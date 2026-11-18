ANTD.VN - Khoảng 5h03 ngày 18/11/2026, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại tầng 8, tòa C2, chung cư Mandarin, số 5 Nguyễn Thị Thập, phường Yên Hòa, Hà Nội.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn kịp thời đưa 3 người mắc kẹt đến nơi an toàn

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thành phố Hà Nội đã khẩn trương điều động 5 xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, 1 xe chỉ huy chữa cháy cùng 34 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận khu vực xảy ra cháy, tổ chức phá cửa căn hộ để triển khai các biện pháp chữa cháy, đồng thời kiểm tra, tìm kiếm và hỗ trợ người dân thoát nạn. Trong quá trình làm nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ đã hướng dẫn 3 người dân, gồm 1 người lớn và 2 trẻ em, di chuyển theo cầu thang bộ xuống khu vực an toàn.

Với sự khẩn trương, quyết liệt của lực lượng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đến 5h40 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các khu vực lân cận.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Cả 4 người dân có mặt trong căn hộ, trong đó 3 người được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn thoát nạn, 1 người tự thoát ra ngoài trước đó, đều an toàn, sức khỏe ổn định.

Hiện nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.