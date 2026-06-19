15 địa chỉ sửa lò nướng- lò vi sóng uy tín tại Hà Nội 24/7

ANTD.VN - Sửa chữa lò nướng ở đâu uy tín? 15 địa chỉ sửa lò nướng, sửa lò vi sóng tại nhà Hà Nội, thợ chuyên nghiệp, hỗ trợ 24/7, bảo hành từ 1- 2 năm.

Lò nướng và lò vi sóng từ lâu đã trở thành những "trợ thủ" đắc lực không thể thiếu trong gian bếp của mỗi gia đình hiện đại, giúp tiết kiệm thời gian và mang lại những bữa ăn thơm ngon, bổ dưỡng.

Tuy nhiên, sau một thời gian dài sử dụng liên tục, các thiết bị này không thể tránh khỏi những sự cố kỹ thuật hỏng hóc như: lò không nóng, không sáng đèn, mất nguồn, đánh lửa bên trong, liệt phím bấm, hỏng bo mạch điều khiển hay rò rỉ điện năng gây nguy hiểm.

Khi đối mặt với tình trạng này, câu hỏi khiến nhiều người nội trợ đau đầu nhất chính là: "Sửa chữa lò nướng ở đâu uy tín tại Hà Nội?" giữa một "biển" thông tin và hàng trăm cơ sở sửa chữa thật giả lẫn lộn trên thị trường.

Việc giao thiết bị cho một địa chỉ không uy tín có thể dẫn đến tình trạng "tiền mất tật mang", thợ báo giá "chặt chém", linh kiện bị tráo đổi hoặc sửa xong lại tái hỏng.

Hiểu được những lo lắng đó của mọi người, App Ong Thợ đã tiên phong xây dựng và khẳng định vị thế là nền tảng dịch vụ sửa chữa điện lạnh hàng đầu hiện nay. Nổi bật với mạng lưới rộng khắp gồm 15 địa chỉ sửa lò nướng, sửa lò vi sóng tại nhà Hà Nội, App Ong Thợ cam kết mang đến giải pháp xử lý triệt để mọi sự cố.

App Ong Thợ nhận sửa lò nướng uy tín tại Hà Nội các hãng như Bosch, Siemens, Miele, Teka, Cata, Fagor, Brandt, Electrolux, AEG, Zanussi, Ariston, Indesit, Whirlpool, Gorenje, Smeg, Candy, Franke, Hafele, Malloca... từ 110V nội địa Nhật đến các dòng nhập khẩu châu Âu khác.

Sửa lò nướng uy tín là gì?

Sửa lò nướng uy tín là dịch vụ kiểm tra, chẩn đoán và khắc phục sự cố lò nướng do thợ có chuyên môn, làm việc minh bạch, đúng kỹ thuật và có trách nhiệm sau sửa chữa thực hiện. Dịch vụ uy tín không chỉ giúp lò nướng hoạt động lại bình thường mà còn đảm bảo an toàn điện, an toàn nhiệt, và hạn chế hỏng lại trong thời gian ngắn.

Một thợ hoặc đơn vị sửa lò nướng uy tín thường có:

Kinh nghiệm thực tế với nhiều dòng lò nướng

Kiểm tra đúng nguyên nhân trước khi sửa

Báo giá rõ ràng, không mập mờ

Sửa đúng lỗi, không thay linh kiện không cần thiết

Có bảo hành sau sửa chữa

Làm việc đúng hẹn, tư vấn dễ hiểu

Khi lò nướng gặp sự cố, việc lựa chọn đúng thợ sửa chữa uy tín và chuyên nghiệp sẽ giúp người dùng khắc phục hư hỏng nhanh chóng, an toàn và tiết kiệm chi phí.

Dưới đây là những lợi ích quan trọng:

Sửa đúng lỗi, khắc phục nhanh và hiệu quả.

Tiết kiệm chi phí, tránh thay linh kiện không cần thiết.

Đảm bảo an toàn điện và nhiệt trong quá trình sử dụng.

Hạn chế hỏng lại, giúp lò hoạt động ổn định hơn.

Kéo dài tuổi thọ thiết bị sau sửa chữa.

Có bảo hành rõ ràng, yên tâm khi sử dụng.

Tiết kiệm thời gian, được hỗ trợ nhanh chóng và chuyên nghiệp.

Khi lò nướng bị hỏng, tìm đúng thợ sửa chữa uy tín và chuyên nghiệp giúp người dùng sửa đúng lỗi, tiết kiệm thời gian và chi phí, đảm bảo an toàn, hạn chế hỏng lại và kéo dài tuổi thọ thiết bị.

Đây là giải pháp hiệu quả để khôi phục hoạt động của lò nướng một cách bền vững và đáng tin cậy.

5 Cách tìm thợ sửa lò nướng gần nhà Hà Nội

Khi chiếc lò nướng trong bếp gặp sự cố (không nóng, rò điện, lỗi bo mạch...), việc tìm một người thợ sửa chữa vừa uy tín vừa ở gần nhà tại Hà Nội sẽ giúp bạn tiết kiệm tối đa thời gian chờ đợi và chi phí vận chuyển.

Dưới đây là 5 cách hiệu quả nhất để bạn dễ dàng tìm được thợ sửa lò nướng gần nhà tại Hà Nội:

1. Tìm thợ sửa lò nướng trên Google Maps

Tìm được đơn vị gần nhà.

Xem đánh giá khách hàng.

So sánh nhiều địa chỉ.

Kiểm tra thời gian hoạt động.

Liên hệ trực tiếp dễ dàng.

Google Maps giúp người dùng nhanh chóng tìm được thợ sửa lò nướng gần nhà, tuy nhiên để tiết kiệm thời gian tìm kiếm và đặt lịch nhanh hơn, người dùng cũng có thể sử dụng App Ong Thợ để kết nối trực tiếp với kỹ thuật viên khu vực gần nhất.

2. Tìm qua trung tâm bảo hành theo hãng lò nướng

Đúng chuyên môn theo hãng.

Hiểu rõ cấu tạo thiết bị.

Linh kiện phù hợp.

