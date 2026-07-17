Tuần tra bắt được tên trộm

ANTD.VN - Quá trình tuần tra, kiểm soát phòng, chống tội phạm, tổ công tác Công an xã Phú Xuyên, Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 22h00 ngày 14/7/2026, trong quá trình tuần tra trên địa bàn, Tổ công tác Công an xã Phú Xuyên phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Qua xác minh, đối tượng là Đỗ Văn Trung (SN 2003, trú tại thôn Phú Mỹ, xã Phú Xuyên, thành phố Hà Nội).

Quá trình kiểm tra, đấu tranh tại chỗ, Trung khai nhận đang đi tìm những tài sản sơ hở trong quản lý để thực hiện hành vi trộm cắp. Lực lượng Công an thu giữ 1 xe mô tô cùng một ba lô bên trong chứa nhiều dụng cụ như kìm cộng lực, tua vít, thanh kim loại, kéo cắt, dao và cờ lê là các phương tiện đối tượng chuẩn bị để gây án.

Đối tượng Đỗ Văn Trung

Tại cơ quan Công an, Đỗ Văn Trung khai nhận do không có việc làm ổn định, cần tiền chi tiêu nên thường xuyên đi lang thang vào ban đêm, lợi dụng sự chủ quan của người dân để trộm cắp tài sản.

Đối tượng đồng thời khai nhận trước đó đã thực hiện vụ trộm 1 xe mô tô Honda Wave tại địa bàn xã Phú Xuyên khi chủ xe để chìa khóa trên xe. Công an xã đã tiến hành dẫn giải đối tượng xác định hiện trường, củng cố tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an xã Phú Xuyên đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đỗ Văn Trung để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, làm tốt công tác phòng ngừa. Dù thời tiết nóng bức, lúc tối trời, vắng nhà hoặc trước khi đi ngủ, gia chủ cần kiểm tra và đóng cửa ra vào, cửa tum, cửa sổ, cửa hành lang thật chắc chắn. Nếu có điều kiện, gia chủ có thể lắp hệ thống cửa có độ an toàn cao, lắp đèn ngoài cửa và camera giám sát an ninh cũng như các thiết bị báo động khác. Đối với trụ sở cơ quan, đơn vị, trường học, ngoài việc lắp đặt thiết bị bảo vệ, trong mùa hè cần rà soát lại phương án bố trí bảo vệ trực, phương án phòng chống trộm cắp.