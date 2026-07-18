Phát huy hiệu quả Quy chế phối hợp, giữ vững an ninh trật tự tại Cơ sở Cai nghiện

ANTD.VN - Chiều 17-7, Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3 Hà Nội đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội; Học viện Cảnh sát nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 9, Tòa án nhân dân khu vực 9, UBND phường Tùng Thiện, Công an phường Tùng Thiện, Công an xã Yên Bài, Trường Tiểu học Xuân Sơn cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ, người lao động của Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3.

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc, Trung tá Hoàng Việt Tùng, Trưởng Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3 nhấn mạnh, bảo đảm an ninh, trật tự là điều kiện tiên quyết để triển khai hiệu quả công tác quản lý, điều trị và phục hồi cho học viên. Với đặc thù quản lý số lượng lớn học viên, trong đó có nhiều trường hợp diễn biến tâm lý phức tạp, sự phối hợp chặt chẽ giữa Cơ sở với các đơn vị chức năng, cơ quan tư pháp và chính quyền địa phương có ý nghĩa quyết định trong việc giữ vững an toàn, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2026, Quy chế phối hợp được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Công tác trao đổi thông tin, xác minh nhân thân, tiếp nhận học viên, phòng ngừa học viên bỏ trốn, xử lý các tình huống phát sinh, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được thực hiện thường xuyên, đúng quy trình, không để xảy ra vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự.

Đáng chú ý, việc phối hợp tổ chức các phiên tòa xét xử ngay tại Cơ sở đã góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giúp học viên nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm an ninh, Cơ sở tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý, điều trị, tư vấn tâm lý, giáo dục kỹ năng sống, lao động trị liệu và hướng nghiệp. Ban Chỉ huy Cơ sở xác định lấy kết quả phục hồi của học viên làm thước đo hiệu quả công tác, kết hợp giữa quản lý chặt chẽ với giáo dục, cảm hóa, tạo điều kiện để học viên quyết tâm từ bỏ ma túy và tái hòa nhập cộng đồng.

Các đơn vị phối hợp chụp ảnh lưu niệm

Phát biểu chỉ đạo, Thượng tá Chu Anh Tuấn ghi nhận, biểu dương những kết quả Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3 cùng các đơn vị phối hợp đạt được trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy hiệu quả Quy chế phối hợp; chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường trao đổi thông tin; rà soát, bổ sung các phương án bảo đảm an ninh, an toàn; nâng cao chất lượng diễn tập, xử lý tình huống và tiếp tục đổi mới công tác quản lý, giáo dục học viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong 6 tháng cuối năm, Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3 sẽ tiếp tục hoàn thiện và triển khai hiệu quả Quy chế phối hợp; tăng cường trao đổi thông tin, chủ động xử lý các vụ việc phát sinh; thường xuyên luyện tập các phương án bảo đảm an ninh, an toàn; phối hợp tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động về ma túy tại Cơ sở nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục pháp luật. Đồng thời, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh đào tạo nghề, kết nối doanh nghiệp để hỗ trợ việc làm sau cai nghiện, góp phần hạn chế tái nghiện, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.