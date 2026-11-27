ANTD.VN - Như ANTĐ thông tin, chiều 26-11, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã đưa ra các phán quyết trong vụ án bán bất hợp pháp hơn 500 că hộ tại Dự án CT6 Khiến Hưng, thuộc phường Kiến Hưng, quận Hà Đông (cũ), Hà Nội.

Theo đó, sau nhiều ngày xét xử và nghị án, Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt “đại gia” Lê Thanh Thản (SN 1950, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty Bemes) mức án 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, đồng thời phạt bổ sung 100 triệu đồng về tội "Lừa dối khách hàng".

Hội đồng xét xử công bố bản án vụ án bán trái phép hơn 500 căn hộ tại CT6 Kiến Hưng.

Liên quan, bị cáo Đỗ Văn Hưng (SN 1968, cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng, quận Hà Đông (cũ), Hà Nội); Nguyễn Duy Uyển (SN 1964, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng); Bùi Văn Bằng (SN 1969, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng) và Nguyễn Văn Năm (SN 1965, cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông (cũ), Hà Nội) cùng bị áp dụng mức án 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Cũng với tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", bị cáo Vương Đăng Quân (SN 1958, cựu Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông (cũ), Hà Nội) bị tuyên phạt 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Quá trình xét xử cho thấy, ông chủ Tập đoàn Mường Thanh Lê Thanh Thản có hành vi xây dựng Dự án CT6 Kiến Hưng sai quy định và bán cho 519 khách hàng tương ứng với 519 căn hộ và thu về 548 tỉ đồng. Các căn hộ này vì thế đều không được cấp “sổ đỏ”.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên buộc bị cáo Lê Thanh Thản và Công ty cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bemes (Công ty Bemes) liên đới bồi thường cho 79 bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án là chủ sở hữu các căn hộ, nhà ở thấp tầng thuộc công trình phải di dời, phá dỡ theo Nghị quyết số 96/2026 của HĐND TP Hà Nội và Quyết định số 6302 ngày 17/11/2026 của UBND TP Hà Nội.

"Đại gia" Lê Thanh Thản đến hầu tòa.

Tổng số tiền bị cáo Thản và Công ty Bemes phải bồi thường là gần 260 tỉ đồng với danh sách và mức bồi thường cụ thể đối với từng trường hợp được nêu tại Phụ lục 2 của bản án. Trong đó, đối với các căn hộ chung cư, mức bồi thường thấp nhất là 1,2 tỉ đồng, cao nhất hơn 3 tỉ đồng. Đối với nhà liền kề, mức bồi thường dao động 14-17 tỉ đồng.

HĐXX buộc các bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án được bồi thường theo danh sách tại Phụ lục 2 của bản án phải bàn giao, trả lại cho Công ty Bemes các căn hộ, nhà ở thấp tầng đã nhận theo giao dịch để doanh nghiệp thực hiện việc xử lý, khắc phục vi phạm theo quyết định của UBND TP Hà Nội.

Công ty Bemes phải chịu toàn bộ kinh phí di dời, phá dỡ, cải tạo, chuyển đổi công năng và đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu.

HĐXX kiến nghị UBND TP Hà Nội áp dụng các chính sách hỗ trợ đối với các bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án là chủ sở hữu các căn hộ, nhà ở thấp tầng thuộc công trình phải di dời, phá dỡ theo Nghị quyết số 96/2026 của HĐND TP Hà Nội.

HĐXX giao UBND TP Hà Nội giải quyết theo quy định của pháp luật đối với các căn hộ, nhà ở thấp tầng thuộc sở hữu của các bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án được tồn tại có điều kiện.

Công ty Bemes phải chịu trách nhiệm nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp về xây dựng, thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai, chịu kinh phí để hoàn thiện công năng và đáp ứng các điều kiện để các căn hộ, nhà ở thấp tầng được tồn tại có điều kiện theo Nghị quyết số 96 của HĐND TP Hà Nội.

Về xử lý vật chứng, HĐXX áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015 tuyên tạm giữ hơn 260 tỉ đồng trong số 530 tỉ của “đại gia” Lê Thanh Thản đã nộp trước khi phiên tòa này diễn ra để bảo đảm thi hành án.