Bắt đối tượng trộm cáp điện của doanh nghiệp

ANTD.VN - Chỉ sau hơn 13 giờ tiếp nhận tin báo của bị hại, Công an xã Mê Linh, thành phố Hà Nội đã nhanh chóng xác minh, truy xét và bắt giữ đối tượng thực hiện vụ trộm cắp số lượng lớn cáp điện của một doanh nghiệp xây dựng. Kết quả điều tra bước đầu tiếp tục khẳng định hiệu quả của lực lượng Công an cấp xã trong chủ động đấu tranh, trấn áp tội phạm, giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Đối tượng và tang vật

Ngày 5-8, Công an xã Mê Linh cho biết đang tiếp tục phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội mở rộng điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 8h ngày 22-7, Công an xã Mê Linh tiếp nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Xuân T (SN 1985) trú tại xã Quang Minh, thành phố Hà Nội về việc Công ty Cổ phần Tư vấn kiến trúc và xây dựng An Phát bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản.

Theo trình báo, khoảng 15h ngày 21-7, tại khu vực gần cây xăng Quân đội thuộc thôn Trung Yên, xã Mê Linh, đối tượng đã lấy trộm 105m cáp đồng của doanh nghiệp. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt được xác định là hơn 20 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Thượng tá Nguyễn Xuân Tiến,Trưởng Công an xã Mê Linh đã trực tiếp chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ khẩn trương xuống hiện trường, tổ chức khám nghiệm, rà soát các dấu vết, thu thập tài liệu, chứng cứ và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm đối tượng gây án.

Quá trình điều tra, lực lượng Công an xã tập trung rà soát các đối tượng có biểu hiện nghi vấn trên địa bàn và vùng giáp ranh, đồng thời khai thác hệ thống camera an ninh, kết hợp xác minh nhiều nguồn thông tin. Từ các tài liệu thu thập được, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định Quách Ngọc Hiển (SN 1992, trú thôn Phú Lương, xã Lạc Lương, tỉnh Phú Thọ) là đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp.

Xác định đối tượng có khả năng bỏ trốn, Công an xã Mê Linh lập tức triển khai lực lượng truy bắt. Đến 21h35 cùng ngày, tổ công tác đã khống chế, bắt giữ thành công Quách Ngọc Hiển và đưa về trụ sở Công an xã để đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội, đồng thời truy xét mở rộng nhằm xác định các đối tượng liên quan nếu có.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 23-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Quách Ngọc Hiển về hành vi "Trộm cắp tài sản" để tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.

Việc nhanh chóng khám phá vụ án, bắt giữ đối tượng chỉ trong thời gian ngắn sau khi tiếp nhận tin báo thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt của Công an xã Mê Linh trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đây cũng là minh chứng cho hiệu quả của việc bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định để người dân và doanh nghiệp yên tâm lao động, sản xuất.

Hiện Công an xã Mê Linh đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của Quách Ngọc Hiển và các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.