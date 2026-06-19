15 địa chỉ sửa lò nướng- lò vi sóng uy tín tại Hà Nội 24/7

Lò nướng và lò vi sóng từ lâu đã trở thành những "trợ thủ" đắc lực không thể thiếu trong gian bếp của mỗi gia đình hiện đại, giúp tiết kiệm thời gian và mang lại những bữa ăn thơm ngon, bổ dưỡng.
Tuy nhiên, sau một thời gian dài sử dụng liên tục, các thiết bị này không thể tránh khỏi những sự cố kỹ thuật hỏng hóc như: lò không nóng, không sáng đèn, mất nguồn, đánh lửa bên trong, liệt phím bấm, hỏng bo mạch điều khiển hay rò rỉ điện năng gây nguy hiểm.
Khi đối mặt với tình trạng này, câu hỏi khiến nhiều người nội trợ đau đầu nhất chính là: "Sửa chữa lò nướng ở đâu uy tín tại Hà Nội?" giữa một "biển" thông tin và hàng trăm cơ sở sửa chữa thật giả lẫn lộn trên thị trường.
Việc giao thiết bị cho một địa chỉ không uy tín có thể dẫn đến tình trạng "tiền mất tật mang", thợ báo giá "chặt chém", linh kiện bị tráo đổi hoặc sửa xong lại tái hỏng.
Hiểu được những lo lắng đó của mọi người, App Ong Thợ đã tiên phong xây dựng và khẳng định vị thế là nền tảng dịch vụ sửa chữa điện lạnh hàng đầu hiện nay. Nổi bật với mạng lưới rộng khắp gồm 15 địa chỉ sửa lò nướng, sửa lò vi sóng tại nhà Hà Nội, App Ong Thợ cam kết mang đến giải pháp xử lý triệt để mọi sự cố.
App Ong Thợ nhận sửa lò nướng uy tín tại Hà Nội các hãng như Bosch, Siemens, Miele, Teka, Cata, Fagor, Brandt, Electrolux, AEG, Zanussi, Ariston, Indesit, Whirlpool, Gorenje, Smeg, Candy, Franke, Hafele, Malloca... từ 110V nội địa Nhật đến các dòng nhập khẩu châu Âu khác.
Sửa lò nướng uy tín là gì?
Sửa lò nướng uy tín là dịch vụ kiểm tra, chẩn đoán và khắc phục sự cố lò nướng do thợ có chuyên môn, làm việc minh bạch, đúng kỹ thuật và có trách nhiệm sau sửa chữa thực hiện. Dịch vụ uy tín không chỉ giúp lò nướng hoạt động lại bình thường mà còn đảm bảo an toàn điện, an toàn nhiệt, và hạn chế hỏng lại trong thời gian ngắn.
Một thợ hoặc đơn vị sửa lò nướng uy tín thường có:
- Kinh nghiệm thực tế với nhiều dòng lò nướng
- Kiểm tra đúng nguyên nhân trước khi sửa
- Báo giá rõ ràng, không mập mờ
- Sửa đúng lỗi, không thay linh kiện không cần thiết
- Có bảo hành sau sửa chữa
- Làm việc đúng hẹn, tư vấn dễ hiểu
Khi lò nướng gặp sự cố, việc lựa chọn đúng thợ sửa chữa uy tín và chuyên nghiệp sẽ giúp người dùng khắc phục hư hỏng nhanh chóng, an toàn và tiết kiệm chi phí.
Dưới đây là những lợi ích quan trọng:
- Sửa đúng lỗi, khắc phục nhanh và hiệu quả.
- Tiết kiệm chi phí, tránh thay linh kiện không cần thiết.
- Đảm bảo an toàn điện và nhiệt trong quá trình sử dụng.
- Hạn chế hỏng lại, giúp lò hoạt động ổn định hơn.
- Kéo dài tuổi thọ thiết bị sau sửa chữa.