Quy trình sửa chữa chuẩn.

Có hỗ trợ bảo hành.

Trung tâm bảo hành hãng là lựa chọn phù hợp với các thiết bị còn bảo hành, trong khi App Ong Thợ giúp người dùng dễ dàng tìm thợ sửa lò nướng cho nhiều thương hiệu khác nhau khi cần hỗ trợ nhanh tại nhà.

3. Hỏi người thân, bạn bè

Thông tin đáng tin cậy.

Có trải nghiệm thực tế.

Biết trước chất lượng dịch vụ.

Dễ tham khảo chi phí.

Giảm rủi ro gặp thợ kém uy tín.

Những lời giới thiệu từ người thân và bạn bè giúp tăng độ tin cậy khi lựa chọn dịch vụ, đồng thời người dùng có thể đối chiếu thêm thông tin trên App Ong Thợ để tìm được kỹ thuật viên phù hợp nhất.

4. Tìm trên các website dịch vụ chuyên nghiệp

Có thông tin rõ ràng.

Xem trước dịch vụ cung cấp.

Tham khảo bảng giá.

Kiểm tra chính sách bảo hành.

Đặt lịch trực tuyến thuận tiện.

Website dịch vụ sửa đồ gia dụngchuyên nghiệp cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho người dùng, nhưng App Ong Thợ mang đến thêm lợi thế về khả năng đặt lịch nhanh và tìm kiếm thợ sửa lò nướng theo khu vực tại Hà Nội.

5. Tải App Ong Thợ để tìm thợ gần nhất

Nhiều địa chỉ phục vụ tại Hà Nội.

Đặt lịch sửa chữa nhanh chóng.

Kết nối thợ gần khu vực sinh sống.

Hỗ trợ nhiều dịch vụ gia dụng.

Theo dõi thông tin dịch vụ dễ dàng.

App Ong Thợ là giải pháp thuận tiện giúp người dùng tìm thợ sửa lò nướng uy tín gần nhà, lựa chọn kỹ thuật viên phù hợp, đặt lịch nhanh chóng và nhận hỗ trợ trên nhiều quận, huyện tại Hà Nội.

Dù tìm kiếm qua Google Maps, trung tâm bảo hành hãng, người thân giới thiệu hay các website dịch vụ chuyên nghiệp, mục tiêu cuối cùng vẫn là lựa chọn được thợ sửa lò nướng uy tín, có chuyên môn và hỗ trợ nhanh chóng.

App Ong Thợ là một trong những giải pháp giúp người dùng rút ngắn thời gian tìm kiếm, dễ dàng kết nối với kỹ thuật viên gần nhất và đặt lịch sửa chữa tại nhà một cách thuận tiện.

15 Địa chỉ sửa lò nướng, sửa lò vi sóng uy tín tại Hà Nội

Dưới đây là 15 địa chỉ sửa lò nướng, sửa lò vi sóng phủ khắp Hà Nội tại Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa, Hà Đông, Tây Hồ, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm, Long Biên, Nam Từ Liêm, Thanh Trì, Gia Lâm và Đông Anh, App Ong Thợ luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng 24/7.

Sở hữu đội ngũ dịch vụ nổi bật chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản chuyên sâu về các dòng lò nướng từ bình dân đến các dòng lò âm tủ nhập khẩu cao cấp (như Bosch, Teka, Malloca, Electrolux...), dịch vụ luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng 24/7 kể cả ngày lễ và chủ nhật.

Đặc biệt, với chính sách bảo hành dài hạn từ 1 đến 2 năm, App Ong Thợ không chỉ giúp khôi phục công năng của thiết bị một cách nhanh chóng mà còn mang lại sự an tâm tuyệt đối, xứng đáng là điểm tựa tin cậy cho mọi gia đình thủ đô.

Điều phối kỹ thuật viên gần nhất đến tận nhà kiểm tra, sửa chữa nhanh chóng, bảo hành dài hạn và phục vụ trên toàn bộ các phường, khu đô thị, khu dân cư và tuyến phố của Hà Nội.

1. Sửa lò nướng, sửa lò vi sóng Ba Đình - Hà Nội

Địa chỉ: 168 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

168 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024 85 87 33 81

024 85 87 33 81 Hotline: 0948559995

0948559995 Lượng khách hàng: Hơn 5.000 khách hàng sử dụng dịch vụ

Hơn 5.000 khách hàng sử dụng dịch vụ Đánh giá: ⭐⭐⭐⭐⭐

Dịch vụ chuyên sửa lò nướng, lò vi sóng các hãng Bosch, Panasonic, Sharp, Electrolux, Samsung, LG, Teka, Hafele, Malloca, Siemens, Ariston, Cata, Fagor, Whirlpool, Sunhouse, Kangaroo và nhiều thương hiệu nhập khẩu, âm tủ, đối lưu, điện tử đang được sử dụng phổ biến tại Hà Nội.

Quy trình dịch vụ

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu

Tiếp nhận yêu cầu Bước 2: Điều phối kỹ thuật viên

Điều phối kỹ thuật viên Bước 3: Kiểm tra và báo giá

Kiểm tra và báo giá Bước 4: Sửa chữa tại nhà

Sửa chữa tại nhà Bước 5: Bảo hành sau sửa

App Ong Thợ chuyên sửa các sự cố lò nướng không vào điện, mất nguồn, không nóng, nóng yếu, cháy thanh nhiệt, lỗi quạt đối lưu, hỏng cảm biến nhiệt, lỗi bảng điều khiển, liệt phím cảm ứng, chập điện, rò điện, nhảy aptomat, cháy cầu chì nhiệt, lỗi bo mạch công suất, không hẹn giờ được và nhiều lỗi kỹ thuật khác.

