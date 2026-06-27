Bài 3: Chung tay xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, chi viện miền Nam

ANTD.VN - Thi hành Hiệp định Geneva, những chiến sỹ an ninh cùng lực lượng Công an Hà Nội đã “tiền trạm” thực hiện các nhiệm vụ trước ngày lực lượng kháng chiến tiến về giải phóng Thủ đô, đồng thời xây dựng Thủ đô trở thành hậu phương lớn vững chắc của miền Nam.

Cuộc đối đầu trước ngày giải phóng Thủ đô

Từ chỗ ra sức củng cố, xây dựng Hà Nội thành đầu não chỉ huy chiến tranh, Pháp chuyển sang âm mưu phá hoại thành phố về mọi mặt trước khi chuyển giao. Nhiệm vụ vinh quang nhưng cũng là thử thách to lớn, nặng nề đặt trên vai các chiến sỹ Công an Hà Nội, bằng mọi cách phải giữ gìn được an ninh, trật tự, bảo vệ tài sản công và tư, không để bị địch phá hoại, duy trì trật tự xã hội và đời sống bình thường trong thành phố. Quán triệt Nghị quyết của Bộ Chính trị Trung ương Đảng, đáp lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Nội vụ, Thành ủy Hà Nội, Công an Hà Nội đã xây dựng, triển khai kế hoạch tiếp quản Thủ đô.

Lực lượng Công an tiếp quản Sở mật thám và các quận, đồn cảnh sát của địch

Thành tích nổi bật và xuất sắc đầu tiên được ghi nhận của Công an Hà Nội là những tin, tài liệu chính xác cung cấp cho phái đoàn ta đấu tranh thắng lợi với phái đoàn Pháp ở Hội nghị Phủ Lỗ về trao trả tù binh, về âm mưu tháo gỡ máy móc chuyển vào Nam, âm mưu cho bọn phản động phá hoại, gây rối khi ta vào tiếp quản. Việc vận động, đưa ra vùng tự do mấy trăm cảnh binh và sử dụng họ trong nhiệm vụ giữ gìn trật tự công cộng, trật tự giao thông khi mới tiếp quản thành phố; vận động thuyết phục được hàng trăm viên chức các ngành trong bộ máy địch, nhất là số nhân sĩ trí thức ở lại không theo địch có ý nghĩa hết sức quan trọng về chính trị.

Ngày 10/10/1954, những chiến sỹ trinh sát Công an Bắc Bộ, Công an xung phong, cảnh sát xung phong và cảnh sát trật tự… tham gia cuộc mít tinh và duyệt binh long trọng tại sân vận động Cột Cờ cùng với những chiến sỹ Trung đoàn Thủ đô, Liên khu I, chiến sỹ Trung đoàn An Giao và Liên khu 2 và hai mươi vạn nhân dân Hà Nội hân hoan đón mừng từng đoàn quân chiến thắng trở về giải phóng Thủ đô. Ngay trong ngày hôm đó, lực lượng An ninh Công an Thủ đô được sự chỉ đạo của Bộ Công an đã chính thức tiếp quản Sở mật thám và các quận, đồn cảnh sát của địch.

Lực lượng Công an tiếp quản Sở mật thám và các quận, đồn cảnh sát của địch

Hà Nội đã được tiếp quản xong, toàn dân Thủ đô tưng bừng trong không khí tự do giải phóng nhưng nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị và trật tự xã hội của lực lượng Công an Hà Nội là rất nặng nề, đòi hỏi phải khẩn trương, gấp rút.

Bảo vệ miền Bắc, chi viện miền Nam

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Thành ủy Hà Nội và sự chỉ đạo của Bộ Công an, Công an Hà Nội đã chủ động triển khai kế hoạch tiếp quản nhanh chóng thiết lập trật tự cách mạng, đả kích bọn gián điệp, phản động, bọn tàn binh còn vũ khí và bọn côn đồ phá hoại, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, bảo vệ cơ quan, xí nghiệp, kho tàng của quốc gia; đấu tranh chống bắt dân di cư vào Nam.

Trong công tác đấu tranh chống gián điệp, Công an Hà Nội, Hà Đông, Sơn Tây dựa vào quần chúng, giáo dục nâng cao cảnh giác cho cán bộ, bộ đội và nhân dân; đẩy mạnh tấn công chính trị vào hàng ngũ bọn phản cách mạng, kết hợp với việc sử dụng các biện pháp nghiệp vụ đã khám phá nhiều tổ chức gián điệp do địch cài lại.

