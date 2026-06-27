Ra mắt cuốn sách "Hoa vườn Bác"

ANTD.VN - Ban Chuyên đề (Báo Nhân Dân) phối hợp Ban sách Lý luận, Kinh điển (Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật) vừa ra mắt bạn đọc cuốn sách “Hoa vườn Bác”. Đây là cuốn sách hình thành từ thành quả của cuộc thi viết về đề tài “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2022 - 2025 do Ban Tuyên giáo Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương), Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản phối hợp tổ chức, phát động từ ngày 19/5/2022.

Mỗi bài viết trong cuốn sách là một câu chuyện dung dị, chân thực về những con người bình thường nhưng lại phi thường trong nghị lực sống, sự cống hiến và lòng nhân ái, như những bông hoa đẹp ngát hương trong vườn hoa mang tên Bác.

Đó là những cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, Quân đội nhân dân ngày đêm làm nhiệm vụ giữ gìn bình yên cuộc sống. Đó là những bác sĩ, kỹ sư, nhà giáo, doanh nhân không ngừng sáng tạo, tận hiến trí tuệ và tâm huyết cho sự phát triển của cộng đồng. Đó là những người nông dân, công nhân lao động cần cù, sáng tạo. Đó là những người khuyết tật, dù hoàn cảnh nghiệt ngã vẫn kiên cường vươn lên, trở thành người có ích cho gia đình, xã hội... Đó là những tấm gương lặng thầm sống đẹp, sống thiện, lấy “cho đi” làm lẽ sống, để lại những giá trị nhân văn sâu sắc.

Cuốn sách “Hoa vườn Bác” là sự ghi nhận và tôn vinh những tập thể, cá nhân đã, đang và sẽ tiếp tục nỗ lực trong học tập và làm theo Bác. Đồng thời, cuốn sách truyền tải thông điệp: Từ những tấm gương bình dị ấy, chúng ta thêm niềm tin, thêm động lực để phấn đấu rèn luyện, góp phần dựng xây đất nước giàu mạnh, xã hội văn minh, con người nhân ái.

Những bài viết trong “Hoa vườn Bác” (Những điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh) được thực hiện và đăng tải trên báo Thời Nay trong những năm 2022-2024, phản ánh những tấm gương tiêu biểu gắn với từng cơ quan, đơn vị, địa phương, vùng miền cụ thể.

So với thời điểm cuốn sách ra mắt bạn đọc, tên gọi của một số cơ quan, đơn vị, địa phương đã thay đổi theo chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Để giúp bạn đọc tiện theo dõi, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật giữ nguyên nội dung các bài báo.