Lý do chọn địa chỉ này

Uy tín: Nhiều năm hoạt động

Nhiều năm hoạt động Thợ giỏi: Kinh nghiệm đa hãng

Kinh nghiệm đa hãng Phục vụ nhanh: Hỗ trợ tận nơi

Hỗ trợ tận nơi Bảo hành dài hạn: Cam kết rõ ràng

Cam kết rõ ràng Linh kiện chính hãng: Đảm bảo chất lượng

App Ong Thợ hỗ trợ sửa lò nướng, sửa lò vi sóng tại nhà Hà Nội 24/7, phục vụ nhanh tại các phường Kim Mã, Giảng Võ, Ngọc Hà, Liễu Giai, Vĩnh Phúc, Thành Công, Đội Cấn cùng nhiều tuyến phố, khu đô thị, khu dân cư và khu nhà ở trên địa bàn thành phố.

2. Sửa lò nướng, sửa lò vi sóng Cầu Giấy - Hà Nội

Địa chỉ: 110 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

110 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: 024 85 87 33 79

024 85 87 33 79 Hotline: 0948559995

0948559995 Lượng khách hàng: Hơn 4.800 khách hàng sử dụng dịch vụ

Hơn 4.800 khách hàng sử dụng dịch vụ Đánh giá: ⭐⭐⭐⭐⭐

Trung tâm sửa chữa lò nướng và lò vi sóng Toshiba, Hitachi, Panasonic, Sharp, Bosch, Electrolux, Samsung, LG, Miele, Hafele, Teka, Malloca, Chef's, Eurosun, Kocher, Faster và nhiều dòng lò cao cấp khác.

Quy trình dịch vụ

Bước 1: Đặt lịch sửa chữa

Đặt lịch sửa chữa Bước 2: Khảo sát thiết bị

Khảo sát thiết bị Bước 3: Tư vấn giải pháp

Tư vấn giải pháp Bước 4: Khắc phục sự cố

Khắc phục sự cố Bước 5: Nghiệm thu và bảo hành

App Ong Thợ xử lý các lỗi lò vi sóng không quay đĩa, không phát nhiệt, tia lửa điện trong khoang lò, hỏng magnetron, cháy biến áp, lỗi công tắc cửa, mất hiển thị màn hình, lỗi cảm ứng, mất chức năng nướng kết hợp và nhiều lỗi điện tử phức tạp khác.

Lý do chọn địa chỉ này

Uy tín: Được nhiều khách hàng tin tưởng

Được nhiều khách hàng tin tưởng Thợ giỏi: Chuyên sâu điện tử

Chuyên sâu điện tử Phục vụ nhanh: Có mặt theo lịch hẹn

Có mặt theo lịch hẹn Bảo hành dài hạn: Hỗ trợ tận tâm

Hỗ trợ tận tâm Linh kiện chính hãng: Nguồn gốc rõ ràng

App Ong Thợ cung cấp dịch vụ sửa lò nướng và lò vi sóng tại nhà Hà Nội, phục vụ nhanh tại các phường Dịch Vọng, Nghĩa Tân, Quan Hoa, Yên Hòa, Trung Hòa cùng nhiều khu đô thị, tòa nhà văn phòng và khu dân cư hiện đại.

3. Sửa lò nướng, sửa lò vi sóng Đống Đa - Hà Nội

Địa chỉ: 55 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội

55 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: 024 85 87 33 78

024 85 87 33 78 Hotline: 0948559995

0948559995 Lượng khách hàng: Hơn 5.200 khách hàng sử dụng dịch vụ

Hơn 5.200 khách hàng sử dụng dịch vụ Đánh giá: ⭐⭐⭐⭐⭐

Trung tâm chuyên sửa các dòng lò nướng Bosch, Siemens, Whirlpool, Ariston, Cata, Fagor, Electrolux, Panasonic, Sharp, Samsung, LG, Hafele, Malloca, Canzy, Sunhouse, Bluestone và nhiều thiết bị nhà bếp cao cấp khác.

Quy trình dịch vụ

Bước 1: Tiếp nhận thông tin

Tiếp nhận thông tin Bước 2: Điều động kỹ thuật viên

Điều động kỹ thuật viên Bước 3: Kiểm tra lỗi

Kiểm tra lỗi Bước 4: Sửa chữa tận nơi

Sửa chữa tận nơi Bước 5: Bàn giao và bảo hành

App Ong Thợ chuyên sửa lò nướng tự ngắt giữa chừng, nhiệt không ổn định, mất chức năng đối lưu, lỗi relay nhiệt, hỏng cảm biến nhiệt độ, lỗi màn hình hiển thị, không nhận chương trình nướng, phát tiếng ồn bất thường và các lỗi điện tử chuyên sâu.

Lý do chọn địa chỉ này

Uy tín: Phục vụ lâu năm

Phục vụ lâu năm Thợ giỏi: Tay nghề cao

Tay nghề cao Phục vụ nhanh: Hỗ trợ trong ngày

Hỗ trợ trong ngày Bảo hành dài hạn: Chính sách minh bạch

Chính sách minh bạch Linh kiện chính hãng: Độ bền cao

App Ong Thợ hỗ trợ sửa lò nướng và sửa lò vi sóng tại nhà Hà Nội 24/7, phục vụ nhanh tại các phường Láng Hạ, Ô Chợ Dừa, Nam Đồng, Trung Liệt, Khâm Thiên, Văn Chương, Thịnh Quang cùng nhiều tuyến phố, khu tập thể, chung cư và khu đô thị trên toàn địa bàn Hà Nội.

4. Sửa lò nướng, sửa lò vi sóng Hà Đông - Hà Nội

Địa chỉ: 21 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

21 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội Điện thoại: 024 85 87 33 80

024 85 87 33 80 Hotline: 0948559995

0948559995 Lượng khách hàng: Hơn 5.500 khách hàng sử dụng dịch vụ

Hơn 5.500 khách hàng sử dụng dịch vụ Đánh giá: ⭐⭐⭐⭐⭐

Trung tâm nhận sửa chữa lò nướng, lò vi sóng các hãng Hafele, Bosch, Electrolux, Panasonic, Sharp, Samsung, LG, Teka, Malloca, Canzy, Faster, Fandi, Eurosun, Kocher, Spelier, Napoli, Ferroli và nhiều dòng lò âm tủ, lò đối lưu, lò vi sóng inverter hiện đại.