- Có bảo hành rõ ràng, yên tâm khi sử dụng.
- Tiết kiệm thời gian, được hỗ trợ nhanh chóng và chuyên nghiệp.
Khi lò nướng bị hỏng, tìm đúng thợ sửa chữa uy tín và chuyên nghiệp giúp người dùng sửa đúng lỗi, tiết kiệm thời gian và chi phí, đảm bảo an toàn, hạn chế hỏng lại và kéo dài tuổi thọ thiết bị.
Đây là giải pháp hiệu quả để khôi phục hoạt động của lò nướng một cách bền vững và đáng tin cậy.
5 Cách tìm thợ sửa lò nướng gần nhà Hà Nội
Khi chiếc lò nướng trong bếp gặp sự cố (không nóng, rò điện, lỗi bo mạch...), việc tìm một người thợ sửa chữa vừa uy tín vừa ở gần nhà tại Hà Nội sẽ giúp bạn tiết kiệm tối đa thời gian chờ đợi và chi phí vận chuyển.
Dưới đây là 5 cách hiệu quả nhất để bạn dễ dàng tìm được thợ sửa lò nướng gần nhà tại Hà Nội:
1. Tìm thợ sửa lò nướng trên Google Maps
- Tìm được đơn vị gần nhà.
- Xem đánh giá khách hàng.
- So sánh nhiều địa chỉ.
- Kiểm tra thời gian hoạt động.
- Liên hệ trực tiếp dễ dàng.
Google Maps giúp người dùng nhanh chóng tìm được thợ sửa lò nướng gần nhà, tuy nhiên để tiết kiệm thời gian tìm kiếm và đặt lịch nhanh hơn, người dùng cũng có thể sử dụng App Ong Thợ để kết nối trực tiếp với kỹ thuật viên khu vực gần nhất.
2. Tìm qua trung tâm bảo hành theo hãng lò nướng
- Đúng chuyên môn theo hãng.
- Hiểu rõ cấu tạo thiết bị.
- Linh kiện phù hợp.
- Quy trình sửa chữa chuẩn.
- Có hỗ trợ bảo hành.
Trung tâm bảo hành hãng là lựa chọn phù hợp với các thiết bị còn bảo hành, trong khi App Ong Thợ giúp người dùng dễ dàng tìm thợ sửa lò nướng cho nhiều thương hiệu khác nhau khi cần hỗ trợ nhanh tại nhà.
3. Hỏi người thân, bạn bè
- Thông tin đáng tin cậy.
- Có trải nghiệm thực tế.
- Biết trước chất lượng dịch vụ.
- Dễ tham khảo chi phí.
- Giảm rủi ro gặp thợ kém uy tín.
Những lời giới thiệu từ người thân và bạn bè giúp tăng độ tin cậy khi lựa chọn dịch vụ, đồng thời người dùng có thể đối chiếu thêm thông tin trên App Ong Thợ để tìm được kỹ thuật viên phù hợp nhất.
4. Tìm trên các website dịch vụ chuyên nghiệp
- Có thông tin rõ ràng.
- Xem trước dịch vụ cung cấp.
- Tham khảo bảng giá.
- Kiểm tra chính sách bảo hành.
- Đặt lịch trực tuyến thuận tiện.
Website dịch vụ sửa đồ gia dụngchuyên nghiệp cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho người dùng, nhưng App Ong Thợ mang đến thêm lợi thế về khả năng đặt lịch nhanh và tìm kiếm thợ sửa lò nướng theo khu vực tại Hà Nội.
5. Tải App Ong Thợ để tìm thợ gần nhất
- Nhiều địa chỉ phục vụ tại Hà Nội.
- Đặt lịch sửa chữa nhanh chóng.
- Kết nối thợ gần khu vực sinh sống.
- Hỗ trợ nhiều dịch vụ gia dụng.
- Theo dõi thông tin dịch vụ dễ dàng.
