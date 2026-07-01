Luật Thủ đô 2026 là đòn bẩy chiến lược giải quyết cơ chế đặc thù cho Hà Nội

ANTD.VN -"Trước yêu cầu phải xây dựng Hà Nội là thành phố văn minh hiện đại, Luật Thủ đô 2026 không chỉ là một đạo luật đơn thuần mà còn là đòn bẩy chiến lược giải quyết cơ chế đặc thù cho Hà Nội, là bước ngoặt về tư duy chính trị với 3 đột phá lớn với tinh thần xuyên suốt là phân quyền mạnh mẽ", đó là ý kiến của Trung tá Đào Việt Long, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội tại Tọa đàm trực tuyến “Luật Thủ đô 2026: Không gian pháp lý đặc biệt để Hà Nội bứt phá phát triển” do Báo An ninh Thủ đô tổ chức.

Trung tá Đào Việt Long, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội

Thời gian qua, Phòng CSGT đã nghiên cứu, tham mưu lãnh đạo CATP, UBND Thành phố ban hành các Nghị quyết liên quan. Tình hình vi phạm giao thông tại Thủ đô năm 2025 so với 2 năm trước giảm 3 tiêu chí. Từ năm 2021-2025, số lượng phương tiện giao thông tại Hà Nội liên tục gia tăng, tình trạng ùn ứ giao thông vẫn thường xuyên xảy ra trong giờ cao điểm. Nguyên nhân 1 phần do ý thức của một bộ phận người tham gia giao thông còn kèm, mặc dù Nghị định 168 với mức xử phạt khá cao đã có hiệu lực nhưng tình hình vi phạm giao thông vẫn chưa chuyển biến đáng kể.

Trước yêu cầu phải xây dựng Hà Nội là thành phố văn minh hiện đại, Luật Thủ đô 2026 không chỉ là một đạo luật đơn thuần mà còn là đòn bẩy chiến lược giải quyết cơ chế đặc thù cho Hà Nội, là bước ngoặt về tư duy chính trị với 3 đột phá lớn với tinh thần xuyên suốt là phân quyền mạnh mẽ. Trong đó, việc cho phép tăng mức tiền phạt đối với nhiều hành vi vi phạm thể hiện sự quyết liệt của Thành phố Hà Nội.

Do đó, Phòng CSGT đã chọn tham mưu tăng mức xử phạt đối với nhóm hành vi vi phạm lên từ 1,5-2 lần gồm việc không tuân thủ các quy định về dừng xe, đỗ xe tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt; dừng xe, đỗ xe trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, phạm vi an toàn của đường sắt. Lý do là mức tiền phạt được đưa ra chưa tương xứng với hành vi vi phạm nên số vi phạm ngày càng gia tăng (năm 2024: phạt 50 trường hợp, năm 2025 phạt 559 trường hợp).