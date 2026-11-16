Quy định mới nhất về chế độ chăm sóc sĩ quan Công an nghỉ hưu khi mắc bệnh hiểm nghèo

ANTD.VN - Theo Nghị định 400/2026, từ đầu năm 2027, sĩ quan Công an nghỉ hưu mắc bệnh hiểm nghèo được hỗ trợ 2 mức lương cơ sở/ quý, tương đương trên 5 triệu đồng…

Nghị định 400/2026/NĐ-CP quy định chế độ nghỉ dưỡng, chăm sóc khi mắc bệnh hiểm nghèo, chế độ thông tin, hỗ trợ tang lễ khi từ trần đối với sĩ quan Công an nhân dân nghỉ hưu có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.

Trong đó, sĩ quan Công an nghỉ hưu gồm: Sĩ quan có cấp bậc hàm cấp Tướng; sĩ quan nguyên là lãnh đạo cấp Tổng cục trở lên và cán bộ hoạt động cách mạng trước Tháng 8 năm 1945; Sĩ quan nguyên là Cục trưởng và tương đương; nguyên là Giám đốc Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh;

Sĩ quan nguyên là Phó Cục trưởng và tương đương; nguyên là Phó Giám đốc Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh; Sĩ quan có cấp bậc hàm Thượng tá, Đại tá; sĩ quan nguyên là lãnh đạo cấp phòng, lãnh đạo Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phổ trực thuộc trung ương và tương đương;

Sĩ quan có cấp bậc hàm Thiếu tá, Trung tá; sĩ quan nguyên là chỉ huy cấp đội và tương đương; sĩ quan nguyên là chỉ huy Công an xã, phường, thị trấn, đặc khu; Sĩ quan có cấp bậc hàm cấp Úy.

Đơn vị thuộc cơ quan Bộ Công an, Công an tỉnh, thành phố và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện chế độ, chính sách đối với sĩ quan Công an nghỉ hưu.

Ngoài ra, theo khoản 1 Điều 5 Nghị định 400/2026, sĩ quan Công an nghỉ hưu mắc một trong các bệnh thuộc danh mục bệnh hiểm nghèo theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế được khám giám định bệnh hiểm nghèo.

Đáng chú ý, nếu được Hội đồng giám định y khoa cấp có thẩm quyền kết luận mắc bệnh hiểm nghèo thì được hưởng chế độ chăm sóc theo quy định (được hỗ trợ bằng 2 lần mức lương cơ sở = 5,06 triệu đồng/quý). Thời điểm tính từ quý được Hội đồng giám định y khoa kết luận mắc bệnh hiểm nghèo.

Về thủ tục giải quyết chế độ đối với sĩ quan Công an nghỉ hưu mắc bệnh hiểm nghèo, theo Nghị định 400/2026, sĩ quan nghỉ hưu hoặc thân nhân nộp 1 bộ hồ sơ tại Công an cấp xã nơi thường trú theo một trong 3 hình thức: Trực tiếp; Qua dịch vụ bưu chính; Trên môi trường điện tử.

Trường hợp cơ quan tiếp nhận đã khai thác được các giấy tờ trong thành phần hồ sơ từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin có liên quan thì người đề nghị không phải nộp lại các giấy tờ đó, trừ đơn đề nghị giám định y khoa. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, Công an cấp xã phải chuyển đề nghị đến Công an cấp tỉnh…

Đặc biệt, Nghị định 400/2026 còn nêu rõ 4 trường hợp sĩ quan Công an nghỉ hưu không được áp dụng chế độ theo Nghị định này, gồm:

Sĩ quan Công an nghỉ hưu thuộc đối tượng quy định tại Quyết định 205/2004/QĐ-TTg;

Sĩ quan Công an nghỉ hưu đang bị tạm giam; đã và đang chấp hành án phạt tù; bị cách tất cả các chức vụ trong Đảng; khai trừ ra khỏi Đảng; xóa tất cả tư cách chức vụ đã đảm nhiệm hoặc bị tước danh hiệu Công an nhân dân;

Sĩ quan Công an trước khi nghỉ hưu vi phạm kỷ luật, pháp luật dẫn đến bị cách tất cả các chức vụ trong Đảng; khai trừ ra khỏi Đảng; xóa tất cả tư cách chức vụ đã đảm nhiệm; tước danh hiệu Công an nhân dân hoặc phạt tù;

Sĩ quan Công an nghỉ hưu định cư ở nước ngoài (bao gồm cả các trường hợp đang hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại Nghị định này sau đó đi định cư ở nước ngoài).