App Ong Thợ là giải pháp thuận tiện giúp người dùng tìm thợ sửa lò nướng uy tín gần nhà, lựa chọn kỹ thuật viên phù hợp, đặt lịch nhanh chóng và nhận hỗ trợ trên nhiều quận, huyện tại Hà Nội.
Dù tìm kiếm qua Google Maps, trung tâm bảo hành hãng, người thân giới thiệu hay các website dịch vụ chuyên nghiệp, mục tiêu cuối cùng vẫn là lựa chọn được thợ sửa lò nướng uy tín, có chuyên môn và hỗ trợ nhanh chóng.
App Ong Thợ là một trong những giải pháp giúp người dùng rút ngắn thời gian tìm kiếm, dễ dàng kết nối với kỹ thuật viên gần nhất và đặt lịch sửa chữa tại nhà một cách thuận tiện.
15 Địa chỉ sửa lò nướng, sửa lò vi sóng uy tín tại Hà Nội
Dưới đây là 15 địa chỉ sửa lò nướng, sửa lò vi sóng phủ khắp Hà Nội tại Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa, Hà Đông, Tây Hồ, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm, Long Biên, Nam Từ Liêm, Thanh Trì, Gia Lâm và Đông Anh, App Ong Thợ luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng 24/7.
Sở hữu đội ngũ dịch vụ nổi bật chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản chuyên sâu về các dòng lò nướng từ bình dân đến các dòng lò âm tủ nhập khẩu cao cấp (như Bosch, Teka, Malloca, Electrolux...), dịch vụ luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng 24/7 kể cả ngày lễ và chủ nhật.
Đặc biệt, với chính sách bảo hành dài hạn từ 1 đến 2 năm, App Ong Thợ không chỉ giúp khôi phục công năng của thiết bị một cách nhanh chóng mà còn mang lại sự an tâm tuyệt đối, xứng đáng là điểm tựa tin cậy cho mọi gia đình thủ đô.
Điều phối kỹ thuật viên gần nhất đến tận nhà kiểm tra, sửa chữa nhanh chóng, bảo hành dài hạn và phục vụ trên toàn bộ các phường, khu đô thị, khu dân cư và tuyến phố của Hà Nội.
1. Sửa lò nướng, sửa lò vi sóng Ba Đình - Hà Nội
- Địa chỉ: 168 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
- Điện thoại: 024 85 87 33 81
- Hotline: 0948559995
- Lượng khách hàng: Hơn 5.000 khách hàng sử dụng dịch vụ
- Đánh giá: ⭐⭐⭐⭐⭐
Dịch vụ chuyên sửa lò nướng, lò vi sóng các hãng Bosch, Panasonic, Sharp, Electrolux, Samsung, LG, Teka, Hafele, Malloca, Siemens, Ariston, Cata, Fagor, Whirlpool, Sunhouse, Kangaroo và nhiều thương hiệu nhập khẩu, âm tủ, đối lưu, điện tử đang được sử dụng phổ biến tại Hà Nội.
Quy trình dịch vụ
- Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu
- Bước 2: Điều phối kỹ thuật viên
- Bước 3: Kiểm tra và báo giá
- Bước 4: Sửa chữa tại nhà
- Bước 5: Bảo hành sau sửa
App Ong Thợ chuyên sửa các sự cố lò nướng không vào điện, mất nguồn, không nóng, nóng yếu, cháy thanh nhiệt, lỗi quạt đối lưu, hỏng cảm biến nhiệt, lỗi bảng điều khiển, liệt phím cảm ứng, chập điện, rò điện, nhảy aptomat, cháy cầu chì nhiệt, lỗi bo mạch công suất, không hẹn giờ được và nhiều lỗi kỹ thuật khác.