Quy trình dịch vụ

Bước 1: Tiếp nhận thông tin khách hàng

Tiếp nhận thông tin khách hàng Bước 2: Điều phối kỹ thuật gần nhất

Điều phối kỹ thuật gần nhất Bước 3: Kiểm tra và xác định lỗi

Kiểm tra và xác định lỗi Bước 4: Tiến hành sửa chữa

Tiến hành sửa chữa Bước 5: Bàn giao và bảo hành

App Ong Thợ chuyên xử lý lò nướng không hoạt động, không tăng nhiệt, nướng thực phẩm không chín đều, hỏng quạt tản nhiệt, lỗi cảm biến nhiệt độ, mất chức năng hẹn giờ, lỗi khóa cửa an toàn, cháy điện trở nhiệt, lỗi bo nguồn và các sự cố điện tử khác.

Lý do chọn địa chỉ này

Uy tín: Được nhiều khách hàng lựa chọn

Được nhiều khách hàng lựa chọn Thợ giỏi: Thành thạo nhiều dòng máy

Thành thạo nhiều dòng máy Phục vụ nhanh: Có mặt tận nơi

Có mặt tận nơi Bảo hành dài hạn: Hỗ trợ chu đáo

Hỗ trợ chu đáo Linh kiện chính hãng: Thay thế đồng bộ

App Ong Thợ hỗ trợ sửa lò nướng và sửa lò vi sóng tại nhà Hà Nội 24/7, phục vụ nhanh tại các phường Hà Đông, Dương Nội, Kiến Hưng, Phú Lương, Phú La, Mộ Lao, Văn Quán, Yên Nghĩa cùng nhiều khu đô thị, chung cư và khu dân cư trên địa bàn thành phố.

5. Sửa lò nướng, sửa lò vi sóng Tây Hồ - Hà Nội

Địa chỉ: 291 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

291 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội Điện thoại: 024 66 75 75 33

024 66 75 75 33 Hotline: 0948559995

0948559995 Lượng khách hàng: Hơn 4.600 khách hàng sử dụng dịch vụ

Hơn 4.600 khách hàng sử dụng dịch vụ Đánh giá: ⭐⭐⭐⭐⭐

Trung tâm sửa các dòng lò nướng và lò vi sóng Siemens, Miele, Bosch, Teka, Cata, Fagor, Brandt, Hafele, Panasonic, Sharp, Samsung, LG, Electrolux, Whirlpool, Ariston và nhiều thiết bị nhà bếp nhập khẩu cao cấp.

Quy trình dịch vụ

Bước 1: Tiếp nhận cuộc gọi

Tiếp nhận cuộc gọi Bước 2: Tư vấn sơ bộ tình trạng

Tư vấn sơ bộ tình trạng Bước 3: Kiểm tra tận nơi

Kiểm tra tận nơi Bước 4: Sửa chữa theo yêu cầu

Sửa chữa theo yêu cầu Bước 5: Bảo hành và chăm sóc khách hàng

App Ong Thợ nhận sửa lò nướng bị chập điện, phát tiếng kêu lớn, đèn khoang lò không sáng, hỏng bộ điều khiển nhiệt, lỗi chương trình nướng tự động, không hoạt động chế độ đối lưu, không nhận lệnh cảm ứng và nhiều lỗi kỹ thuật phức tạp khác.

Lý do chọn địa chỉ này

Uy tín: Quy trình chuyên nghiệp

Quy trình chuyên nghiệp Thợ giỏi: Kinh nghiệm lâu năm

Kinh nghiệm lâu năm Phục vụ nhanh: Hỗ trợ linh hoạt

Hỗ trợ linh hoạt Bảo hành dài hạn: Chính sách rõ ràng

Chính sách rõ ràng Linh kiện chính hãng: Đảm bảo tương thích

App Ong Thợ hỗ trợ sửa lò nướng và sửa lò vi sóng tại nhà Hà Nội, phục vụ nhanh tại các phường Tây Hồ, Phú Thượng, Nhật Tân, Quảng An, Tứ Liên, Bưởi, Xuân La và nhiều tuyến đường, khu biệt thự, khu đô thị cao cấp trên địa bàn thành phố.

6. Sửa lò nướng, sửa lò vi sóng Thanh Xuân - Hà Nội

Địa chỉ: 233 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

233 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội Điện thoại: 024 66 75 76 75

024 66 75 76 75 Hotline: 0948559995

0948559995 Lượng khách hàng: Hơn 5.300 khách hàng sử dụng dịch vụ

Hơn 5.300 khách hàng sử dụng dịch vụ Đánh giá: ⭐⭐⭐⭐⭐

Dịch vụ nhận sửa chữa lò nướng và lò vi sóng của các hãng Panasonic, Sharp, Toshiba, Hitachi, Samsung, LG, Bosch, Electrolux, Hafele, Malloca, Canzy, Sunhouse, Kangaroo, Bluestone, Galanz, Media và nhiều thương hiệu phổ biến khác.

Quy trình dịch vụ

Bước 1: Đăng ký dịch vụ

Đăng ký dịch vụ Bước 2: Xác nhận lịch hẹn

Xác nhận lịch hẹn Bước 3: Kiểm tra tình trạng máy

Kiểm tra tình trạng máy Bước 4: Khắc phục sự cố

Khắc phục sự cố Bước 5: Nghiệm thu và bảo hành

App Ong Thợ chuyên sửa lò vi sóng không nóng thức ăn, không quay đĩa, không mở được cửa, hỏng công tắc cửa, lỗi màn hình hiển thị, mất nguồn đột ngột, lỗi biến áp cao áp, hỏng tụ điện, lỗi magnetron và các lỗi liên quan đến hệ thống điều khiển.

Lý do chọn địa chỉ này

Uy tín: Được đánh giá cao

Được đánh giá cao Thợ giỏi: Chuyên môn vững vàng

Chuyên môn vững vàng Phục vụ nhanh: Có mặt đúng hẹn

Có mặt đúng hẹn Bảo hành dài hạn: Cam kết minh bạch

Cam kết minh bạch Linh kiện chính hãng: Chất lượng ổn định

App Ong Thợ hỗ trợ sửa lò nướng và sửa lò vi sóng tại nhà Hà Nội 24/7, phục vụ nhanh tại các phường Thanh Xuân, Khương Đình, Khương Mai, Nhân Chính, Phương Liệt, Hạ Đình, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam cùng các khu đô thị, tòa chung cư và khu dân cư trên toàn địa bàn Hà Nội.

