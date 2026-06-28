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Từ 1/7, Hà Nội phạt tới 40 triệu đồng lỗi không khai báo tạm trú cho khách nước ngoài

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Phú Khánh

ANTD.VN - Bắt đầu từ ngày 1/7/2026, Hà Nội chính thức áp dụng mức tiền phạt mới tăng nặng đối với 7 hành vi vi phạm trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú và đi lại theo Nghị quyết số 56/2026/NQ-HĐND của HĐND TP. Đáng chú ý, các cơ sở lưu trú có hành vi không khai báo tạm trú cho người nước ngoài, hoặc cá nhân vi phạm quy định về sử dụng hộ chiếu sẽ đối mặt với khung hình phạt rất cao, lên tới 40 triệu đồng.

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Từ 1/7, Hà Nội phạt tới 40 triệu đồng lỗi không khai báo tạm trú cho khách nước ngoài

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Từ khóa:

#Xuất nhập cảnh #Lưu trú người nước ngoài #Hộ chiếu #Cơ sở lưu trú #Công an Hà Nội

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