Xây dựng nền hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và sát với nhân dân

ANTD.VN - Ngày 26-6, Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ Việt Nam phường Cầu Giấy (Thành phố Hà Nội) tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm triển khai vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2026. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc CATP Hà Nội dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc CATP Hà Nội chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và người dân phường Cầu Giấy

Dự hội nghị, về phía Thành phố Hà Nội có đồng chí Nguyễn Hồng Nhật - Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, cùng đại diện lãnh đạo các ban Đảng Thành ủy, các sở, ngành chức năng của Thành phố.

Về phía lãnh đạo phường có các đồng chí: Nguyễn Thị Liễu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND; Phạm Ngọc Anh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Ngô Ngọc Phương - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND; Lê Thị Thu Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam;

cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UB MTTQ, trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư và đại diện nhân dân trên địa bàn.

Đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã theo dõi phóng sự báo cáo đánh giá 1 năm vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp. Sau khi chuyển đổi mô hình, cắt giảm cấp hành chính trung gian, hệ thống chính trị tại cơ sở đã chủ động đổi mới phương thức làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Sự điều hành xuyên suốt trực tiếp từ Thành phố đã giúp rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính, giải quyết kịp thời các kiến nghị của nhân dân, đồng thời tối ưu hóa quy trình phối hợp với các sở, ban, ngành.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận, phân tích làm rõ những kết quả đạt được. Các ý kiến tham luận tại hội nghị tập trung đánh giá sự thay đổi tích cực trong công tác phối hợp liên ngành, tốc độ luân chuyển hồ sơ và khả năng bám sát thực tiễn của cán bộ cơ sở...

Đồng thời, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những vướng mắc, điểm nghẽn còn tồn tại trong thực tiễn vận hành bộ máy mới, đặc biệt là khi khối lượng công việc trực tiếp tăng cao, đòi hỏi năng lực số hóa và kỹ năng quản trị đô thị của đội ngũ công chức phải được nâng tầm tương xứng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động, quyết liệt và trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang và nhân dân phường Cầu Giấy trong thời gian qua.

Đồng chí đánh giá cao địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, hoàn thiện quy chế làm việc và đưa hệ thống chính trị đi vào nền nếp. Đặc biệt, phường Cầu Giấy đã có nhiều đổi mới sáng tạo, ứng dụng bản đồ số khu vực bỏ phiếu và phần mềm hỗ trợ kiểm phiếu để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Đồng chí Giám đốc CATP cũng biểu dương quyết tâm chính trị cao của phường trong việc triển khai quyết liệt, bài bản công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 2,5, đồng thời quan tâm duy trì tốt công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, an sinh xã hội, phòng cháy chữa cháy, làm tốt công tác tiếp nhận giải quyết tin báo tố giác tội phạm và bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh.

Đồng chí Giám đốc CATP chỉ rõ tồn tại cần khắc phục trong triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của đơn vị

Bên cạnh những thành tích, Giám đốc CATP Hà Nội chỉ rõ tồn tại cần khắc phục ngay như tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm mới đạt 13,29%; một bộ phận cán bộ còn tâm lý e dè, sợ sai...

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, đồng chí Giám đốc CATP chỉ đạo địa phương cần chủ động vận dụng Nghị quyết của HĐND Thành phố để tháo gỡ nút thắt cơ chế; tập trung xử lý dứt điểm các điểm đen về ùn tắc giao thông, ngập úng và vi phạm trật tự đô thị; đẩy nhanh số hóa 3.909 hồ sơ hành chính; phát triển kinh tế đô thị để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 12,1%, đồng thời giữ vững tuyệt đối an ninh chính trị trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Thị Liễu, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HDND phường Cầu Giấy phát biểu tại hội nghị

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên, đồng chí Nguyễn Thị Liễu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cầu Giấy khẳng định hệ thống chính trị địa phương sẽ khẩn trương cụ thể hóa các yêu cầu vào 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Địa phương ưu tiên kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng tại các khu dân cư, sắp xếp nhân sự phù hợp với tình hình thực tiễn quản lý đô thị.

Cấp ủy, chính quyền phường quyết tâm hoàn thành vượt mức 25 chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2026, đồng thời vận hành hiệu quả 7 mô hình, đề án quản lý nhà nước đang triển khai.

Phường Cầu Giấy cam kết siết chặt kỷ luật công vụ, đề cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu; tập trung giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn về giao thông, trật tự xây dựng; khai thác dữ liệu dân cư để hoàn thiện chính quyền số, bảo đảm môi trường sống an toàn, văn minh cho nhân dân.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Uỷ viên ban thường vụ Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc CATP Hà Nội trao bằng khen của Ban Thường vụ Thành uỷ cho lãnh đạo phường Cầu Giấy

Đồng chí Nguyễn Hồng Nhật, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội trao cờ Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua cho các tập thể phường Cầu Giấy

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã công bố quyết định khen thưởng, vinh danh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 1 năm triển khai vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp. Đây là những nhân tố điển hình trong công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và trực tiếp tham gia xử lý các vấn đề dân sinh phức tạp tại cơ sở...