7. Sửa lò nướng, sửa lò vi sóng Hai Bà Trưng - Hà Nội

Địa chỉ: K10 Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội

K10 Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: 024 22 133 626

024 22 133 626 Hotline: 0948559995

0948559995 Lượng khách hàng: Hơn 5.700 khách hàng sử dụng dịch vụ

Hơn 5.700 khách hàng sử dụng dịch vụ Đánh giá: ⭐⭐⭐⭐⭐

Dịch vụ chuyên sửa chữa lò nướng và lò vi sóng các hãng Bosch, Electrolux, Panasonic, Sharp, Samsung, LG, Teka, Hafele, Malloca, Siemens, Ariston, Whirlpool, Cata, Fagor, Brandt, Bluestone, Sunhouse và nhiều thương hiệu nhà bếp cao cấp khác.

Quy trình dịch vụ

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu khách hàng

Tiếp nhận yêu cầu khách hàng Bước 2: Sắp xếp kỹ thuật viên gần nhất

Sắp xếp kỹ thuật viên gần nhất Bước 3: Kiểm tra và tư vấn phương án sửa chữa

Kiểm tra và tư vấn phương án sửa chữa Bước 4: Thực hiện sửa chữa tận nơi

Thực hiện sửa chữa tận nơi Bước 5: Bàn giao và bảo hành

App Ong Thợ chuyên sửa lò nướng bị mất nguồn hoàn toàn, nhiệt độ tăng chậm, thanh nhiệt không đỏ, hỏng bộ điều chỉnh nhiệt, lỗi chương trình nướng tự động, hỏng đồng hồ điện tử, không hoạt động chế độ nướng trên dưới, lỗi bo điều khiển trung tâm và nhiều lỗi kỹ thuật chuyên sâu khác.

Lý do chọn địa chỉ này

Uy tín: Được khách hàng đánh giá cao

Được khách hàng đánh giá cao Thợ giỏi: Chuyên sửa lò nướng đa hãng

Chuyên sửa lò nướng đa hãng Phục vụ nhanh: Hỗ trợ trong ngày

Hỗ trợ trong ngày Bảo hành dài hạn: Chế độ rõ ràng

Chế độ rõ ràng Linh kiện chính hãng: Đảm bảo độ bền

App Ong Thợ hỗ trợ sửa lò nướng và sửa lò vi sóng tại nhà Hà Nội 24/7, phục vụ nhanh tại các phường Bách Khoa, Bạch Mai, Đồng Nhân, Minh Khai, Phạm Đình Hổ, Thanh Nhàn, Trương Định, Vĩnh Tuy cùng nhiều tuyến phố, khu đô thị và khu dân cư trên địa bàn thành phố.

8. Sửa lò nướng, sửa lò vi sóng Hoàn Kiếm - Hà Nội

Địa chỉ: 11 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

11 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: 024 22 111 838

024 22 111 838 Hotline: 0948559995

0948559995 Lượng khách hàng: Hơn 4.500 khách hàng sử dụng dịch vụ

Hơn 4.500 khách hàng sử dụng dịch vụ Đánh giá: ⭐⭐⭐⭐⭐

Trung tâm nhận sửa chữa lò nướng và lò vi sóng Panasonic, Sharp, Toshiba, Hitachi, Bosch, Siemens, Miele, Electrolux, Teka, Hafele, Samsung, LG, Whirlpool, Ariston, Fagor và nhiều dòng lò nhập khẩu nguyên chiếc từ châu Âu.

Quy trình dịch vụ

Bước 1: Tiếp nhận thông tin thiết bị

Tiếp nhận thông tin thiết bị Bước 2: Điều phối thợ kỹ thuật

Điều phối thợ kỹ thuật Bước 3: Kiểm tra và báo giá minh bạch

Kiểm tra và báo giá minh bạch Bước 4: Sửa chữa tại nhà khách hàng

Sửa chữa tại nhà khách hàng Bước 5: Hướng dẫn sử dụng và bảo hành

App Ong Thợ xử lý các lỗi lò vi sóng không nhận điện, bảng điều khiển bị liệt, mất hiển thị màn hình, phát tia lửa trong khoang lò, hỏng quạt làm mát, hỏng tụ điện cao áp, lỗi cảm biến cửa, không hoạt động chức năng rã đông và nhiều lỗi điện tử phức tạp khác.

Lý do chọn địa chỉ này

Uy tín: Hoạt động ổn định nhiều năm

Hoạt động ổn định nhiều năm Thợ giỏi: Được đào tạo chuyên sâu

Được đào tạo chuyên sâu Phục vụ nhanh: Có mặt tận nơi theo lịch

Có mặt tận nơi theo lịch Bảo hành dài hạn: Hỗ trợ sau sửa chữa

Hỗ trợ sau sửa chữa Linh kiện chính hãng: Thay thế đúng tiêu chuẩn

App Ong Thợ hỗ trợ sửa lò nướng và sửa lò vi sóng tại nhà Hà Nội, phục vụ nhanh tại các phường Cửa Nam, Hàng Bài, Hàng Bông, Hàng Gai, Hàng Trống, Trần Hưng Đạo, Phan Chu Trinh, Lý Thái Tổ cùng nhiều tuyến phố trung tâm, khu thương mại và khu dân cư trên địa bàn thành phố.

9. Sửa lò nướng, sửa lò vi sóng Hoàng Mai - Hà Nội

Địa chỉ: 31 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội

31 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội Điện thoại: 024 22 603 990

024 22 603 990 Hotline: 0948559995

0948559995 Lượng khách hàng: Hơn 6.000 khách hàng sử dụng dịch vụ

Hơn 6.000 khách hàng sử dụng dịch vụ Đánh giá: ⭐⭐⭐⭐⭐

Trung tâm sửa lò nướng và lò vi sóng Samsung, LG, Panasonic, Sharp, Electrolux, Bosch, Hafele, Teka, Malloca, Canzy, Faster, Eurosun, Sunhouse, Kangaroo, Bluestone, Galanz, Media và nhiều thương hiệu gia dụng khác.

