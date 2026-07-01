Mở cửa xả lũ thuỷ điện Tuyên Quang

Hồ thuỷ điện xả lũ

Hồi 09h00’ ngày 01/7/2026, mực nước thượng lưu hồ Tuyên Quang ở cao trình 106,99m, mực nước hạ lưu 50,30m, lưu lượng về hồ 2.530m3/s, tổng lưu lượng về hạ du 699m3/s.

Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng theo quy định, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang mở 01 cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang vào hồi 16h00’ ngày 01/7/2026;

Yêu cầu tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) và các cơ quan liên quan theo quy định.