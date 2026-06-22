Bệnh viện Đa khoa Quế Võ tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

ANTD.VN - Là bệnh viện hạng II trực thuộc Sở Y tế Bắc Ninh, Bệnh viện Đa khoa Quế Võ đang từng bước khẳng định vai trò là địa chỉ chăm sóc sức khỏe tin cậy của nhân dân trên địa bàn và các khu vực lân cận.

Triển khai thành công 11 kỹ thuật mới

Với quy mô 250 giường bệnh, 16 khoa, phòng chuyên môn, những năm qua Bệnh viện Đa khoa Quế Võ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, lấy sự hài lòng của người bệnh làm thước đo hiệu quả hoạt động. Năm 2025 ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong công tác khám, chữa bệnh. Tổng số lượt khám bệnh toàn viện đạt 302.530 lượt, bằng 100,8% kế hoạch được giao. Số bệnh nhân điều trị nội trú đạt 17.700 lượt người, đạt 104,1% kế hoạch. Số ngày điều trị trung bình duy trì ở mức 5,2 ngày, bảo đảm hiệu quả điều trị và sử dụng hợp lý nguồn lực y tế.

Ứng dụng VNeiD trong đăng ký khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Quế Võ (Bắc Ninh)

Cùng với đó, bệnh viện thực hiện 2.300 ca phẫu thuật, đạt 95,8% kế hoạch. Đặc biệt, tỷ lệ chuyển tuyến tiếp tục được kiểm soát ở mức thấp với tỷ lệ chuyển viện ngoại trú chỉ 2,4% (3.700 lượt) và chuyển viện nội trú 0,8% (146 lượt), thấp hơn so với chỉ tiêu đề ra. Kết quả này cho thấy năng lực chuyên môn của đội ngũ y, bác sĩ ngày càng được nâng cao, giúp người dân được tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật chất lượng ngay tại địa phương.

Sử dụng Kios thông minh trong đăng ký khám chữa bệnh theo Đề án 06

Một trong những điểm nhấn nổi bật của Bệnh viện Đa khoa Quế Võ trong năm 2025 là công tác phát triển chuyên môn kỹ thuật. Bệnh viện đã đăng ký và triển khai thành công 11 kỹ thuật mới, góp phần nâng cao chất lượng điều trị, giảm chi phí và thời gian đi lại cho người bệnh. Nhiều kỹ thuật hiện đại lần đầu được thực hiện tại bệnh viện như Holter huyết áp, Holter điện tim, phẫu thuật nội soi cắt đốt u lành tuyến tiền liệt qua đường niệu đạo, xét nghiệm thời gian thrombin bằng máy tự động, xét nghiệm máu lắng, thông khí nhân tạo xâm nhập, đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng.

Bên cạnh đó, bệnh viện tiếp tục duy trì và phát triển thường quy nhiều kỹ thuật chuyên sâu vốn trước đây chủ yếu thực hiện tại các bệnh viện tuyến trên như vi phẫu thanh quản, nội soi cắt tử cung hoàn toàn, nội soi cắt tử cung đường âm đạo, phẫu thuật lấy sỏi ống mật chủ và nhiều kỹ thuật ngoại khoa, sản khoa khác. Việc làm chủ các kỹ thuật hiện đại đã góp phần nâng cao chất lượng điều trị, giảm tỷ lệ chuyển tuyến và tăng niềm tin của người dân đối với hệ thống y tế địa phương.

Bệnh viện phối hợp với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiến hành chuyển giao kỹ thuật mới theo chương trình hợp tác giai đoạn 2025-2030

Nhằm tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, bệnh viện đã phối hợp với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển giao kỹ thuật giai đoạn 2025-2030. Trên cơ sở đó, đơn vị đang triển khai hợp đồng chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật tán sỏi thận qua da - một kỹ thuật chuyên sâu có ý nghĩa quan trọng trong điều trị các bệnh lý tiết niệu, mở ra cơ hội cho người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương.

Tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, tăng sự hài lòng của người bệnh

Song song với phát triển chuyên môn, Bệnh viện Đa khoa Quế Võ đặc biệt quan tâm đến công tác quản lý chất lượng. Đơn vị đang triển khai các bước xây dựng phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 15189:2022, dự kiến hoàn thành và được công nhận trong quý II năm 2026. Khi đi vào hoạt động, hệ thống xét nghiệm đạt chuẩn quốc tế sẽ góp phần nâng cao độ chính xác, tin cậy của kết quả xét nghiệm, hỗ trợ hiệu quả cho công tác chẩn đoán và điều trị.

Trong năm 2026, bệnh viện xác định tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế, tăng sự hài lòng của người bệnh và củng cố niềm tin của nhân dân đối với cơ sở y tế công lập. Bệnh viện sẽ tập trung triển khai các kỹ thuật mới đã đăng ký, tiếp tục phối hợp với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong đào tạo và chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu.

Các hoạt động thiện nguyện tại Bệnh viện Đa khoa Quế Võ

Đáng chú ý, đơn vị đang xây dựng Đề án xã hội hóa thuê máy cộng hưởng từ MRI nhằm nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân. Đây là một trong những giải pháp quan trọng nhằm hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết số 72-NQ/TW về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Không chỉ chú trọng chuyên môn, Bệnh viện Đa khoa Quế Võ còn thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường. Trên diện tích gần 30.000m2, hệ thống hạ tầng, giao thông nội bộ và phòng cháy chữa cháy được đầu tư đồng bộ, được cơ quan chức năng thẩm định và phê duyệt theo quy định. Hàng năm, bệnh viện đều được kiểm tra, đánh giá đạt yêu cầu về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đơn vị duy trì lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở được huấn luyện bài bản, thường xuyên tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và rà soát, bổ sung các điều kiện an toàn nhằm chủ động phòng ngừa các nguy cơ mất an toàn.

Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, bệnh viện thực hiện nghiêm các quy định về quản lý chất thải y tế, quan trắc môi trường định kỳ và xử lý nước thải. Hệ thống xử lý nước thải công suất 200m³/ngày đêm được vận hành ổn định, thường xuyên được bảo trì, bảo dưỡng và kiểm tra chất lượng. Các chỉ số môi trường đều nằm trong giới hạn cho phép, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và xây dựng môi trường khám chữa bệnh xanh, sạch, an toàn.

Với những kết quả đạt được cùng định hướng phát triển rõ ràng, Bệnh viện Đa khoa Quế Võ đang từng bước nâng cao năng lực chuyên môn, hiện đại hóa cơ sở vật chất, đổi mới phong cách phục vụ và nâng cao chất lượng quản lý. Đây là nền tảng quan trọng để bệnh viện tiếp tục phát triển bền vững, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong giai đoạn mới.