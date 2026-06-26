ANTD.VN - Có những người con đã ngã xuống vì Tổ quốc nhưng đến nay vẫn chưa thể trở về. Mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay chính là một nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, góp phần tìm lại danh tính cho những anh hùng liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Thực hiện Kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội và Công an thành phố Hà Nội về “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”; hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, Công an xã Hòa Lạc phối hợp rà soát, xác minh và hỗ trợ thân nhân liệt sĩ tham gia thu nhận mẫu ADN phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Ngày 26-6-2026, tại xã Hòa Lạc, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với UBND xã Hòa Lạc tổ chức thu nhận mẫu ADN đối với 470 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính

Những hình ảnh xúc động được ghi lại tại trụ sở xã Hoà Lạc

Các thân nhân liệt sỹ đến từ các xã Hòa Lạc, Phú Cát, Hạ Bằng và Yên Xuân.

Công an xã Hòa Lạc phối hợp rà soát, xác minh và hỗ trợ thân nhân liệt sĩ tham gia thu nhận mẫu ADN phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần tri ân những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ngày 26-6-2026, tại xã Hòa Lạc, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với UBND xã Hòa Lạc tổ chức thu nhận mẫu ADN đối với 470 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính đến từ các xã Hòa Lạc, Phú Cát, Hạ Bằng và Yên Xuân.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần tri ân những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay không chỉ là dữ liệu khoa học, mà còn là niềm hy vọng để một ngày nào đó các anh hùng liệt sĩ được trở về với tên tuổi của mình.