Quy trình dịch vụ

Bước 1: Ghi nhận yêu cầu khách hàng

Ghi nhận yêu cầu khách hàng Bước 2: Điều động kỹ thuật viên khu vực

Điều động kỹ thuật viên khu vực Bước 3: Kiểm tra tình trạng thiết bị

Kiểm tra tình trạng thiết bị Bước 4: Sửa chữa và thay thế linh kiện nếu cần

Sửa chữa và thay thế linh kiện nếu cần Bước 5: Nghiệm thu, bảo hành dịch vụ

App Ong Thợ chuyên sửa lò nướng bị nhảy aptomat khi hoạt động, không giữ nhiệt, nhiệt độ sai lệch, cháy điện trở, hỏng bo công suất, không hoạt động quạt đối lưu, lỗi cảm ứng điều khiển, khóa cửa không đóng kín, đèn báo lỗi liên tục và nhiều sự cố khác.

Lý do chọn địa chỉ này

Uy tín: Hệ thống phục vụ rộng khắp

Hệ thống phục vụ rộng khắp Thợ giỏi: Giàu kinh nghiệm thực tế

Giàu kinh nghiệm thực tế Phục vụ nhanh: Hỗ trợ tận nhà 24/7

Hỗ trợ tận nhà 24/7 Bảo hành dài hạn: Chính sách minh bạch

Chính sách minh bạch Linh kiện chính hãng: Đảm bảo tương thích thiết bị

App Ong Thợ hỗ trợ sửa lò nướng và sửa lò vi sóng tại nhà Hà Nội 24/7, phục vụ nhanh tại các phường Hoàng Liệt, Tân Mai, Định Công, Đại Kim, Giáp Bát, Thịnh Liệt, Yên Sở, Trần Phú cùng nhiều khu đô thị, chung cư, khu nhà ở và tuyến phố trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội.

10. Sửa lò nướng, sửa lò vi sóng Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Địa chỉ: Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Bắc Từ Liêm, Hà Nội Điện thoại: 024 22 133 626

024 22 133 626 Hotline: 0948559995

0948559995 Lượng khách hàng: Hơn 4.900 khách hàng sử dụng dịch vụ

Hơn 4.900 khách hàng sử dụng dịch vụ Đánh giá: ⭐⭐⭐⭐⭐

Trung tâm nhận sửa chữa lò nướng và lò vi sóng các hãng Bosch, Siemens, Panasonic, Sharp, Toshiba, Hitachi, Electrolux, Samsung, LG, Hafele, Teka, Malloca, Kocher, Fandi, Eurosun, Napoli, Canzy và nhiều dòng lò âm tủ, lò nướng điện tử cao cấp khác.

Quy trình dịch vụ

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu sửa chữa

Tiếp nhận yêu cầu sửa chữa Bước 2: Điều phối kỹ thuật viên khu vực

Điều phối kỹ thuật viên khu vực Bước 3: Kiểm tra và xác định nguyên nhân

Kiểm tra và xác định nguyên nhân Bước 4: Tiến hành sửa chữa tận nơi

Tiến hành sửa chữa tận nơi Bước 5: Bàn giao và kích hoạt bảo hành

App Ong Thợ chuyên sửa lò nướng không nhận nguồn điện, hỏng công tắc nguồn, lỗi cảm biến nhiệt, mất chức năng hẹn giờ, cháy bo mạch điều khiển, quạt làm mát không hoạt động, nhiệt độ tăng bất thường, lỗi màn hình LED và nhiều sự cố điện tử phức tạp khác.

Lý do chọn địa chỉ này

Uy tín: Được khách hàng tin cậy

Được khách hàng tin cậy Thợ giỏi: Chuyên sửa thiết bị nhà bếp

Chuyên sửa thiết bị nhà bếp Phục vụ nhanh: Hỗ trợ tận nơi trong ngày

Hỗ trợ tận nơi trong ngày Bảo hành dài hạn: Cam kết rõ ràng

Cam kết rõ ràng Linh kiện chính hãng: Thay thế đồng bộ

App Ong Thợ hỗ trợ sửa lò nướng và sửa lò vi sóng tại nhà Hà Nội 24/7, phục vụ nhanh tại các phường Tây Tựu, Thượng Cát, Minh Khai, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc, Đức Thắng, Cổ Nhuế và nhiều khu đô thị, khu dân cư, tuyến phố lớn trên địa bàn Hà Nội.

11. Sửa lò nướng, sửa lò vi sóng Long Biên - Hà Nội

Địa chỉ: 97 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội

97 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội Điện thoại: 024 66 75 77 58

024 66 75 77 58 Hotline: 0948559995

0948559995 Lượng khách hàng: Hơn 5.400 khách hàng sử dụng dịch vụ

Hơn 5.400 khách hàng sử dụng dịch vụ Đánh giá: ⭐⭐⭐⭐⭐

Dịch vụ chuyên sửa chữa các dòng lò nướng và lò vi sóng Bosch, Electrolux, Panasonic, Sharp, Samsung, LG, Hafele, Malloca, Teka, Ariston, Whirlpool, Brandt, Fagor, Cata, Sunhouse, Bluestone, Kangaroo và nhiều thương hiệu phổ biến khác.

Quy trình dịch vụ

Bước 1: Tiếp nhận thông tin khách hàng

Tiếp nhận thông tin khách hàng Bước 2: Sắp xếp kỹ thuật viên gần nhất

Sắp xếp kỹ thuật viên gần nhất Bước 3: Kiểm tra tình trạng thiết bị

Kiểm tra tình trạng thiết bị Bước 4: Khắc phục sự cố tại nhà

Khắc phục sự cố tại nhà Bước 5: Nghiệm thu và bảo hành

App Ong Thợ nhận sửa lò nướng bị mất nhiệt, nhiệt phân bổ không đều, cháy thanh đốt trên hoặc dưới, lỗi chương trình nướng tự động, hỏng relay công suất, lỗi cảm biến cửa, lò vi sóng phát tiếng ồn lớn, không rã đông thực phẩm và nhiều lỗi khác.

