Lan tỏa phong trào Ba nhất với mô hình 'Quét mã QR - Chấm điểm công vụ'

ANTD.VN - Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, Công an xã Thường Tín, Hà Nội đã triển khai mô hình “Quét mã QR - Chấm điểm công vụ” tại các bộ phận trực ban, tiếp công dân và giải quyết thủ tục hành chính.

Thực hiện kế hoạch của Công an xã Thường Tín về triển khai mô hình “Quét mã QR - Chấm điểm công vụ” tại trụ sở tiếp dân, đơn vị đã bố trí mã QR tại các vị trí thuận tiện, dễ quan sát để người dân tham gia đánh giá chất lượng phục vụ của cán bộ, chiến sĩ sau khi được tiếp nhận, giải quyết công việc. Mô hình góp phần cụ thể hóa phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, đồng thời thực hiện hiệu quả Quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội.

Người dân thực hiện chấm điểm sau khi hoàn thành công việc.

Tại khu vực tiếp công dân, sau khi hoàn thành thủ tục, người dân chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh quét mã QR để truy cập biểu mẫu điện tử và thực hiện đánh giá về thái độ phục vụ, tinh thần trách nhiệm, tác phong giao tiếp, sự nhanh chóng, thuận tiện trong giải quyết công việc cũng như mức độ hài lòng đối với cán bộ trực tiếp tiếp nhận, giải quyết hồ sơ.

Toàn bộ dữ liệu đánh giá được hệ thống tự động tổng hợp, lưu trữ khoa học, bảo đảm khách quan, minh bạch và bảo mật theo quy định. Đây là nguồn thông tin quan trọng giúp Ban Chỉ huy Công an xã theo dõi, đánh giá chất lượng thực thi công vụ; kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế; đồng thời biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân có tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ tốt.

Bảng theo dõi, thống kê chấm điểm công vụ.

Song song với việc triển khai mô hình, Công an xã Thường Tín đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa, mục đích của việc tham gia đánh giá; khuyến khích công dân phản hồi trên tinh thần khách quan, trung thực, xây dựng. Những ý kiến đóng góp của Nhân dân là cơ sở quan trọng để đơn vị không ngừng hoàn thiện phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức và công dân.

CBCS Công an xã tận tình hỗ trợ người dân khi đến trụ sở Công an xã.

Việc triển khai mô hình “Quét mã QR - Chấm điểm công vụ” không chỉ góp phần thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số trong lực lượng Công an Thủ đô, mà còn tạo dựng môi trường công vụ công khai, minh bạch, hiện đại, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ. Qua đó, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với Nhân dân, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô “Bản lĩnh - Nhân văn - Vì Nhân dân phục vụ”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.