Bắt đối tượng trộm cắp tài sản

ANTD.VN - Sau quá trình tập trung xác minh, thu thập chứng cứ, Công an xã Mê Linh (TP Hà Nội) đã điều tra, làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn từ tháng 10-2025.

Đối tượng và tang vật vụ án

Ngày 16-7, thông tin từ Công an xã Mê Linh cho biết, đơn vị đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại thôn Trung Hậu Đông, xã Mê Linh. Đối tượng bị bắt giữ là Lê Quang Thế (SN 1992), trú tại thôn Lễ Pháp, xã Phúc Thịnh, thành phố Hà Nội.

Theo hồ sơ vụ việc, vụ trộm xảy ra ngày 8-10-2025. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của người dân, Công an xã Mê Linh đã khẩn trương tổ chức khám nghiệm hiện trường, rà soát các mối quan hệ, thu thập tài liệu, chứng cứ và triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm truy tìm đối tượng gây án.

Quá trình điều tra, lực lượng Công an đã xác định đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là Lê Quang Thế.

Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, ngày 16-7-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Lê Quang Thế để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản" theo khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Chỉ huy Công an xã Mê Linh cho biết, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp nắm tình hình, đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với quần chúng nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản, kịp thời thông báo cho cơ quan Công an khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn để phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.