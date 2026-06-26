Công an Hà Nội tổ chức tọa đàm nghiệp vụ nhận diện thách thức an ninh quốc gia

ANTD.VN -Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tổ chức Toạ đàm nghiệp vụ với chủ đề "Nhận diện thách thức về an ninh quốc gia trên địa bàn Thủ đô trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước và một số giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia thời gian tới".

Ngày 26/6/2026, thực hiện Chương trình của CATP Hà Nội và Kế hoạch của Cụm thi đua số 1, thừa ủy quyền Ban giám đốc CATP Hà Nội, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đơn vị Cụm trưởng cụm thi đua số 1, tổ chức Toạ đàm nghiệp vụ với chủ đề "Nhận diện thách thức về an ninh quốc gia trên địa bàn Thủ đô trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước và một số giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia thời gian tới".

Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, phát biểu khai mạc buổi toạ đàm

Tham dự tọa đàm có Đại tá, PGS.TS Nguyễn Đình Nghĩa, Trưởng khoa An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Học viện An ninh nhân dân; Đại tá, PGS.TS Nguyễn Thị Phương Liên, Phó Trưởng khoa An ninh chính trị nội bộ, Học viện An ninh nhân dân; đại diện lãnh đạo các Phòng Nghiệp vụ thuộc Cục An ninh nội địa, Cục An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao.

Cùng dự còn có đại diện Ban Chỉ huy các phòng nghiệp vụ An ninh, các phòng chức năng và cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc CATP Hà Nội, đại diện 126 Công an cấp xã.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tổ chức Tọa đàm nghiệp vụ, xác định tọa đàm là một trong những hoạt động trọng tâm, là dịp để tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Công an thành phố Hà Nội với các đơn vị thuộc Bộ Công an…

Đại tá, PGS. TS Nguyễn Đình Nghĩa, Trưởng khoa An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Học viện An ninh nhân dân, phát biểu tại toạ đàm

Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia đã cung cấp nhiều thông tin, kiến thức mới về lý luận và thực tiễn trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia; phân tích, nhận diện những thách thức đối với công tác bảo vệ an ninh trên địa bàn Thủ đô trong bối cảnh mới. Các đại biểu tham dự cũng tập trung trao đổi, thảo luận, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn công tác; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm an ninh quốc gia trong thời gian tới.

Các đại biểu các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Thông qua buổi tọa đàm, cán bộ chiến sĩ các đơn vị được cập nhật kiến thức, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, góp phần nâng cao năng lực tham mưu, triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.