ANTD.VN - Sáng ngày 27/6/2026, UBND xã Thạch Thất, Hà Nội đã tổ chức Lễ phát động phong trào chạy hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026” với chủ đề “Thạch Thất chung một quyết tâm xây dựng xã không ma túy”.

Chương trình nhằm lan tỏa thông điệp sống khỏe, sống tích cực, nâng cao nhận thức và phát huy trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác phòng, chống ma túy.

Lan tỏa tinh thần “khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc – khỏe để nói không với ma túy”

UBND xã Thạch Thất, Hà Nội đã tổ chức Lễ phát động phong trào chạy hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026”

Chủ đề “Thạch Thất chung một quyết tâm xây dựng xã không ma túy”.

Ngay sau lễ phát động, hơn 400 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, dân quân, lực lượng an ninh cơ sở, công chức, viên chức, đoàn viên, học sinh và nhân dân đã đồng loạt tham gia chặng chạy hưởng ứng trên tuyến đường trục trung tâm xã.

Không khí sôi nổi, đoàn kết và quyết tâm của các lực lượng đã thể hiện rõ tinh thần “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần xây dựng xã Thạch Thất an toàn - văn minh - phát triển - không có ma túy.



Tham dự lễ phát động có các đồng chí Thường trực HĐND xã, lãnh đạo UBND xã, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; đại diện các phòng, ban, ngành, đoàn thể; lực lượng Công an xã cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn.

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6).

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Công an xã nhấn mạnh, ma túy là hiểm họa của toàn xã hội, là nguyên nhân làm phát sinh nhiều loại tội phạm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự, sức khỏe cộng đồng và tương lai của thế hệ trẻ.

Giải chạy không chỉ góp phần rèn luyện sức khỏe theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại mà còn là hoạt động truyền thông trực quan, sinh động, lan tỏa thông điệp: “Mỗi bước chạy là một hành động vì cộng đồng không ma túy.”

Đồng thời, kêu gọi các cấp, các ngành, các thôn và toàn thể nhân dân tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường quản lý địa bàn, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn ma túy; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ngay sau lễ phát động, hơn 400 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, dân quân, lực lượng an ninh cơ sở, công chức, viên chức, đoàn viên, học sinh và nhân dân đã đồng loạt tham gia chặng chạy hưởng ứng trên tuyến đường trục trung tâm xã.

Không khí sôi nổi, đoàn kết và quyết tâm của các lực lượng đã thể hiện rõ tinh thần “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần xây dựng xã Thạch Thất an toàn - văn minh - phát triển - không có ma túy.