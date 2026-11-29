ANTD.VN -Với nhóm chung cư xây dựng từ năm 1994 trở về trước, chủ sở hữu không được tự đóng góp kinh phí để cải tạo mà được lựa chọn một trong 4 hình thức bồi thường gồm: nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội, tiền hoặc quyền sử dụng đất.

Luật Nhà ở (sửa đổi) có hiệu lực từ 1/7/2027 quy định chung cư cũ, là công trình được đầu tư xây dựng từ năm 1994 trở về trước.

Theo đó, mốc thời gian này cũng được dùng để phân định về chính sách cải tạo, xây dựng lại giữa các loại nhà chung cư. Việc xây dựng lại chung cư bắt buộc phải thực hiện theo dự án.

Với nhóm chung cư xây dựng từ năm 1994 trở về trước, chủ sở hữu không được tự đóng góp kinh phí để cải tạo mà được lựa chọn một trong 4 hình thức bồi thường gồm: nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội, tiền hoặc quyền sử dụng đất.

So với Luật Nhà ở hiện hành, hình thức bồi thường cho chủ căn hộ chung cư cũ được mở rộng, có thêm lựa chọn nhà ở xã hội và quyền sử dụng đất. Chủ căn hộ tại chung cư cũ cũng tiếp tục được bồi thường theo hệ số K như hiện tại.

Hiện theo Nghị định 94 hướng dẫn một số điều Luật Nhà ở 2023, hệ số K với căn hộ ở tầng 1 từ 1 đến 2 lần diện tích sử dụng được ghi nhận trong sổ đỏ. Hệ số K với căn từ tầng 2 trở lên thấp hơn, với 1-1,5 lần diện tích sử dụng.

Với các chung cư xây sau năm 1994, chủ sở hữu được quyền tiếp tục sử dụng diện tích có nhà chung cư để tự cải tạo, xây lại thông qua góp chi phí. Khoản tiền này được thỏa thuận để nộp một lần hoặc theo tiến độ dự án sau khi bàn giao căn hộ.

Khu tập thể Thành Công, Hà Nội nằm trong diện sẽ được cải tạo, xây mới

Nếu không muốn xây dựng lại chung cư, chủ căn hộ được phép thỏa thuận, chuyển giao quyền và nghĩa vụ cho chủ thể khác để thực hiện việc cải tạo. Đây là một điểm khác biệt so với Luật Nhà ở 2023.

Theo luật mới, nếu chủ căn hộ không góp tiền hoặc không chuyển quyền sử dụng cho chủ thể khác, họ sẽ được bồi thường giá trị quyền sử dụng đất có nhà chung cư. Giá trị này được xác định theo tỷ lệ phần quyền sử dụng đất tại thời điểm phá dỡ. Sau đó, chủ sở hữu cần bàn giao lại đất cho Nhà nước để giao chủ đầu tư dự án cải tạo lại.

Luật cũng quy định nguyên tắc nếu theo quy hoạch được tiếp tục xây dựng lại nhà chung cư, các chủ sở hữu được tái định cư tại chỗ, trừ khi không có nhu cầu. Nếu quy hoạch không còn là nhà chung cư, các chủ căn hộ được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo pháp luật về đất đai.

Từ 1/7/2027, thời hạn sử dụng căn hộ, nhà chung cư được xác định theo niên hạn công trình xây dựng. Khi chung cư hết thời hạn sử dụng theo hồ sơ thiết kế, tòa nhà sẽ được kiểm định và tiếp tục sử dụng. Trường hợp không an toàn, không thể gia cố hay cải tạo, chung cư sẽ phải phá dỡ.

Luật đưa ra 4 trường hợp chung cư buộc phải phá dỡ, về cơ bản kế thừa như luật hiện hành. Theo đó, nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ trong trường hợp: hư hỏng do cháy, nổ, thiên tai; công trình có nguy cơ sập đổ và phải di dời khẩn cấp.

Ngoài ra, chung cư có thể bị phá dỡ khi hư hỏng cục bộ, hệ thống hạ tầng kỹ thuật không bảo đảm an toàn hoặc một trong các kết cấu chính (móng, cột, tường, dầm, xà) không đáp ứng yêu cầu sử dụng bình thường, cần cải tạo đồng bộ.

Để thu hút nhà đầu tư tham gia cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, luật mới đưa ra nhiều ưu đãi như miễn tiền sử dụng, tiền thuê đất. Chủ đầu tư được kinh doanh diện tích căn hộ và thương mại còn lại sau khi bố trí tái định cư, đồng thời miễn nghĩa vụ nhà ở xã hội. Họ còn được hỗ trợ từ ngân sách địa phương cho việc giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng và hưởng các chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng.