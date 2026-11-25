ANTD.VN -Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, dự án cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Nguyễn Công Trứ kéo dài nhiều năm nhưng chưa đạt tiến độ đề ra. Chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư Xây dựng phát triển nhà số 7 Hà Nội mới hoàn thành xây dựng nhà N3 trên nền 2 tòa chung cư cũ A1, A2 và bàn giao tái định cư.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có bản thông tin về việc xử lý nội dung báo chí phản ánh liên quan đến tiến độ cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Nguyễn Công Trứ (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Nguyễn Công Trứ trước đây được UBND TP Hà Nội giao cho Công ty Xây dựng và Phát triển nhà Hai Bà Trưng (nay là Công ty CP Đầu tư Xây dựng phát triển nhà số 7 Hà Nội) làm chủ đầu tư. Doanh nghiệp này có trách nhiệm tổ chức điều tra xã hội học, khảo sát, đánh giá hiện trạng và nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết theo văn bản số 3553/UB-XDĐT ngày 25/12/2002.

Thành phố từng xác định đây là dự án thí điểm nên cần có các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm bảo đảm kết hợp hài hòa 3 lợi ích gồm chủ đầu tư, các hộ dân và thành phố. Trong trường hợp lựa chọn phương án chủ đầu tư không thể tự cân đối về tài chính, Thành phố cần có cơ chế, phương thức cụ thể để hỗ trợ doanh nghiệp thông qua hình thức giao đất, giao dự án.

Tiến độ cải tạo, xây dựng lại tập thể Nguyễn Công Trứ của Công ty CP Đầu tư Xây dựng phát triển nhà số 7 Hà Nội) quá chậm, không đáp ứng yêu cầu

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực tế kéo dài nhiều năm nhưng chưa đạt tiến độ đề ra. Đến cuối năm 2015, chủ đầu tư mới hoàn thành xây dựng nhà N3 trên nền 2 tòa chung cư cũ A1, A2 và bàn giao tái định cư.

Đối với phần còn lại của dự án, doanh nghiệp chưa tiếp tục triển khai, cũng chưa lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để lấy ý kiến thống nhất của các chủ sở hữu.

Trước thực trạng dự án triển khai quá chậm so với tiến độ được giao, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP Hà Nội, TP đã giao Sở Tài chính tiếp thu chỉ đạo, tham mưu, đề xuất và báo cáo UBND TP theo quy định (về các nội dung dừng thực hiện các văn bản liên quan đến việc triển khai công tác cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Nguyễn Công Trứ...); đồng thời tham mưu triển khai các nội dung, công tác tiếp theo. Hiện Sở Tài chính đang chủ trì rà soát để báo cáo UBND thành phố.

Thông tin thêm về tiến độ cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết thời gian qua còn một số tồn tại, vướng mắc cơ bản tập trung ở các nhóm nhiệm vụ chính như kiểm định, lập quy hoạch tỷ lệ 1/500, xác định ranh giới dự án.

Đến nay, những khó khăn, vướng mắc cơ bản đã được tháo gỡ tại các Nghị quyết của HĐND Thành phố thi hành Luật Thủ đô số 02/2026/QH16, trong đó có Nghị quyết số 66/2026/NQ-HĐND ngày 15/6/2026 quy định chính sách cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị và phát triển đô thị tại khu vực TOD trên địa bàn Hà Nội.

Song song với đó, UBND TP Hà Nội đang xem xét ban hành Quyết định về trình tự, thủ tục thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị và biện pháp cưỡng chế di dời phục vụ thực hiện dự án theo quy định của Luật Thủ đô. Các cơ chế này nhằm cụ thể hóa Luật Thủ đô, tháo gỡ điểm nghẽn và tạo hành lang pháp lý, ưu đãi để đẩy nhanh tiến độ cải tạo chung cư cũ.

Hiện chính quyền các địa phương, trong đó có UBND phường Hai Bà Trưng, đang tích cực tổ chức kiểm định, kết luận kiểm định chất lượng nhà chung cư làm cơ sở lập, trình thành phố phê duyệt Danh mục dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư, làm căn cứ giao chủ đầu tư thực hiện các bước tiếp theo theo Nghị quyết số 66/2026/NQ-HĐND.