Nhiều thủ tục hành chính về PCCC sẽ được cắt giảm từ ngày 1-7

ANTD.VN - Từ ngày 1-7-2026, nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy (PCCC) sẽ chính thức được cắt giảm, đơn giản hóa theo quy định mới của Chính phủ và Bộ Công an. Điều này không chỉ tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trong công tác hướng dẫn, kiểm tra, hậu kiểm, bảo đảm hiệu lực quản lý Nhà nước về PCCC.

Chiều 25-6, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP ngày 18-5-2026 của Chính phủ, Thông tư số 62/2026/TT-BCA ngày 18-5-2026 của Bộ Công an và tập huấn một số nội dung trọng tâm trong công tác kiểm tra về PCCC cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Hội nghị có sự tham gia của khoảng 350 cán bộ, chiến sĩ là chỉ huy các đội và cán bộ trực tiếp làm công tác kiểm tra an toàn PCCC thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và Thông tư số 62/2026/TT-BCA quy định về phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an.

Đại diện Ban Chỉ huy Đội Công tác Phòng cháy đã trực tiếp quán triệt các điểm mới của Nghị quyết, Thông tư, đồng thời lưu ý những nội dung quan trọng trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra về PCCC.

Đại tá Phạm Trung Hiếu – Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Không chỉ tập trung vào các quy định mới, hội nghị còn dành thời gian tập huấn chuyên sâu nhằm thống nhất nhận thức và cách thức triển khai nhiệm vụ trong toàn đơn vị. Các cán bộ, chiến sĩ được hướng dẫn áp dụng và làm rõ nhiều nội dung trọng tâm của hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về PCCC như QCVN 10:2025/BCA, QCVN 02:2020/BCA, TCVN 7568-14:2025, TCVN 7336:2021 cùng các tiêu chuẩn TCVN 7161-1:2022, TCVN 7161-9:2024, TCVN 7161-14:2024, TCVN 7161-15:2024... Qua đó kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH nhấn mạnh, theo quy định tại Nghị quyết số 66.18 và Thông tư số 62, kể từ ngày 1-7-2026, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH sẽ không còn thực hiện thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC, kiểm tra kết quả nghiệm thu về PCCC; không thực hiện thủ tục phục hồi hoạt động; đồng thời đơn giản hóa hồ sơ thẩm định thiết kế về PCCC.

Theo Đại tá Phạm Trung Hiếu, những thay đổi này tác động trực tiếp đến phương thức quản lý nhà nước về PCCC. Việc cắt giảm thủ tục hành chính không chỉ nhằm tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng hơn, giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp mà còn gắn với việc tăng trách nhiệm của chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở trong việc bảo đảm an toàn PCCC.

Đồng thời, trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cũng được nâng lên một bước. Nếu trước đây trọng tâm là tiền kiểm thì nay công tác hướng dẫn, kiểm tra và hậu kiểm sẽ được thực hiện chặt chẽ hơn, chuyên sâu hơn, đòi hỏi cán bộ thực thi phải có trình độ chuyên môn cao, nắm chắc quy định của pháp luật cũng như hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật.

Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH yêu cầu toàn thể Ban Chỉ huy các đội và cán bộ được phân công thực hiện công tác kiểm tra về PCCC phải nghiên cứu kỹ các quy định mới, hiểu đúng bản chất của chủ trương cải cách thủ tục hành chính; tuyệt đối không thực hiện hoặc tham mưu thực hiện những hoạt động không được pháp luật quy định, không phát sinh thêm thủ tục, điều kiện hoặc yêu cầu ngoài quy định đối với người dân và doanh nghiệp.

"Việc đơn giản hóa thủ tục hành chính phải đi đôi với nâng cao chất lượng quản lý nhà nước, bảo đảm công khai, minh bạch, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp nhưng vẫn giữ vững yêu cầu bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy", Đại tá Phạm Trung Hiếu nhấn mạnh.

Thông qua hội nghị, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH hướng tới mục tiêu thống nhất nhận thức, nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, góp phần triển khai hiệu quả các quy định mới ngay từ thời điểm có hiệu lực, đồng thời xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, an toàn, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.