Mỗi địa phương khởi công ít nhất 1 dự án nhà ở cho thuê bằng vốn ngân sách trong tháng 6

ANTD.VN -Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện yêu cầu các địa phương đẩy mạnh phát triển nhà ở cho thuê giai đoạn 2026-2030, coi đây là phân khúc chiến lược của thị trường bất động sản.

Nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở cho thuê, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa có công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố yêu cầu triển khai hàng loạt giải pháp trọng tâm ngay từ năm 2026.

Theo Bộ Xây dựng, thời gian qua Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt về phát triển nhà ở, bám sát kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Trong đó, định hướng lớn là chuyển trọng tâm từ phát triển chủ yếu nhà ở thương mại sang phát triển đồng thời nhà ở thương mại và nhà ở cho thuê, xác định nhà ở cho thuê là phân khúc chiến lược, dài hạn phục vụ số đông người dân.

Bộ Xây dựng nhấn mạnh, phát triển nhà ở sẽ vận hành theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước. Nhà nước không bao cấp nhưng cũng không để thị trường tự điều tiết hoàn toàn mà giữ vai trò kiến tạo, bảo đảm doanh nghiệp có lợi nhuận hợp lý, người dân tiếp cận được mức giá thuê phù hợp.

Phối cảnh dự án nhà ở cho thuê tại Việt Hưng vừa được UBND TP Hà Nội khởi công xây dựng

Bên cạnh đó, việc phát triển nhà ở cho thuê phải gắn với quy hoạch đô thị, khu công nghiệp, hệ thống giao thông và thị trường lao động; ưu tiên phát triển các khu chung cư cho thuê tại đô thị lớn, vùng động lực kinh tế và các khu vực phát triển theo mô hình TOD (đô thị gắn với giao thông công cộng).

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương khẩn trương điều tra, đánh giá nhu cầu thuê nhà của từng nhóm đối tượng, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở cho thuê giai đoạn 2026 - 2030 với mục tiêu, danh mục dự án, lộ trình và nguồn lực cụ thể, gửi Bộ Xây dựng tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ ngay trong tháng 6/2026.

Một trong những yêu cầu đáng chú ý là mỗi địa phương phải phấn đấu khởi công ít nhất một dự án nhà ở cho thuê bằng vốn ngân sách ngay trong tháng 6/2026. Đồng thời, các tỉnh, thành cần chuẩn bị quỹ đất sạch, bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương và áp dụng quy trình ưu tiên, đơn giản hóa thủ tục để đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các địa phương sớm thành lập hoặc kiện toàn Quỹ phát triển nhà ở nhằm huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng hoặc mua lại nhà ở phục vụ mục đích cho thuê, hoàn thành trong quý III/2026.

Đối với nhà lưu trú công nhân, các địa phương được giao rà soát nhu cầu thực tế tại các khu công nghiệp, bố trí quỹ đất và đẩy mạnh đầu tư nhằm giải quyết nhu cầu chỗ ở ổn định cho người lao động.

Song song với đó, các địa phương phải ưu tiên đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội như trường học, y tế, thiết chế văn hóa để các dự án nhà ở cho thuê có thể đưa vào sử dụng ngay sau khi hoàn thành.

Toàn bộ quỹ nhà thuộc tài sản công như nhà công vụ, nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân, nhà ở sinh viên sẽ được rà soát để khai thác hiệu quả hơn. Những công trình không còn nhu cầu sử dụng sẽ được nghiên cứu chuyển đổi công năng sang nhà ở cho thuê, hoàn thành trong tháng 7/2026.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các địa phương triệt để cắt giảm thủ tục hành chính, áp dụng cơ chế "một cửa", "luồng xanh", "luồng ưu tiên" đối với các dự án nhà ở cho thuê và nhà ở xã hội nhằm rút ngắn thời gian triển khai.

Theo Bộ Xây dựng, phát triển nhà ở cho thuê không chỉ là một phân khúc của thị trường bất động sản mà sẽ trở thành trụ cột chiến lược trong chính sách phát triển nhà ở thời gian tới, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định thị trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.