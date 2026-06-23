Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa: Tiên phong ứng dụng kỹ thuật cao, nâng tầm chăm sóc sức khỏe sinh sản

ANTD.VN - Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa là bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh hạng I trong lĩnh vực sản phụ khoa và điều trị vô sinh. Trải qua gần 50 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện không ngừng khẳng định vai trò nòng cốt trong chăm sóc sức khỏe sinh sản, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe bà mẹ, trẻ em trên địa bàn tỉnh và khu vực.

Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa hoàn thiện hệ thống xét nghiệm nhằm phục vụ người bệnh ngày càng tốt hơn

Với phương châm “Người bệnh là trung tâm - Nhân viên y tế là then chốt”, Bệnh viện xác định lấy chất lượng chuyên môn và sự hài lòng của người bệnh làm thước đo phát triển. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt của Ban Giám đốc cùng sự đoàn kết, tâm huyết của đội ngũ cán bộ, viên chức, Bệnh viện đã từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu, kỹ thuật cao, tạo dấu ấn rõ nét trong lĩnh vực sản phụ khoa và hỗ trợ sinh sản.

Trong lĩnh vực thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa là một trong những đơn vị sớm triển khai và liên tục cập nhật các kỹ thuật hiện đại. Từ những bước đi đầu tiên với chuyển phôi đông lạnh, đông phôi chậm, đến việc áp dụng đông phôi nhanh, IVF/ICSI, xin trứng, hỗ trợ phôi thoát màng, nuôi phôi ngày 3 và ngày 5, sinh thiết phôi, sàng lọc di truyền tiền làm tổ và TESE…, mỗi giai đoạn phát triển đều đánh dấu những mốc son quan trọng với sự ra đời của nhiều em bé khỏe mạnh.Quá trình không ngừng đổi mới và nâng cao trình độ chuyên môn đã giúp mang lại hy vọng làm cha mẹ cho hàng nghìn cặp vợ chồng hiếm muộn.

Song song với hỗ trợ sinh sản, phẫu thuật nội soi phụ khoa là một trong những thế mạnh nổi bật của Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa. Được triển khai từ những năm 1999, đến nay phẫu thuật nội soi đã trở thành kỹ thuật thường quy, với đội ngũ hàng chục bác sĩ là phẫu thuật viên chính, làm chủ hầu hết các kỹ thuật hiện đại như phẫu thuật u buồng trứng, thai ngoài tử cung, phẫu thuật nội soi trong vô sinh, soi buồng tử cung, cắt tử cung…Việc ưu tiên can thiệp bằng phẫu thuật nội soi giúp giảm xâm lấn, rút ngắn thời gian điều trị, nâng cao hiệu quả chăm sóc và sự hài lòng của người bệnh, góp phần nâng cao uy tín và thương hiệu của Bệnh viện.

Kỹ thuật sàng lọc trước sinh và sơ sinh triển khai tại bệnh viện góp phần giảm tỷ lệ trẻ trẻ sinh ra bị dị tật bẩm sinh

Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa luôn chú trọng đầu tư hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại, đồng bộ, phục vụ hiệu quả cho công tác khám và điều trị. Tiêu biểu là các hệ thống siêu âm thế hệ mới ứng dụng trí tuệ nhân tạo và đàn hồi mô, hỗ trợ phát hiện sớm các bất thường thai nhi cũng như các bệnh lý chuyên sâu ở phụ nữ.

Bên cạnh đó, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa đẩy mạnh công tác xét nghiệm và sàng lọc trước sinh với các gói sàng lọc theo từng giai đoạn thai kỳ; đồng thời triển khai thường quy kỹ thuật chọc ối an toàn, chính xác, góp phần phát hiện sớm các bất thường di truyền, nâng cao hiệu quả quản lý thai kỳ và chất lượng dân số.

Cùng với đó, Bệnh viện phát triển đầy đủ các dịch vụ chăm sóc Mẹ và Bé theo hướng toàn diện, liên tục và nhân văn. Nhiều kỹ thuật mới được triển khai hiệu quả như chăm sóc sau mổ, chiếu tia plasma vết mổ và cuống rốn sơ sinh, sàng lọc sơ sinh bằng lấy máu gót chân…, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng dân số.

Với phương châm “Người bệnh là trung tâm – Nhân viên y tế là then chốt”, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa lấy chất lượng chuyên môn và sự hài lòng của người bệnh làm thước đo phát triển

Với gần 50 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa không chỉ khẳng định vị thế là bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh hạng I, mà còn từng bước vươn lên trở thành trung tâm chuyên sâu về sản phụ khoa và hỗ trợ sinh sản của khu vực. Trên nền tảng đội ngũ nhân lực chất lượng cao, hệ thống kỹ thuật hiện đại và định hướng phát triển rõ ràng, Bệnh viện tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới mục tiêu chăm sóc toàn diện sức khỏe bà mẹ và trẻ em, đáp ứng ngày càng tốt hơn sự tin tưởng và kỳ vọng của nhân dân trong giai đoạn phát triển mới.