Nắm vững đường lối, phương châm, chính sách trấn áp phản cách mạng và xây dựng lực lượng CAND do Đảng đề ra, lực lượng Công an Hà Nội đã vừa chiến đấu và xây dựng, phát động phong trào quần chúng bảo vệ trị an và bảo mật phòng gian phát triển sâu rộng…

Cán bộ Công an Hà Nội tình nguyện viết đơn xin lên đường chi viện chiến trường miền Nam

Bên cạnh việc bảo vệ an ninh, trật tự địa bàn, lực lượng An ninh Công an Thủ đô luôn xác định công tác chi viện lực lượng cho an ninh miền Nam là nhiệm vụ trọng tâm. Với những biện pháp phù hợp, công tác chi viện cho miền Nam đã trở thành phong trào rộng khắp trong cán bộ chiến sĩCông an Thủ đô,trở thành biểu tượng của chủ nghĩa Anh hùng cách mạng. Liên tiếp sau đó, Công an Hà Nội luôn có phong trào tình nguyện sẵn sàng đi chiến trường, chi viện An ninh miền Nam.

Có mặt trên khắp mọi chiến trường, từ Trị Thiên Huế đến miền Tây Nam Bộ, từ Ban An ninh Trung ương cục đến An ninh các khu, tỉnh và đến tận cơ sở, ở đâu cán bộ chi viện của Công an Hà Nội cũng hòa mình với cán bộ tại chỗ, lăn lộn với phong trào, hoạt động từ vùng địch kiểm soát, vùng tranh chấp và vùng căn cứ, giải phóng, gắn bó sống chết với cán bộ An ninh tại chỗ, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ tại chỗ trưởng thành về chính trị, nghiệp vụ chuyên môn.

Chia tay CBCS Công an Thủ đô lên đường chi viện chiến trường miền Nam

Nhiều đồng chí phát huy tốt, đã xây dựng được những đặc tình nội tuyến cao cấp trong lòng địch. Một số đồng chí được giữ lại Ban An ninh R để làm cán bộ nghiên cứu, trợ lý cho các đồng chí lãnh đạo ở các tiểu ban. Một số cán bộ chi viện có thành tích xuất sắc đã trở thành những cán bộ lãnh đạo ở nhiều địa phương, nổi bật nhà là Đại tá Nguyễn Đình Thành, sau trở thành Giám đốc CATP Hà Nội. Nhiều cán bộ, thông qua thực tế công tác kết hợp kinh nghiệm trong chiến đấu đã có những ý kiến kịp thời đề xuất, tham mưu cho các đồng chí lãnh đạo của từng tiểu ban cũng như Ban lãnh đạo an ninh Miền về việc nắm tình hình, phân tích địch – ta, đưa ra những đối sách hợp lý để góp phần chỉ đạo cuộc đấu tranh chống địch đánh phá cách mạng.

21 năm trường đấu mưu, đấu trí, đấu pháp, đấu lực với địch trên mặt trận bí mật, trong điều kiện chiến tranh ác liệt, các chiến sĩ An ninh thời kỳ chống Mỹ, cứu nước chiến đấu trên khắp các chiến trường đều tỏ rõ phẩm chất cách mạng, sẵn sàng xả thân vì Tổ quốc, vượt qua hoàn cảnh, mưu trí, quyết chiến đấu và chiến thắng kẻ thù.

Giữ vững trị an Thủ đô trong những kháng chiến chống Mỹ

Đặc biệt kể từ đợt chi viện đầu tiên năm 1959 đến ngày 30-4-1975, Công an Hà Nội đã có tổng số 815 cán bộ chiến sĩ chi viện cho An ninh miền Nam trong đó có 59 đồng chí đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc, mãi mãi nằm lại trên chiến trường xưa. Xương máu của các anh đang nuôi dưỡng cho mảnh đất của Tổ quốc mãi mãi xanh tươi. Sự chiến đấu dũng cảm, hy sinh quên mình của các anh là bản anh hùng ca tô thắm truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam và mãi mãi in đậm trong trang sử truyền thống của Công an Thủ đô.

Lực lượng An ninh Công an Hà Nội trong 12 ngày đêm “Điện Biên Phủ trên không”

Những ngày đầu tháng Chạp năm 1972, nhận định khả năng địch tổ chức một cuộc tấn công đánh phá quy mô lớn, không loại trừ tình huống đối phương tổ chức lực lượng biệt kích nhảy dù xuống địa bàn, Sở Công an Hà Nội yêu cầu lực lượng toàn thành phố nắm chắc và làm chủ tình hình, sẵn sàng đánh địch khi có lệnh. Việc nắm chắc và làm chủ tình hình là cơ sở giúp đơn vị tham mưu với Thành ủy ra Thông báo số 50 về “sơ tán ngay người già, trẻ em và những người không thật cần thiết cho sản xuất và chiến đấu ra khỏi nội thành các khu vực trọng điểm ở ngoại thành”, sẵn sàng đương đầu với giặc trời, bão lửa.