Lý do chọn địa chỉ này

Uy tín: Nhiều khách hàng giới thiệu

Nhiều khách hàng giới thiệu Thợ giỏi: Tay nghề chuyên sâu

Tay nghề chuyên sâu Phục vụ nhanh: Hỗ trợ linh hoạt

Hỗ trợ linh hoạt Bảo hành dài hạn: Chăm sóc sau sửa chữa

Chăm sóc sau sửa chữa Linh kiện chính hãng: Đảm bảo chất lượng

App Ong Thợ hỗ trợ sửa lò nướng và sửa lò vi sóng tại nhà Hà Nội, phục vụ nhanh tại các phường Bồ Đề, Ngọc Lâm, Việt Hưng, Đức Giang, Phúc Đồng, Sài Đồng, Thạch Bàn, Giang Biên cùng nhiều khu đô thị, biệt thự, chung cư và khu dân cư trên địa bàn thành phố.

12. Sửa lò nướng, sửa lò vi sóng Nam Từ Liêm - Hà Nội

Địa chỉ: Nam Từ Liêm, Hà Nội

Nam Từ Liêm, Hà Nội Điện thoại: 024 66 75 77 58

024 66 75 77 58 Hotline: 0948559995

0948559995 Lượng khách hàng: Hơn 5.100 khách hàng sử dụng dịch vụ

Hơn 5.100 khách hàng sử dụng dịch vụ Đánh giá: ⭐⭐⭐⭐⭐

Tại đây chuyên nhận sửa chữa lò nướng và lò vi sóng các hãng Panasonic, Sharp, Samsung, LG, Bosch, Siemens, Electrolux, Teka, Hafele, Malloca, Canzy, Faster, Kocher, Fandi, Eurosun, Media, Galanz và nhiều dòng thiết bị nhà bếp hiện đại khác.

Quy trình dịch vụ

Bước 1: Đăng ký dịch vụ

Đăng ký dịch vụ Bước 2: Xác nhận lịch hẹn

Xác nhận lịch hẹn Bước 3: Kiểm tra và báo giá

Kiểm tra và báo giá Bước 4: Tiến hành sửa chữa

Tiến hành sửa chữa Bước 5: Bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật

App Ong Thợ chuyên sửa lò vi sóng không hoạt động chức năng nướng, hỏng bộ phát sóng vi ba, lỗi cảm ứng điều khiển, mất hiển thị màn hình, không nhận chương trình cài đặt, hỏng bộ nguồn điện tử, lỗi khóa cửa an toàn và các lỗi chuyên sâu khác.

Lý do chọn địa chỉ này

Uy tín: Hoạt động chuyên nghiệp

Hoạt động chuyên nghiệp Thợ giỏi: Kinh nghiệm đa thương hiệu

Kinh nghiệm đa thương hiệu Phục vụ nhanh: Có mặt theo lịch hẹn

Có mặt theo lịch hẹn Bảo hành dài hạn: Hỗ trợ tận tâm

Hỗ trợ tận tâm Linh kiện chính hãng: Độ bền cao

App Ong Thợ hỗ trợ sửa lò nướng và sửa lò vi sóng tại nhà Hà Nội 24/7, phục vụ nhanh tại các phường Mỹ Đình, Mễ Trì, Trung Văn, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Xuân Phương cùng nhiều khu đô thị lớn, tòa chung cư cao tầng, khu văn phòng và khu dân cư hiện đại trên địa bàn Hà Nội.

13. Sửa lò nướng, sửa lò vi sóng Thanh Trì - Hà Nội

Địa chỉ: Thanh Trì, Hà Nội

Thanh Trì, Hà Nội Điện thoại: 024 22 133 626

024 22 133 626 Hotline: 0948559995

0948559995 Lượng khách hàng: Hơn 4.700 khách hàng sử dụng dịch vụ

Hơn 4.700 khách hàng sử dụng dịch vụ Đánh giá: ⭐⭐⭐⭐⭐ 5 sao

Dịch vụ chuyên sửa chữa lò nướng và lò vi sóng các hãng Panasonic, Sharp, Toshiba, Hitachi, Samsung, LG, Electrolux, Bosch, Siemens, Hafele, Teka, Malloca, Canzy, Sunhouse, Kangaroo, Bluestone, Galanz và nhiều thương hiệu thiết bị nhà bếp khác.

Quy trình dịch vụ

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu khách hàng

Tiếp nhận yêu cầu khách hàng Bước 2: Điều phối kỹ thuật viên khu vực

Điều phối kỹ thuật viên khu vực Bước 3: Kiểm tra tình trạng thiết bị

Kiểm tra tình trạng thiết bị Bước 4: Sửa chữa và thay thế linh kiện

Sửa chữa và thay thế linh kiện Bước 5: Nghiệm thu và bảo hành

App Ong Thợ chuyên xử lý lò nướng không giữ được nhiệt độ cài đặt, hỏng bộ điều khiển nhiệt, lỗi chương trình nướng tự động, cháy điện trở nhiệt, hỏng mô tơ quạt đối lưu, lỗi nguồn xung, không hoạt động chế độ rã đông và nhiều lỗi kỹ thuật phát sinh trong quá trình sử dụng.

Lý do chọn địa chỉ này

Uy tín: Được khách hàng đánh giá cao

Được khách hàng đánh giá cao Thợ giỏi: Kỹ năng sửa chữa chuyên sâu

Kỹ năng sửa chữa chuyên sâu Phục vụ nhanh: Hỗ trợ tận nơi 24/7

Hỗ trợ tận nơi 24/7 Bảo hành dài hạn: Cam kết minh bạch

Cam kết minh bạch Linh kiện chính hãng: Đảm bảo tương thích

App Ong Thợ hỗ trợ sửa lò nướng và sửa lò vi sóng tại nhà Hà Nội, phục vụ nhanh tại các khu vực Thanh Trì, Tứ Hiệp, Ngũ Hiệp, Vĩnh Quỳnh, Đông Mỹ, Đại Áng, Yên Mỹ cùng nhiều khu dân cư, khu đô thị, tuyến đường và khu nhà ở trên địa bàn thành phố.

