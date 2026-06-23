Năm xã, phường của Hà Nội được chọn để thí điểm mô hình chuyển đổi số

ANTD.VN - Hà Nội sẽ triển khai thí điểm mô hình chuyển đổi số tại 5 đơn vị hành chính cấp xã gồm các phường Hoàn Kiếm, Giảng Võ, Từ Liêm và các xã Đa Phúc, Minh Châu.

Kiểm tra công tác chuyển đổi số tại phường Giảng Võ

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành Kế hoạch về triển khai thí điểm Mô hình chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn thành phố.

Theo Kế hoạch, thành phố sẽ triển khai thí điểm tại 5 đơn vị hành chính cấp xã gồm các phường Hoàn Kiếm, Giảng Võ, Từ Liêm và các xã Đa Phúc, Minh Châu. Thời gian thực hiện thí điểm kéo dài đến hết ngày 30-9-2026.

Việc triển khai hướng tới nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã trên môi trường số; chuẩn hóa việc cập nhật, khai thác dữ liệu phục vụ quản lý địa bàn; thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số tại cộng đồng dân cư; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng dịch vụ số thuận tiện, an toàn.

Trên cơ sở kết quả thí điểm, thành phố sẽ lựa chọn mô hình phù hợp, hiệu quả để xem xét nhân rộng.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng đề ra nhiều nhóm giải pháp đồng bộ như tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền; chia sẻ kinh nghiệm về các nội dung, mô hình chuyển đổi số tại địa phương, đơn vị; thí điểm triển khai sáng kiến mới tại địa phương, đơn vị có khả năng nhân rộng trên toàn thành phố, đặc biệt là các sáng kiến liên quan đến dữ liệu số; xây dựng chính sách thu hút, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hỗ trợ chính quyền địa phương triển khai chuyển đổi số bằng các hình thức xã hội hóa…