Lý do chọn địa chỉ này
- Uy tín: Nhiều năm hoạt động
- Thợ giỏi: Kinh nghiệm đa hãng
- Phục vụ nhanh: Hỗ trợ tận nơi
- Bảo hành dài hạn: Cam kết rõ ràng
- Linh kiện chính hãng: Đảm bảo chất lượng
App Ong Thợ hỗ trợ sửa lò nướng, sửa lò vi sóng tại nhà Hà Nội 24/7, phục vụ nhanh tại các phường Kim Mã, Giảng Võ, Ngọc Hà, Liễu Giai, Vĩnh Phúc, Thành Công, Đội Cấn cùng nhiều tuyến phố, khu đô thị, khu dân cư và khu nhà ở trên địa bàn thành phố.
2. Sửa lò nướng, sửa lò vi sóng Cầu Giấy - Hà Nội
- Địa chỉ: 110 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: 024 85 87 33 79
- Hotline: 0948559995
- Lượng khách hàng: Hơn 4.800 khách hàng sử dụng dịch vụ
- Đánh giá: ⭐⭐⭐⭐⭐
Trung tâm sửa chữa lò nướng và lò vi sóng Toshiba, Hitachi, Panasonic, Sharp, Bosch, Electrolux, Samsung, LG, Miele, Hafele, Teka, Malloca, Chef's, Eurosun, Kocher, Faster và nhiều dòng lò cao cấp khác.
Quy trình dịch vụ
- Bước 1: Đặt lịch sửa chữa
- Bước 2: Khảo sát thiết bị
- Bước 3: Tư vấn giải pháp
- Bước 4: Khắc phục sự cố
- Bước 5: Nghiệm thu và bảo hành
App Ong Thợ xử lý các lỗi lò vi sóng không quay đĩa, không phát nhiệt, tia lửa điện trong khoang lò, hỏng magnetron, cháy biến áp, lỗi công tắc cửa, mất hiển thị màn hình, lỗi cảm ứng, mất chức năng nướng kết hợp và nhiều lỗi điện tử phức tạp khác.
Lý do chọn địa chỉ này
- Uy tín: Được nhiều khách hàng tin tưởng
- Thợ giỏi: Chuyên sâu điện tử
- Phục vụ nhanh: Có mặt theo lịch hẹn
- Bảo hành dài hạn: Hỗ trợ tận tâm
- Linh kiện chính hãng: Nguồn gốc rõ ràng
App Ong Thợ cung cấp dịch vụ sửa lò nướng và lò vi sóng tại nhà Hà Nội, phục vụ nhanh tại các phường Dịch Vọng, Nghĩa Tân, Quan Hoa, Yên Hòa, Trung Hòa cùng nhiều khu đô thị, tòa nhà văn phòng và khu dân cư hiện đại.
3. Sửa lò nướng, sửa lò vi sóng Đống Đa - Hà Nội
- Địa chỉ: 55 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 024 85 87 33 78
- Hotline: 0948559995
- Lượng khách hàng: Hơn 5.200 khách hàng sử dụng dịch vụ
- Đánh giá: ⭐⭐⭐⭐⭐
Trung tâm chuyên sửa các dòng lò nướng Bosch, Siemens, Whirlpool, Ariston, Cata, Fagor, Electrolux, Panasonic, Sharp, Samsung, LG, Hafele, Malloca, Canzy, Sunhouse, Bluestone và nhiều thiết bị nhà bếp cao cấp khác.
Quy trình dịch vụ
- Bước 1: Tiếp nhận thông tin
- Bước 2: Điều động kỹ thuật viên
- Bước 3: Kiểm tra lỗi
- Bước 4: Sửa chữa tận nơi
- Bước 5: Bàn giao và bảo hành
App Ong Thợ chuyên sửa lò nướng tự ngắt giữa chừng, nhiệt không ổn định, mất chức năng đối lưu, lỗi relay nhiệt, hỏng cảm biến nhiệt độ, lỗi màn hình hiển thị, không nhận chương trình nướng, phát tiếng ồn bất thường và các lỗi điện tử chuyên sâu.