Khi địch tiến hành đánh phá, với sự tham mưu kịp thời của Sở Công an Hà Nội, Thành ủy, Hội đồng phòng không nhân dân thành phố nhanh chóng ban hành Lệnh số 09 L/PK về sơ tán cấp tốc, triệt để sơ tán…

Là đơn vị chịu trách nhiệm chính trong việc hoạch định phương án bảo vệ cho các cuộc sơ tán được tổ chức liên tục, thông suốt, an toàn, đúng kế hoạch theo lệnh của Thành phố, Sở Công an Hà Nội đã phối hợp nhịp nhàng với Bộ Tư lệnh Thủ đô, Trung đoàn 254 Công an vũ trang, Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị chiến đấu thường trực không quản ngày đêm, bất chấp đạn bom, luôn sẵn sàng chỉ huy trật tự giao thông, giải tỏa tắc nghẽn, tập trung bám tuyến, bám chốt tại các cửa ô và các tuyến liên tỉnh lộ hướng sang các địa bàn phía Đông và Tây, Tây Nam thành phố.

Công an Hà Nội bảo vệ an toàn cuộc sơ tán quy mô lớn người dân, tài sản từ nội thành ra ngoại thành và các vùng phụ cận

Chỉ trong một thời gian ngắn, Công an Hà Nội đã bảo vệ thành công cuộc sơ tán cấp tốc gần 600.000 người trong tổng số 65 vạn dân ở các tiểu khu, khu phố nội thành, vùng trọng điểm cùng một khối lượng tài sản khổng lồ ra ngoại thành và về các địa phương lân cận một cách nhanh gọn, bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự và an toàn. Toàn thành phố Hà Nội chuyển sang thực hiện nếp sống quân sự hoá, mọi sinh hoạt, công tác, học tập đều chuyển hướng theo tình hình thời chiến.

Nằm trong đội hình ở lại trực tiếp bám trụ chiến đấu, quyết tâm bảo vệ Thủ đô Hà Nội bằng mọi giá, lực lượng cán bộ chiến sĩ Công an các khu, huyện vừa chỉ huy chiến đấu, vừa tổ chức cắm chốt sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự, tiến hành khơi lại hầm hố, giao thông hào tại trụ sở đơn vị, doanh trại và các khu vực trọng điểm; lên lại sơ đồ hầm hố phục vụ công tác tìm kiếm, đào bới sau mỗi trận bom.

Suốt trong những ngày diễn ra sự kiện “12 ngày đêm”, nhịp sống Hà Nội chuyển biến rất mau lẹ sang thời chiến, nhà nhà, người người đi sơ tán, nhưng mỗi căn nhà, góc phố dù có khóa hay không khóa vẫn được bảo đảm an ninh, an toàn. Mỗi người dân đi sơ tán đều yên tâm, tin tưởng khi giao phó chìa khóa và gửi gắm các chiến sỹ Công an, lực lượng bảo vệ trị an cơ sở trông nom nhà cửa, tài sản. Trong những thời khắc căng thẳng nhất, Hà Nội vẫn không hề rối loạn. Mỗi khi dứt lệnh báo động, tuy gấp gáp hơn thường nhật, nhưng người Hà Nội vẫn lại ra đường sinh hoạt, mua bán, tranh thủ sắp xếp, dọn dẹp nhà cửa và tập trung tìm kiếm thân nhân, cứu giúp những trường hợp bị bom đạn.

Sự bình tĩnh, hiên ngang này vừa thể hiện bản lĩnh và khí phách của Hà Nội, nhưng cũng minh chứng thêm về sự ổn định tình hình an ninh, trật tự trong mọi hoàn cảnh với sự đóng góp thầm lặng, quan trọng của những người cán bộ chiến sĩ lực lượng lực lượng An ninh Công an Thủ đô và lực lượng bảo vệ trật tự trị an cơ sở.

Thắng lợi giành được sau 12 ngày đêm đối đầu với lực lượng không quân và hải quân hùng hậu Hoa Kỳ, trong đó có những đóng góp quan trọng của lực lượng an ninh Công an Thủ đô, đơn giản chỉ là “một thắng lợi trong chuỗi thắng lợi trong suốt 30 năm kháng chiến giành độc lập”, và cao đẹp hơn cả, cán bộ chiến sĩ công an Thủ đô đã góp phần tô thắm thêm truyền thống của người Công an cách mạng, hết lòng, hết sức vì độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân; góp sức đập tan cuộc tập kích chiến lược bằng không quân quy mô lớn nhất, tàn bạo nhất trong lịch sử của đế quốc Mỹ.