14. Sửa lò nướng, sửa lò vi sóng Gia Lâm - Hà Nội

Địa chỉ: Gia Lâm, Hà Nội

Gia Lâm, Hà Nội Điện thoại: 024 85 87 33 80

024 85 87 33 80 Hotline: 0948559995

0948559995 Lượng khách hàng: Hơn 4.500 khách hàng sử dụng dịch vụ

Hơn 4.500 khách hàng sử dụng dịch vụ Đánh giá: ⭐⭐⭐⭐⭐

Dịch vụ sửa chữa các dòng lò nướng và lò vi sóng Bosch, Electrolux, Panasonic, Sharp, Samsung, LG, Teka, Hafele, Malloca, Whirlpool, Ariston, Fagor, Cata, Eurosun, Faster, Kocher, Spelier và nhiều thiết bị bếp gia đình khác.

Quy trình dịch vụ

Bước 1: Đăng ký dịch vụ sửa chữa

Đăng ký dịch vụ sửa chữa Bước 2: Xác nhận thời gian phục vụ

Xác nhận thời gian phục vụ Bước 3: Kiểm tra và chẩn đoán lỗi

Kiểm tra và chẩn đoán lỗi Bước 4: Tiến hành khắc phục sự cố

Tiến hành khắc phục sự cố Bước 5: Bàn giao và bảo hành

App Ong Thợ chuyên sửa lò vi sóng mất nguồn đột ngột, không nhận điện, cháy cầu chì cao áp, lỗi bộ phát sóng, hỏng tụ điện, không hoạt động chức năng nướng, lỗi màn hình hiển thị, mất tín hiệu điều khiển và nhiều lỗi điện tử phức tạp khác.

Lý do chọn địa chỉ này

Uy tín: Hệ thống phục vụ rộng khắp

Hệ thống phục vụ rộng khắp Thợ giỏi: Kinh nghiệm thực tế phong phú

Kinh nghiệm thực tế phong phú Phục vụ nhanh: Có mặt theo lịch hẹn

Có mặt theo lịch hẹn Bảo hành dài hạn: Hỗ trợ sau sửa chữa

Hỗ trợ sau sửa chữa Linh kiện chính hãng: Chất lượng ổn định

App Ong Thợ hỗ trợ sửa lò nướng và sửa lò vi sóng tại nhà Hà Nội 24/7, phục vụ nhanh tại các khu vực Trâu Quỳ, Đặng Xá, Dương Xá, Kiêu Kỵ, Bát Tràng, Ninh Hiệp, Yên Viên cùng nhiều khu đô thị, khu dân cư mới, tuyến đường và khu nhà ở trên địa bàn Hà Nội.

15. Sửa lò nướng, sửa lò vi sóng Đông Anh - Hà Nội

Địa chỉ: Đông Anh, Hà Nội

Đông Anh, Hà Nội Điện thoại: 024 22 603 990

024 22 603 990 Hotline: 0948559995

0948559995 Lượng khách hàng: Hơn 4.300 khách hàng sử dụng dịch vụ

Hơn 4.300 khách hàng sử dụng dịch vụ Đánh giá: ⭐⭐⭐⭐⭐

Dịch vụ sửa chữa lò nướng và lò vi sóng các hãng Bosch, Siemens, Panasonic, Sharp, Toshiba, Hitachi, Samsung, LG, Electrolux, Hafele, Teka, Malloca, Canzy, Sunhouse, Kangaroo, Bluestone, Media và nhiều thương hiệu thiết bị nhà bếp khác.

Quy trình dịch vụ

Bước 1: Tiếp nhận thông tin khách hàng

Tiếp nhận thông tin khách hàng Bước 2: Điều động kỹ thuật viên gần nhất

Điều động kỹ thuật viên gần nhất Bước 3: Kiểm tra và báo giá chi tiết

Kiểm tra và báo giá chi tiết Bước 4: Sửa chữa tận nơi

Sửa chữa tận nơi Bước 5: Nghiệm thu và bảo hành

App Ong Thợ chuyên sửa lò nướng không hoạt động chế độ đối lưu, lỗi quạt làm mát, hỏng cảm biến nhiệt độ, nhiệt độ không ổn định, không nhận chương trình cài đặt, hỏng bo công suất, cháy dây nguồn, lỗi đèn khoang lò và nhiều sự cố kỹ thuật khác.

Lý do chọn địa chỉ này

Uy tín: Nhiều năm phục vụ khách hàng

Nhiều năm phục vụ khách hàng Thợ giỏi: Được đào tạo bài bản

Được đào tạo bài bản Phục vụ nhanh: Hỗ trợ tận nhà linh hoạt

Hỗ trợ tận nhà linh hoạt Bảo hành dài hạn: Chính sách rõ ràng

Chính sách rõ ràng Linh kiện chính hãng: Đảm bảo hiệu quả sử dụng

App Ong Thợ hỗ trợ sửa lò nướng và sửa lò vi sóng tại nhà Hà Nội 24/7, phục vụ nhanh tại các khu vực Đông Anh, Vĩnh Thanh, Hải Bối, Kim Nỗ, Uy Nỗ, Xuân Nộn, Việt Hùng, Cổ Loa cùng nhiều khu đô thị mới, khu dân cư, tuyến đường và khu nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội, giúp khách hàng dễ dàng đặt lịch và được hỗ trợ kỹ thuật nhanh chóng mọi thời điểm.

Với mạng lưới 15 địa chỉ phủ khắp các quận huyện Hà Nội, đội ngũ thợ chuyên nghiệp phục vụ 24/7 cùng chính sách bảo hành vàng từ 1 - 2 năm, App Ong Thợ chính là câu trả lời hoàn hảo cho câu hỏi "Sửa chữa lò nướng ở đâu uy tín?".

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