Lý do chọn địa chỉ này
- Uy tín: Phục vụ lâu năm
- Thợ giỏi: Tay nghề cao
- Phục vụ nhanh: Hỗ trợ trong ngày
- Bảo hành dài hạn: Chính sách minh bạch
- Linh kiện chính hãng: Độ bền cao
App Ong Thợ hỗ trợ sửa lò nướng và sửa lò vi sóng tại nhà Hà Nội 24/7, phục vụ nhanh tại các phường Láng Hạ, Ô Chợ Dừa, Nam Đồng, Trung Liệt, Khâm Thiên, Văn Chương, Thịnh Quang cùng nhiều tuyến phố, khu tập thể, chung cư và khu đô thị trên toàn địa bàn Hà Nội.
4. Sửa lò nướng, sửa lò vi sóng Hà Đông - Hà Nội
- Địa chỉ: 21 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
- Điện thoại: 024 85 87 33 80
- Hotline: 0948559995
- Lượng khách hàng: Hơn 5.500 khách hàng sử dụng dịch vụ
- Đánh giá: ⭐⭐⭐⭐⭐
Trung tâm nhận sửa chữa lò nướng, lò vi sóng các hãng Hafele, Bosch, Electrolux, Panasonic, Sharp, Samsung, LG, Teka, Malloca, Canzy, Faster, Fandi, Eurosun, Kocher, Spelier, Napoli, Ferroli và nhiều dòng lò âm tủ, lò đối lưu, lò vi sóng inverter hiện đại.
Quy trình dịch vụ
- Bước 1: Tiếp nhận thông tin khách hàng
- Bước 2: Điều phối kỹ thuật gần nhất
- Bước 3: Kiểm tra và xác định lỗi
- Bước 4: Tiến hành sửa chữa
- Bước 5: Bàn giao và bảo hành
App Ong Thợ chuyên xử lý lò nướng không hoạt động, không tăng nhiệt, nướng thực phẩm không chín đều, hỏng quạt tản nhiệt, lỗi cảm biến nhiệt độ, mất chức năng hẹn giờ, lỗi khóa cửa an toàn, cháy điện trở nhiệt, lỗi bo nguồn và các sự cố điện tử khác.
Lý do chọn địa chỉ này
- Uy tín: Được nhiều khách hàng lựa chọn
- Thợ giỏi: Thành thạo nhiều dòng máy
- Phục vụ nhanh: Có mặt tận nơi
- Bảo hành dài hạn: Hỗ trợ chu đáo
- Linh kiện chính hãng: Thay thế đồng bộ
App Ong Thợ hỗ trợ sửa lò nướng và sửa lò vi sóng tại nhà Hà Nội 24/7, phục vụ nhanh tại các phường Hà Đông, Dương Nội, Kiến Hưng, Phú Lương, Phú La, Mộ Lao, Văn Quán, Yên Nghĩa cùng nhiều khu đô thị, chung cư và khu dân cư trên địa bàn thành phố.
5. Sửa lò nướng, sửa lò vi sóng Tây Hồ - Hà Nội
- Địa chỉ: 291 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
- Điện thoại: 024 66 75 75 33
- Hotline: 0948559995
- Lượng khách hàng: Hơn 4.600 khách hàng sử dụng dịch vụ
- Đánh giá: ⭐⭐⭐⭐⭐
Trung tâm sửa các dòng lò nướng và lò vi sóng Siemens, Miele, Bosch, Teka, Cata, Fagor, Brandt, Hafele, Panasonic, Sharp, Samsung, LG, Electrolux, Whirlpool, Ariston và nhiều thiết bị nhà bếp nhập khẩu cao cấp.
