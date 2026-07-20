Gần 92% khách hàng bị ảnh hưởng do mưa lũ ở miền Bắc được cấp điện trở lại

ANTD.VN - Đến 17h00 ngày 19/7, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã khôi phục cấp điện cho gần 92% khách hàng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại Lai Châu và Sơn La.

Các nhóm công tác hiện vẫn đang tiếp tục theo dõi tình hình, bám sát hiện trường, tập trung khắc phục các điểm sự cố còn lại để sớm cấp điện cho người dân. Ảnh: PC Lai Châu

Trong các ngày 16 và 17/7, mưa lớn kéo dài đã gây lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt tại nhiều khu vực miền núi phía Bắc, trong đó Lai Châu và Sơn La là hai địa phương có lưới điện bị ảnh hưởng nặng. Nước lũ dâng cao, đất đá sạt trượt và giao thông bị chia cắt đã làm hư hỏng nhiều vị trí cột, đường dây và thiết bị điện; một số khu vực chưa thể tiếp cận để kiểm tra, xử lý sự cố.

Trên lưới điện trung áp, đợt thiên tai đã gây sự cố 8 đường dây, làm gián đoạn vận hành 86 trạm biến áp, ảnh hưởng đến việc cấp điện cho trên 18.000 khách hàng tại hai tỉnh. Các khu vực chịu ảnh hưởng tập trung tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu và một số khu vực thuộc xã Mường La, tỉnh Sơn La.

Tính đến 17h00, ngày 19/7, EVNNPC đã khôi phục vận hành 7/8 đường dây trung áp và 67/86 trạm biến áp, cấp điện trở lại cho 16.543 khách hàng. Hiện còn 1 đường dây trung áp tại Sơn La và 19 trạm biến áp chưa được khôi phục, gồm 11 trạm tại Lai Châu và 8 trạm tại Sơn La.

Hiện còn hơn 1.400 khách hàng tại Lai Châu và Sơn La đang chờ được khôi phục cấp điện. Theo EVNNPC, nguyên nhân chủ yếu do một số vị trí sự cố vẫn nằm trong khu vực ngập sâu, sạt lở hoặc giao thông bị chia cắt, chưa đủ điều kiện để lực lượng điện lực tiếp cận và thi công an toàn.

Tại Lai Châu, Công ty Điện lực Lai Châu đã huy động cán bộ, công nhân viên, lực lượng xung kích và các nhà thầu thi công; đồng thời được tăng cường nhân lực từ các đơn vị thuộc EVN trên địa bàn. Các nhóm công tác bám sát hiện trường, tổ chức dựng lại cột, kéo dây, sửa chữa và thay thế thiết bị bị hư hỏng để khôi phục cấp điện cho người dân.

Tại Sơn La, nước lũ tại một số khu vực thuộc xã Mường La vẫn ở mức cao, hiện trường chưa bảo đảm an toàn. Đơn vị điện lực đang tiếp tục cô lập các khu vực có nguy cơ, theo dõi diễn biến nước lũ và chuẩn bị sẵn lực lượng, phương tiện để xử lý, khôi phục cấp điện ngay khi điều kiện cho phép.