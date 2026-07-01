Tuyên truyền sâu, rộng Luật Thủ đô bằng nhiều hình thức mới mẻ, để người dân dễ tiếp cận

ANTD.VN - Để các chế tài xử phạt nghiêm khắc theo quy định của Luật Thủ đô thực sự đi vào cuộc sống và nhận được sự đồng thuận của người dân thành phố, Công an thành phố Hà Nội đã và đang triển khai đồng bộ các kênh thông tin, tuyên truyền và phổ biến pháp luật cho nhân dân.

Thượng tá, Tiến sỹ Nguyễn Bá Ngự, Phó Trưởng phòng Tham mưu, CATP Hà Nội

Theo Thượng tá, Tiến sỹ Nguyễn Bá Ngự, Phó Trưởng phòng Tham mưu, CATP Hà Nội, để các chế tài xử phạt nghiêm khắc theo quy định của Luật và quy định tại Nghị quyết số 56 của HĐND Thành phố thực sự đi vào cuộc sống và nhận được sự đồng thuận của người dân Thủ đô, tính đến nay, Công an Thành phố đã ban hành văn bản chỉ đạo Công an các xã, phường trên địa bàn Thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 56 của HĐND Thành phố như: (1) Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội ban hành Công văn số 3840/PC06-Đ5 ngày 25/6/2026 đề nghị Công an các xã, phường tham mưu cho Đảng ủy, UBND cùng cấp tổ chức phổ biến, tuyên truyền tới toàn thể cơ quan, doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn, kèm theo các áp phích để tuyên truyền trực quan, sinh động; (2) Phòng Tham mưu cũng chủ trì, tham mưu, trình đồng chí Giám đốc CATP ban hành văn bản chỉ đạo toàn diện Công an các đơn vị, Công an cấp xã, Đồn Công an trên địa bàn Thành phố phổ biến, quán triệt đầy đủ các quy định tại Nghị quyết số 56 của HĐND Thành phố tới 100% CBCS trong đơn vị, đặc biệt là CBCS trực tiếp làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, phát hiện và tham mưu, đề xuất, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ANTT, an toàn xã hội, giao thông đường bộ liên quan trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố.

Trọng tâm của công tác tuyên truyền lần này hướng đến việc Nhân dân Thủ đô dễ tiếp cận, “dễ nghe, dễ thấy, dễ hiểu”, lan tỏa các việc làm, hình ảnh tích cực để Nhân dân có chuyển biến trong nhận thức và thói quen, từ đó có thái độ chấp hành đúng các quy định của pháp luật. Công tác tuyên truyền gắn với Cuộc thi sáng tạo video clip “TỔ QUỐC BÌNH YÊN” do Công an Thành phố phát động.

Ngày 27/6/2026, tại Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt các Nghị quyết triển khai thi hành Luật Thủ đô 2026 do UBND Thành phố chủ trì tổ chức, trực tuyến đến điểm cầu các sở, ngành Thành phố và UBND các xã, phường, đại diện lãnh đạo CATP cũng đã phổ biến, quán triệt các điểm mới, đặc thù nổi trội cũng như các hành vi vi phạm nâng cao mức tiền phạt trong lĩnh vực ANTT, an toàn xã hội, giao thông đường bộ liên quan trật tự đô thị đến toàn thể các sở, ngành Thành phố, UBND các xã, phường để biết, tổ chức triển khai thi hành nghiêm túc kể từ ngày 01/7/2026.

Thời gian tới, Công an Thành phố sẽ tiếp tục, tăng cường xây dựng nhiều bài viết tuyên truyền về Luật Thủ đô và các Nghị quyết của HĐND Thành phố nói chung và những Nghị quyết của HĐND Thành phố do Công an Thành phố chủ trì, tham mưu, xây dựng nói riêng, đăng tải trên Cổng TTĐT Công an Thành phố, các Trang Fanpage Facebook, Zalo OA của Công an Thành phố, Tuổi trẻ Công an Thủ đô… để Nhân dân dễ tiếp cận, tương tác và chia sẻ các bài viết tích cực đến người thân, bạn bè, đồng nghiệp.. một cách nhanh chóng, rộng rãi.