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Thông báo tìm bị hại của đối tượng lừa đảo Đặng Thị Khơi

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A.N

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn Thành phố.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định Đặng Thị Khơi (SN 1988; Nơi thường trú: Thôn Thần Khê, xã Cộng Hòa, tỉnh Hưng Yên) nguyên là nhân viên của Ngân hàng PVCombank đã đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền của nhiều người trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an thành phố Hà Nội thông báo ai là bị hại của Đặng Thị Khơi thì liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (SĐT Điều tra viên thụ lý - 0986575775) để giải quyết vụ án theo quy định.

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