp liên thông đăng ký khai tử, trợ cấp mai táng phí. Tỷ lệ xác thực thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đạt 99,5%.

Công tác truyền thông chính sách tiếp tục được đổi mới về nội dung và hình thức, tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương, chú trọng truyền thông trực tiếp tại cơ sở và trên các nền tảng số.

Trong 11 tháng đầu năm, toàn thành phố đã tổ chức 671 hội nghị tuyên truyền với 54.466 người tham dự; 8.604 cuộc truyền thông nhóm nhỏ với 54.787 lượt người tham gia… Đáng chú ý, Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu chính sách hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện, BHYT – Vì an sinh Thủ đô” đã thu hút 47.617 thí sinh tham gia với 69.815 lượt dự thi.

Bên cạnh những kết quả đạt được, BHXH TP Hà Nội cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần tiếp tục tập trung khắc phục, trong đó tình trạng chậm đóng BHXH, BHYT vẫn còn; chi phí khám, chữa bệnh BHYT ở mức cao…

Giám đốc BHXH TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Huyến yêu cầu toàn ngành BHXH thành phố tiếp tục nỗ lực hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong tháng 12 và cả năm 2026. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN, góp phần thực hiện mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô.