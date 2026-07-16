Bắt nhóm đối tượng mang hung khí chống người thi hành công vụ

ANTD.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ 5 thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô tốc độ cao, mang theo kiếm, gậy tuýp sắt, chống đối lực lượng Công an làm nhiệm vụ.

Khoảng 23h20 ngày 11-7-2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự trên tuyến đường tỉnh ĐT.317G thuộc xã Tu Vũ, Tổ công tác liên ngành 191, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện nhóm 5 đối tượng điều khiển trên 2 xe mô tô chạy tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, mang theo kiếm và gậy tuýp sắt.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ

Hiện trường nơi xảy ra sự việc

Khi Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, các đối tượng không chấp hành, tăng ga bỏ chạy, lạng lách, đánh võng và dùng kiếm chống đối lực lượng làm nhiệm vụ, sau đó chia thành hai hướng tẩu thoát, vứt lại một thanh kiếm trên đường.

Xác định vụ việc có tính chất manh động, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy xét các đối tượng.

Quá trình điều tra xác định nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Hoàng Anh (SN 2008, trú xã Thọ Văn), Phí Minh Quân (SN 2009, trú xã Tam Nông), Vũ Anh Hào (SN 2009, trú xã Thọ Văn), Phạm Xuân Quyết (SN 2008, trú xã Thọ Văn) và Nguyễn Quang Đức (SN 2008, trú xã Tam Nông), đều thuộc tỉnh Phú Thọ.

Sau khi gây ra vụ việc, các đối tượng nhanh chóng rời khỏi địa phương. Tuy nhiên chỉ sau gần 48 giờ truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định nơi lẩn trốn của các đối tượng tại thành phố Hà Nội và triệu tập toàn bộ về làm việc. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Ngày 14-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Hoàng Anh, Phí Minh Quân, Vũ Anh Hào, Phạm Xuân Quyết và Nguyễn Quang Đức để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.