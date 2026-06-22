Petrolimex khánh thành cặp trạm dừng nghỉ hiện đại trên cao tốc Bắc – Nam đoạn qua Thanh Hóa

ANTD.VN - Ngày 22/6, tại Km329+700 thuộc Dự án thành phần Mai Sơn – Quốc lộ 45 trên tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn) tổ chức Lễ khánh thành cặp trạm dừng nghỉ Petrolimex Thanh Hóa, đánh dấu việc đưa vào khai thác công trình hạ tầng dịch vụ giao thông hiện đại, góp phần hoàn thiện hệ thống dịch vụ trên tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam và Petrolimex thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Cặp trạm dừng nghỉ Petrolimex Thanh Hóa tại Km329+700 trên tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông

Tham dự buổi lễ, về phía cơ quan quản lý chuyên ngành có ông Lê Anh Tuấn – Thứ trưởng Bộ Xây dựng; ông Nguyễn Thanh Hoài – Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam. Về phía tỉnh Thanh Hóa có ông Đầu Thanh Tùng – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cùng đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án Thăng Long và các sở, ban, ngành của tỉnh.

Ông Nguyễn Thanh Hoài – Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam phát biểu tại lễ khánh thành Cặp trạm dừng nghỉ Petrolimex Thanh Hóa

Về phía Petrolimex có ông Lưu Văn Tuyển – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn, cùng các đồng chí trong Đảng ủy, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát; lãnh đạo các ban chuyên môn, đơn vị thành viên của Tập đoàn. Buổi lễ còn có sự tham dự của Ban lãnh đạo Công ty TNHH MTV Petrolimex Thanh Hóa cùng đông đảo cán bộ, người lao động của Công ty.

Ông Lưu Văn Tuyển – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Petrolimex phát biểu tại lễ khánh thành Cặp trạm dừng nghỉ Petrolimex Thanh Hóa

Về phía các đơn vị thi công, tư vấn có ông Phạm Minh Tâm – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây lắp 1 – Petrolimex (PCC1), nhà thầu thi công chính của dự án, cùng đại diện các nhà thầu và đơn vị tư vấn tham gia triển khai công trình.

Dự án Cặp trạm dừng nghỉ Km329+700 được đầu tư trên diện tích hơn 71.600 m², gồm khoảng 39.184 m² bên phải tuyến và 32.473 m² bên trái tuyến.

Đây là trạm dừng nghỉ loại I – cấp cao nhất theo quy chuẩn hiện hành, được đầu tư đồng bộ nhằm đáp ứng nhu cầu dừng nghỉ, tiếp nhiên liệu và sử dụng các dịch vụ thiết yếu của người tham gia giao thông trên tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông.

Nổi bật tại dự án là bãi đỗ xe rộng hơn 12.000 m², nhà dịch vụ hai tầng gần 2.000 m², khu vệ sinh công cộng, trạm cấp nhiên liệu Petrolimex, khu sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan và các tiện ích hỗ trợ đồng bộ. Trạm được bố trí hệ thống sạc xe điện với quy mô 20 vị trí mỗi bên, góp phần đáp ứng xu hướng chuyển dịch năng lượng và phát triển giao thông xanh trong tương lai.

Cặp trạm dừng nghỉ Petrolimex Thanh Hóa quy mô hơn 71.600 m² được đầu tư đồng bộ trên tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Hoài – Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam đánh giá việc đưa Cặp trạm dừng nghỉ Km329+700 vào khai thác là dấu mốc quan trọng trong quá trình hoàn thiện hệ thống dịch vụ trên tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông.

Theo ông, công trình không chỉ đáp ứng nhu cầu dừng nghỉ, tiếp nhiên liệu và sử dụng các dịch vụ thiết yếu của người tham gia giao thông mà còn góp phần nâng cao chất lượng khai thác tuyến cao tốc, tạo điều kiện quảng bá sản phẩm địa phương và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng ghi nhận nỗ lực của Petrolimex, các nhà thầu, đơn vị tư vấn và chính quyền địa phương trong việc phối hợp tháo gỡ khó khăn, đưa dự án hoàn thành đúng tiến độ.

Đồng thời đề nghị Petrolimex tiếp tục tổ chức vận hành công trình bài bản, bảo đảm môi trường sạch đẹp, văn minh và chất lượng dịch vụ, qua đó phát huy hiệu quả đầu tư và phục vụ tốt nhu cầu của người dân, doanh nghiệp vận tải trên tuyến.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Lưu Văn Tuyển – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Petrolimex cho biết sau hơn 12 tháng triển khai xây dựng, vượt qua nhiều khó khăn về thời tiết, nguồn cung vật liệu và điều kiện thi công, công trình đã hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm các yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn.

Việc đầu tư các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc – Nam không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp nhiên liệu, dịch vụ và tiện ích cho người tham gia giao thông mà còn góp phần thực hiện mục tiêu phát triển mạng lưới bán lẻ hiện đại, nâng cao năng lực phục vụ và quảng bá thương hiệu Petrolimex trên các tuyến giao thông trọng điểm quốc gia.

Lãnh đạo Petrolimex đồng thời bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam, Ban Quản lý dự án Thăng Long, Khu Quản lý đường bộ I cùng các cơ quan, đơn vị liên quan đã quan tâm chỉ đạo, phối hợp và hỗ trợ kịp thời trong suốt quá trình triển khai dự án.

Tập đoàn cảm ơn sự đồng hành, tạo điều kiện của chính quyền và nhân dân địa phương tỉnh Thanh Hóa trong công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục và bảo đảm các điều kiện thi công.

Đặc biệt, sự nỗ lực, quyết tâm vượt qua nhiều khó khăn về thời tiết, nguồn cung vật liệu và điều kiện thi công của các nhà thầu, đơn vị tư vấn đã góp phần quan trọng đưa công trình hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng kỹ thuật và an toàn.

Cặp trạm dừng nghỉ Petrolimex Thanh Hóa thu hút đông đảo hành khách và phương tiện sử dụng dịch vụ

Ngay sau khi đưa vào khai thác, khu vực trạm dừng nghỉ đã thu hút lượng lớn phương tiện và người dân vào nghỉ ngơi, sử dụng các tiện ích. Hình ảnh các khu vực đỗ xe và điểm cung cấp nhiên liệu Petrolimex luôn có đông người sử dụng cho thấy nhu cầu lớn đối với hệ thống trạm dừng nghỉ hiện đại trên tuyến cao tốc Bắc – Nam, đồng thời khẳng định tính thiết thực của công trình.