Tổ chức thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin

ANTD.VN - Ngày 26-6, tại trụ sở Công an xã, UBND xã Thạch Thất (Hà Nội) phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Hoạt động được triển khai theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Hà Nội và đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN do Công an thành phố phát động, hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.

Tổ chức thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin

Để bảo đảm việc lấy mẫu diễn ra thuận lợi, Công an xã Thạch Thất đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, lập danh sách thân nhân liệt sĩ theo đúng quy định; đồng thời chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết phục vụ công tác thu nhận mẫu.

Công an xã Thạch Thất đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, lập danh sách thân nhân liệt sĩ theo đúng quy định; đồng thời chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết phục vụ công tác thu nhận mẫu.

Các thân nhân liệt sĩ được hỗ trợ tận tình, chu đáo

Trong quá trình tổ chức, các lực lượng chức năng đã tận tình hướng dẫn, hỗ trợ thân nhân liệt sĩ hoàn thiện các thủ tục, thực hiện việc lấy mẫu nhanh chóng, chính xác

Trong quá trình tổ chức, các lực lượng chức năng đã tận tình hướng dẫn, hỗ trợ thân nhân liệt sĩ hoàn thiện các thủ tục, thực hiện việc lấy mẫu nhanh chóng, chính xác, an toàn và đúng quy trình.

Việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần đẩy nhanh quá trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng tha thiết của thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Đây cũng là việc làm thiết thực, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả công tác “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn xã.