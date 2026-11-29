ANTD.VN -Với tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì nhân dân phục vụ, Công an phường Hai Bà Trưng, Hà Nội đã kịp thời xác minh, hỗ trợ một cháu bé quốc tịch Ai Cập đi lạc, liên hệ người thân đến đón về an toàn.

Qua công tác tiếp nhận thông tin và xác minh, Tổ công tác Công an phường Hai Bà Trưng đã xác định cháu Kenzy Khaled Mohamed Khaled (sinh ngày 29/01/2024), quốc tịch Ai Cập. Ngay sau đó, cán bộ, chiến sĩ đã khẩn trương xác minh nhân thân, thông tin cư trú và liên hệ với gia đình để thông báo, hỗ trợ người thân đến đón cháu.

Công an phường Hai Bà Trưng, Hà Nội đã kịp thời xác minh, hỗ trợ một cháu bé quốc tịch Ai Cập đi lạc, liên hệ người thân đến đón về an toàn.

Qua kiểm tra, xác định thông tin của 2 người nước ngoài trong gia đình hợp lệ, còn thời hạn tạm trú đến ngày 25/01/2027 và đã thực hiện khai báo tạm trú theo đúng quy định. Cháu bé sau đó đã được bàn giao cho bố đón về nhà an toàn.

Xúc động trước sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an phường Hai Bà Trưng, gia đình cháu bé đã viết thư gửi lời cảm ơn tới tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường. Trong thư, người bố bày tỏ sự biết ơn đối với lực lượng Công an đã giúp gia đình sớm tìm lại con gái và đoàn tụ an toàn.

Dù là công dân Việt Nam hay người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn, sự an toàn và bình yên của mỗi người dân luôn là trách nhiệm mà lực lượng Công an phường Hai Bà Trưng hướng tới.

Những hành động thiết thực, kịp thời ấy tiếp tục lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân tận tụy, trách nhiệm, gần dân, vì Nhân dân phục vụ; góp phần xây dựng hình ảnh một Thủ đô Hà Nội thân thiện, an toàn và mến khách.