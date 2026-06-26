Hà Nội cho phép chuyển đổi 2,6 ha đất để xây nhà ở xã hội Đức Thượng

ANTD.VN - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường vừa ký ban hành Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội Đức Thượng tại xã Hoài Đức.

Theo đó, UBND TP Hà Nội cho phép Công ty TNHH phát triển nhà Xuân Phương địa chỉ trụ sở chính tại số 1 Tây Sơn, xã Đan Phượng (trước đây là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển nguồn nhân lực vận tải Đức Phượng) chuyển mục đích sử dụng 26.512m2 đất tại xã Hoài Đức để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội Đức Thượng.

Dự án đã được UBND TP Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 1832/QĐ-UBND ngày 8/4/2024 và chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư tại Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 27/1/2026.

Dự án Tân Tây Đô tại Đan Phượng

Trong tổng diện tích 26.512m2 đất có 11.539m2 đất xây dựng nhà ở chung cư (gồm 9.238m2 đất xây dựng nhà ở xã hội và 2.301m2 đất xây dựng công trình kinh doanh dịch vụ, thương mại, nhà ở thương mại); 14.973m2 đất vườn hoa, sân chơi, sân thể thao, trạm biến áp, trạm xử lý nước thải, đường giao thông.

Khu đất nằm giáp khu tập thể Xí nghiệp thuốc thú y, gần quốc lộ 32, do công ty Xuân Phương quản lý và sử dụng.

UBND TP giao Công ty TNHH phát triển nhà Xuân Phương có trách nhiệm liên hệ với Sở Nông nghiệp và Môi trường; Thuế thành phố để thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định...

Công ty Xuân Phương (trước đây là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển nguồn nhân lực vận tải Đức Phượng) được thành lập vào tháng 4/2010. Tổng giám đốc công ty là ông Trần Trọng Khánh. Ông Khánh đồng thời là đại diện pháp luật Công ty TNHH Xuân Phương Tân Tây Đô, doanh nghiệp đầu tư dự án XpHOMES Tân Tây Đô, Đan Phượng.