Australia tuyên chiến với các 'ông lớn' công nghệ, bảo vệ bản quyền và lợi ích quốc gia

ANTD.VN - Thủ tướng Australia Anthony Albanese ngày 15-7 tuyên bố nước này sẽ ban hành luật mới nhằm quản lý nghiêm ngặt lượng điện, nước tiêu thụ của các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời kiên quyết bảo vệ bản quyền sáng tạo.

Thủ tướng Australia cho biết luật mới sẽ đảm bảo các trung tâm dữ liệu AI không làm tăng giá nước và điện của người dân

Phát biểu tại Đại học Sydney, ông Albanese khẳng định Australia không thể chỉ đóng vai trò làm "kho chứa dữ liệu thô" cho các sản phẩm AI do nước ngoài sản xuất.

Việc để các thế lực độc quyền ngoại quốc tự viết ra luật chơi đồng nghĩa với việc nhượng bộ chủ quyền và an ninh quốc gia.

Theo dự thảo luật mới, các trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn tại Australia sẽ phải chấp hành các nghĩa vụ pháp lý khắt khe để bảo vệ dân sinh.

Các nhà vận hành buộc phải đóng góp ngược lại lượng điện năng vào lưới điện quốc gia nhiều hơn mức tiêu thụ nhằm tránh đẩy giá điện sinh hoạt của người dân lên cao.

Đồng thời, các cơ sở này phải giảm thiểu tối đa lượng nước làm mát hệ thống và không được phép cạnh tranh quỹ đất vốn dành cho quy hoạch nhà ở.

Trước đó, công ty AI Anthropic của Mỹ được cho là đang vận động hành lang giới chức Australia nới lỏng luật sở hữu trí tuệ để hỗ trợ huấn luyện mô hình ngôn ngữ lớn Claude, coi đây là điều kiện để hãng đầu tư hạ tầng dữ liệu tại nước này.

Đáp lại áp lực từ Thung lũng Silicon, Thủ tướng Albanese khẳng định các sản phẩm sáng tạo của Australia không phải là thứ "muốn lấy thì lấy".

Ông nhấn mạnh không một công ty nào được phép tự ý sử dụng sách, âm nhạc, tác phẩm nghệ thuật hay tin tức của Australia để xây dựng và huấn luyện AI khi chưa được sự cho phép của tác giả, bao gồm cả quyền kiểm soát định giá. Mọi hành vi đi ngược lại đều bị coi là trộm cắp.

Chính phủ Australia quyết định thành lập một Văn phòng AI chuyên trách trực thuộc Phủ Thủ tướng để giám sát toàn bộ chính sách công nghệ.

Ông Albanese cho biết việc thiết lập một hành lang pháp lý minh bạch và nghiêm khắc sẽ là chìa khóa bảo vệ tài nguyên quốc gia, đồng thời thu hút các nhà đầu tư quốc tế chân chính và có trách nhiệm.