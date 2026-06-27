Chung quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy

ANTD.VN - Sáng 27-6, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội), Bộ Công an phối hợp UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ mít tinh trực tuyến toàn quốc hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 với chủ đề: “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy”.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm phát biểu chỉ đạo

Lễ mít tinh trực tuyến đồng bộ tới 3.321 xã, phường, đặc khu trên toàn quốc

Dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm; Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội.

Về phía Bộ Công an có Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung Ương Đảng,Thứ trưởng Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, cùng các Đại biểu, khách mời quốc tế và Điều phối viên của Liên hợp quốc tại Việt Nam.

Về phía thành phố Hà Nội có đồng chí Nguyễn Xuân Lưu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố và đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên, nhân dân Thủ đô.

Chương trình tạo nên khí thế hành động đồng bộ, lan tỏa quyết tâm mạnh mẽ của toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong cuộc đấu tranh phòng, chống ma túy.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng,Thứ trưởng Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo thuộc Cục nghiệp vụ, Bộ Công an dự lễ mít tinh



Theo Ban tổ chức, đây là năm đầu tiên Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy được tổ chức theo hình thức trực tuyến đồng bộ trên phạm vi toàn quốc.

Đặc biệt, nghi thức chào cờ được truyền hình trực tiếp từ Quảng trường Ba Đình - Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tới tất cả các điểm cầu, tạo không khí trang nghiêm, thiêng liêng và khơi dậy tinh thần trách nhiệm của toàn xã hội trong công tác phòng, chống ma túy.

Bên cạnh đó, hai nghi thức quan trọng gồm tưởng niệm các nạn nhân của ma túy và phát động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy cũng được thực hiện đồng thời trên cả nước. Đây là dấu ấn đặc biệt, thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng, Nhà nước và toàn dân trong mục tiêu xây dựng các địa bàn không ma túy.

Các đại biểu nhấn nút biểu tượng phát động Lễ mít tinh “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy"

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng cùng những kết quả nổi bật mà các lực lượng chức năng, các cấp, các ngành và nhân dân cả nước đã đạt được trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy thời gian qua.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ và Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm, các giải pháp giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma túy đã được triển khai đồng bộ; đặc biệt là chủ trương xây dựng “xã, phường, đặc khu không ma túy” đã từng bước đưa công tác phòng, chống ma túy về tận cơ sở, phát huy vai trò chủ động của cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân.

Nhiều đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia với quy mô đặc biệt lớn đã bị triệt phá; công tác cai nghiện, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và quản lý sau cai tiếp tục được tăng cường; hợp tác quốc tế ngày càng thực chất, hiệu quả. Những kết quả đó góp phần giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân và khẳng định quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Việt Nam trong cuộc chiến chống hiểm họa ma túy.

Các đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm; Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung Ương Đảng,Thứ trưởng Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các Đại biểu quốc tế, Điều phối viên của Liên hợp quốc tại Việt Nam hưởng ứng giải chạy phong trào “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy"

Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn diễn biến rất phức tạp. Khu vực “Tam giác vàng” tiếp tục là một trong những trung tâm sản xuất ma túy tổng hợp lớn nhất thế giới, trong khi hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia ngày càng tinh vi, có sự móc nối chặt chẽ giữa các tổ chức tội phạm quốc tế.

Đáng chú ý, sự phát triển của công nghệ số, mạng xã hội, thương mại điện tử, dịch vụ chuyển phát nhanh và các hình thức thanh toán ẩn danh đang làm thay đổi phương thức hoạt động của tội phạm ma túy. Chúng không chỉ vận chuyển ma túy qua biên giới mà còn len lỏi vào từng khu dân cư, từng gia đình và trực tiếp đe dọa tương lai của thế hệ trẻ.

Sinh viên Nguyễn Thái Diệu Thảo, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phát biểu hưởng ứng, khẳng định quyết tâm của thế hệ trẻ trong việc nói không với ma túy

Trước thực trạng đó, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định: “Chính phủ xác định công tác phòng, chống ma túy không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội; lấy phòng ngừa là chính, lấy địa bàn cơ sở làm trọng tâm và lấy người dân làm chủ thể trong xây dựng môi trường sống an toàn, không ma túy. Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật; tăng cường phòng ngừa từ sớm, từ xa; triển khai quyết liệt các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy; nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện, quản lý sau cai, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng; đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trong đấu tranh với tội phạm ma túy xuyên quốc gia”.

“Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy - vì sức khỏe nhân dân, vì tương lai thế hệ trẻ, vì sự phát triển bền vững của đất nước”

Cũng tại đây, từ Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng cùng lãnh đạo Bộ Công an; đại diện các tổ chức quốc tế, cơ quan thực thi pháp luật của các nước tại Việt Nam; UBND thành phố Hà Nội và lãnh đạo đại diện các đơn vị chức năng thuộc Trung ương và Hà Nội đã chính thức phát động phong trào hành động toàn quốc với thông điệp: “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy - vì sức khỏe nhân dân, vì tương lai thế hệ trẻ, vì sự phát triển bền vững của đất nước”.

Đại diện Ngân hành chính sách xã hội hỗ trợ vốn cho những người mắc bệnh sau khi điều trị trở về để phát triển kinh tế

Phó Thủ tướng cũng kêu gọi toàn thể nhân dân cả nước, đặc biệt là thế hệ trẻ, thực hiện tốt thông điệp “Ba có” gồm: Có nhận thức về tác hại của ma túy; Có bản lĩnh nói không với ma túy; Có trách nhiệm phòng, chống ma túy và “Ba không” gồm: Không thử ma túy; Không vi phạm pháp luật về ma túy; Không tiếp tay cho tội phạm ma túy.

Tại chương trình, đại diện tuổi trẻ Việt Nam, sinh viên Nguyễn Thái Diệu Thảo, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã phát biểu hưởng ứng, khẳng định quyết tâm của thế hệ trẻ nói không với ma túy, tiên phong tuyên truyền lối sống lành mạnh, chủ động phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy và chung tay xây dựng môi trường học đường, cộng đồng, không gian mạng an toàn, không có ma túy.

Hàng nghìn vận động viên hòa sắc đỏ rực rõ trong lễ hưởng ứng mít tinh tham gia Giải chạy phong trào “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy”

Ngay sau lễ mít tinh, Giải chạy phong trào “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy” được đồng loạt tổ chức tại Hà Nội và các địa phương trên cả nước, thu hút hàng nghìn người tham gia. Hoạt động không chỉ lan tỏa thông điệp sống khỏe, sống tích cực mà còn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của ma túy, phát huy sức mạnh toàn dân trong công cuộc phòng ngừa, đấu tranh và từng bước đẩy lùi hiểm họa ma túy ra khỏi đời sống xã hội.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng tinh thần đoàn kết của toàn dân, thông điệp từ Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sáng 27-6 tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ: xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy không chỉ là mục tiêu, mà còn là trách nhiệm và quyết tâm chung của toàn xã hội vì một Việt Nam bình yên, văn minh và phát triển bền vững.