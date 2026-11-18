ANTD.VN - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tiếp nhận 2 trường hợp đến khám vì đau bụng đột ngột, nghi thủng đường tiêu hóa do dị vật nhọn.

Ê-kíp thực hiện phẫu thuật nội soi cấp cứu cho bệnh nhân

Ngày 18/11, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, chỉ trong 1 tháng, Khoa Phẫu thuật Ống tiêu hóa vừa tiếp nhận hai trường hợp bị thủng đường tiêu hóa do nuốt phải tăm, với vị trí tổn thương khác nhau.

Trường hợp đầu tiên là nam bệnh nhân 53 tuổi, nhập viện vì đau bụng đột ngột vùng hố chậu phải.

Người bệnh cho biết có thói quen ngậm tăm hằng ngày nhưng không nhớ mình nuốt phải tăm từ khi nào.

Qua thăm khám và các kết quả cận lâm sàng, bác sĩ nghi ngờ thủng đại tràng do dị vật và chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Khi nội soi thăm dò ổ bụng, ê-kíp phát hiện một que tăm đâm thủng thành manh tràng, gây viêm phúc mạc khu trú và viêm ruột thừa thứ phát. May mắn, các mạc nối đã bao bọc quanh vùng tổn thương, phần nào hạn chế tình trạng viêm lan rộng.

Ê-kíp đã lấy que tăm qua nội soi, khâu kín lỗ thủng manh tràng, cắt ruột thừa viêm thứ phát, đồng thời lau rửa và dẫn lưu ổ bụng. Sau phẫu thuật, người bệnh hồi phục, tình trạng sức khỏe ổn định.

Trường hợp thứ hai cũng nuốt phải tăm và que tăm nhọn đã đâm thủng đoạn D3 tá tràng của người bệnh.

ThS.BS Trần Hoàng Anh, Khoa Phẫu thuật Ống tiêu hóa, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, tăm tre thường mảnh, cứng, có đầu nhọn.

Nhiều người có thói quen dùng tăm xỉa răng sau bữa ăn, nhưng sau đó không bỏ đi mà ngậm tăm trong lúc trò chuyện, nằm nghỉ hoặc ngủ quên. Điều này có thể khiến họ vô tình nuốt phải tăm mà không nhận ra.

Khi đi vào đường tiêu hóa, que tăm có thể mắc lại ở một vị trí nào đó và xuyên qua thành ống tiêu hóa. Tổn thương có thể gây đau bụng, viêm nhiễm, hình thành ổ áp xe hoặc viêm phúc mạc; nếu phát hiện muộn, người bệnh có thể phải đối mặt với nhiễm khuẩn nặng và những biến chứng đe dọa tính mạng.

Nếu nuốt phải tăm hoặc nghi ngờ đã nuốt phải tăm hay vật sắc nhọn, cần đến cơ sở y tế để được đánh giá sớm, ngay cả khi chưa xuất hiện triệu chứng.

Đặc biệt, khi xuất hiện đau bụng tăng dần, sốt, nôn, đau khi nuốt hoặc đi ngoài ra máu, không nên tự theo dõi kéo dài hay tìm cách xử lý tại nhà. Hãy thông báo cho bác sĩ về loại dị vật, thời điểm có thể đã nuốt và các triệu chứng đã xuất hiện.

Bác sĩ khuyến cáo, nếu dùng tăm sau bữa ăn, nên bỏ ngay sau khi sử dụng, tuyệt đối không ngậm tăm khi nói chuyện, khi nằm... để tránh vô tình nuốt phải tăm mà không biết.