Quy trình dịch vụ
- Bước 1: Tiếp nhận cuộc gọi
- Bước 2: Tư vấn sơ bộ tình trạng
- Bước 3: Kiểm tra tận nơi
- Bước 4: Sửa chữa theo yêu cầu
- Bước 5: Bảo hành và chăm sóc khách hàng
App Ong Thợ nhận sửa lò nướng bị chập điện, phát tiếng kêu lớn, đèn khoang lò không sáng, hỏng bộ điều khiển nhiệt, lỗi chương trình nướng tự động, không hoạt động chế độ đối lưu, không nhận lệnh cảm ứng và nhiều lỗi kỹ thuật phức tạp khác.
Lý do chọn địa chỉ này
- Uy tín: Quy trình chuyên nghiệp
- Thợ giỏi: Kinh nghiệm lâu năm
- Phục vụ nhanh: Hỗ trợ linh hoạt
- Bảo hành dài hạn: Chính sách rõ ràng
- Linh kiện chính hãng: Đảm bảo tương thích
App Ong Thợ hỗ trợ sửa lò nướng và sửa lò vi sóng tại nhà Hà Nội, phục vụ nhanh tại các phường Tây Hồ, Phú Thượng, Nhật Tân, Quảng An, Tứ Liên, Bưởi, Xuân La và nhiều tuyến đường, khu biệt thự, khu đô thị cao cấp trên địa bàn thành phố.
6. Sửa lò nướng, sửa lò vi sóng Thanh Xuân - Hà Nội
- Địa chỉ: 233 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại: 024 66 75 76 75
- Hotline: 0948559995
- Lượng khách hàng: Hơn 5.300 khách hàng sử dụng dịch vụ
- Đánh giá: ⭐⭐⭐⭐⭐
Dịch vụ nhận sửa chữa lò nướng và lò vi sóng của các hãng Panasonic, Sharp, Toshiba, Hitachi, Samsung, LG, Bosch, Electrolux, Hafele, Malloca, Canzy, Sunhouse, Kangaroo, Bluestone, Galanz, Media và nhiều thương hiệu phổ biến khác.
Quy trình dịch vụ
- Bước 1: Đăng ký dịch vụ
- Bước 2: Xác nhận lịch hẹn
- Bước 3: Kiểm tra tình trạng máy
- Bước 4: Khắc phục sự cố
- Bước 5: Nghiệm thu và bảo hành
App Ong Thợ chuyên sửa lò vi sóng không nóng thức ăn, không quay đĩa, không mở được cửa, hỏng công tắc cửa, lỗi màn hình hiển thị, mất nguồn đột ngột, lỗi biến áp cao áp, hỏng tụ điện, lỗi magnetron và các lỗi liên quan đến hệ thống điều khiển.
Lý do chọn địa chỉ này
- Uy tín: Được đánh giá cao
- Thợ giỏi: Chuyên môn vững vàng
- Phục vụ nhanh: Có mặt đúng hẹn
- Bảo hành dài hạn: Cam kết minh bạch
- Linh kiện chính hãng: Chất lượng ổn định
App Ong Thợ hỗ trợ sửa lò nướng và sửa lò vi sóng tại nhà Hà Nội 24/7, phục vụ nhanh tại các phường Thanh Xuân, Khương Đình, Khương Mai, Nhân Chính, Phương Liệt, Hạ Đình, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam cùng các khu đô thị, tòa chung cư và khu dân cư trên toàn địa bàn Hà Nội.
7. Sửa lò nướng, sửa lò vi sóng Hai Bà Trưng - Hà Nội
- Địa chỉ: K10 Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 024 22 133 626
- Hotline: 0948559995
- Lượng khách hàng: Hơn 5.700 khách hàng sử dụng dịch vụ
- Đánh giá: ⭐⭐⭐⭐⭐
Dịch vụ chuyên sửa chữa lò nướng và lò vi sóng các hãng Bosch, Electrolux, Panasonic, Sharp, Samsung, LG, Teka, Hafele, Malloca, Siemens, Ariston, Whirlpool, Cata, Fagor, Brandt, Bluestone, Sunhouse và nhiều thương hiệu nhà bếp cao cấp khác.
