ANTD.VN - Thực hiện Kế hoạch cao điểm của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an thành phố Hà Nội, Công an phường Ô Chợ Dừa đã triển khai tổng kiểm tra, rà soát việc khai báo và quản lý lưu trú đối với người nước ngoài đang cư trú, làm việc, học tập trên địa bàn, góp phần chủ động phòng ngừa các nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Theo đó, lực lượng Công an phường tập trung kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh lưu trú, khách sạn, nhà nghỉ, căn hộ cho thuê, chung cư và những địa điểm có người nước ngoài sinh sống. Nội dung kiểm tra chú trọng việc rà soát thông tin nhân thân, hộ chiếu, thị thực, thời hạn tạm trú; việc thực hiện khai báo tạm trú theo quy định, cũng như trách nhiệm của chủ cơ sở kinh doanh, chủ hộ cho thuê nhà trong công tác quản lý người nước ngoài.

Công an phường Ô Chợ Dừa kiểm tra các cơ sở lưu trú

Quá trình kiểm tra được triển khai nghiêm túc, tập trung vào việc nắm chắc số lượng, tình hình biến động người nước ngoài cư trú trên địa bàn, kịp thời phát hiện những trường hợp chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ quy định về khai báo tạm trú. Đối với các tồn tại, thiếu sót, cán bộ Công an phường trực tiếp hướng dẫn các cơ sở, chủ hộ khắc phục, chấn chỉnh; đồng thời kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Thông qua đợt cao điểm, Công an phường Ô Chợ Dừa hướng tới nâng cao ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến người nước ngoài, nhất là các cơ sở kinh doanh lưu trú và chủ hộ cho thuê nhà. Đây cũng là giải pháp quan trọng nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, không để phát sinh những vấn đề phức tạp liên quan đến người nước ngoài cư trú trên địa bàn.

Cùng với hoạt động kiểm tra, Công an phường Ô Chợ Dừa đề nghị các cơ sở kinh doanh lưu trú, chủ hộ cho thuê nhà và người dân nghiêm túc chấp hành các quy định về khai báo tạm trú đối với người nước ngoài; chủ động cung cấp thông tin, phối hợp với lực lượng Công an khi có yêu cầu kiểm tra, xác minh. Các tổ chức, cá nhân tuyệt đối không bao che, tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động cư trú của người nước ngoài; kịp thời thông báo cho Công an phường khi phát hiện những dấu hiệu bất thường có thể ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Việc tăng cường kiểm tra, quản lý lưu trú người nước ngoài không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý địa bàn mà còn tạo môi trường cư trú an toàn, lành mạnh, thuận lợi cho các hoạt động sinh sống, học tập và làm việc hợp pháp. Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, Công an phường Ô Chợ Dừa quyết tâm thực hiện hiệu quả đợt cao điểm, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng địa bàn ngày càng an toàn, văn minh.