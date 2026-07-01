Hà Nội: Triển khai đồng bộ quy trình sát hạch lái xe mới từ ngày 1-7-2026

ANTD.VN - Từ ngày 1-7-2026, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội đã bắt đầu triển khai đồng bộ quy trình sát hạch lái xe mới tại các trung tâm trên địa bàn.

Sáng 1-7, tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và đào tạo lái xe thuộc Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (Bộ Công an), Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội tổ chức kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô cho gần 400 học viên.

Đây là ngày đầu tiên thực hiện Thông tư số 108/2026/TT-BCA của Bộ Công an thay thế Thông tư số 12/2025/TT-BCA về sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Theo quy định mới, bài thi mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính được bãi bỏ; các nội dung sát hạch còn lại gồm thi lý thuyết, sát hạch trong hình và sát hạch lái xe trên đường vẫn được tổ chức bình thường theo đúng quy định.

Chính thức bỏ phần thi mô phỏng trong sát hạch cấp phép lái xe ô tô từ ngày 1-7-2026

Để bảo đảm việc triển khai thống nhất, ngay trước khi kỳ sát hạch diễn ra, cán bộ Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ đã phổ biến đầy đủ những điểm mới của Thông tư số 108/2026/TT-BCA, hướng dẫn học viên nắm rõ quy trình, nội dung sát hạch, tạo tâm lý yên tâm trước khi bước vào các phần thi.

Ông Phạm Văn Hoành, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và đào tạo lái xe cho biết, việc bãi bỏ bài thi mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính giúp học viên giảm áp lực tâm lý, tập trung hơn vào các nội dung sát hạch đánh giá trực tiếp kiến thức và kỹ năng điều khiển phương tiện.

Việc bỏ phần thi mô phỏng giúp các học viên giảm được áp lực trong các kỳ sát hạch

Trong ngày đầu triển khai, nhiều học viên bày tỏ sự đồng tình với quy định mới. Theo các học viên, việc bỏ bài thi mô phỏng giúp quá trình dự thi thuận lợi hơn, giảm bớt áp lực. Tuy nhiên, để đạt kết quả tốt, người học vẫn phải nắm vững kiến thức pháp luật, rèn luyện kỹ năng điều khiển phương tiện và xử lý tình huống thực tế.

Trung tá Tạ Ngọc Khánh - Đội phó Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, việc triển khai quy trình sát hạch mới theo Thông tư số 108/2026/TT-BCA được thực hiện thống nhất, công khai, minh bạch, đúng quy định tại tất cả các trung tâm sát hạch trên địa bàn thành phố.

Dù bỏ phần thi mô phỏng, nhưng các kỳ sát hạch vẫn "chuẩn đầu ra"

“Việc bỏ bài thi mô phỏng chỉ là điều chỉnh về nội dung sát hạch theo quy định mới, không làm thay đổi yêu cầu đối với người học lái xe. Mục tiêu xuyên suốt là nâng cao chất lượng đào tạo và sát hạch, bảo đảm mỗi người được cấp giấy phép lái xe đều có đủ kiến thức pháp luật, kỹ năng điều khiển phương tiện và khả năng xử lý tình huống an toàn khi tham gia giao thông” - Trung tá Tạ Ngọc Khánh nhấn mạnh.

Từ ngày 1-7-2026, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đã triển khai đồng bộ quy trình sát hạch mới tại tất cả các trung tâm sát hạch trên địa bàn. Việc tổ chức sát hạch được thực hiện thống nhất theo quy định của Bộ Công an.

Riêng bài thi mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính được bãi bỏ theo Thông tư số 108/2026/TT-BCA; các nội dung thi lý thuyết, sát hạch trong hình và sát hạch lái xe trên đường vẫn được tổ chức bình thường.

Các học viên giảm áp lực với phần thi mô phỏng để các bài thi lý thuyết, đường trường, sa hình được thực hiện với tâm lý tốt nhất

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm Thông tư số 108/2026/TT-BCA và chỉ đạo của lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác sát hạch tại các trung tâm trên địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe.

Qua đó góp phần xây dựng đội ngũ người lái xe có đủ kiến thức, kỹ năng, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn giao thông trong tình hình mới.