Quy trình dịch vụ
- Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu khách hàng
- Bước 2: Sắp xếp kỹ thuật viên gần nhất
- Bước 3: Kiểm tra và tư vấn phương án sửa chữa
- Bước 4: Thực hiện sửa chữa tận nơi
- Bước 5: Bàn giao và bảo hành
App Ong Thợ chuyên sửa lò nướng bị mất nguồn hoàn toàn, nhiệt độ tăng chậm, thanh nhiệt không đỏ, hỏng bộ điều chỉnh nhiệt, lỗi chương trình nướng tự động, hỏng đồng hồ điện tử, không hoạt động chế độ nướng trên dưới, lỗi bo điều khiển trung tâm và nhiều lỗi kỹ thuật chuyên sâu khác.
Lý do chọn địa chỉ này
- Uy tín: Được khách hàng đánh giá cao
- Thợ giỏi: Chuyên sửa lò nướng đa hãng
- Phục vụ nhanh: Hỗ trợ trong ngày
- Bảo hành dài hạn: Chế độ rõ ràng
- Linh kiện chính hãng: Đảm bảo độ bền
App Ong Thợ hỗ trợ sửa lò nướng và sửa lò vi sóng tại nhà Hà Nội 24/7, phục vụ nhanh tại các phường Bách Khoa, Bạch Mai, Đồng Nhân, Minh Khai, Phạm Đình Hổ, Thanh Nhàn, Trương Định, Vĩnh Tuy cùng nhiều tuyến phố, khu đô thị và khu dân cư trên địa bàn thành phố.
8. Sửa lò nướng, sửa lò vi sóng Hoàn Kiếm - Hà Nội
- Địa chỉ: 11 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: 024 22 111 838
- Hotline: 0948559995
- Lượng khách hàng: Hơn 4.500 khách hàng sử dụng dịch vụ
- Đánh giá: ⭐⭐⭐⭐⭐
Trung tâm nhận sửa chữa lò nướng và lò vi sóng Panasonic, Sharp, Toshiba, Hitachi, Bosch, Siemens, Miele, Electrolux, Teka, Hafele, Samsung, LG, Whirlpool, Ariston, Fagor và nhiều dòng lò nhập khẩu nguyên chiếc từ châu Âu.
Quy trình dịch vụ
- Bước 1: Tiếp nhận thông tin thiết bị
- Bước 2: Điều phối thợ kỹ thuật
- Bước 3: Kiểm tra và báo giá minh bạch
- Bước 4: Sửa chữa tại nhà khách hàng
- Bước 5: Hướng dẫn sử dụng và bảo hành
App Ong Thợ xử lý các lỗi lò vi sóng không nhận điện, bảng điều khiển bị liệt, mất hiển thị màn hình, phát tia lửa trong khoang lò, hỏng quạt làm mát, hỏng tụ điện cao áp, lỗi cảm biến cửa, không hoạt động chức năng rã đông và nhiều lỗi điện tử phức tạp khác.
Lý do chọn địa chỉ này
- Uy tín: Hoạt động ổn định nhiều năm
- Thợ giỏi: Được đào tạo chuyên sâu
- Phục vụ nhanh: Có mặt tận nơi theo lịch
- Bảo hành dài hạn: Hỗ trợ sau sửa chữa
- Linh kiện chính hãng: Thay thế đúng tiêu chuẩn
App Ong Thợ hỗ trợ sửa lò nướng và sửa lò vi sóng tại nhà Hà Nội, phục vụ nhanh tại các phường Cửa Nam, Hàng Bài, Hàng Bông, Hàng Gai, Hàng Trống, Trần Hưng Đạo, Phan Chu Trinh, Lý Thái Tổ cùng nhiều tuyến phố trung tâm, khu thương mại và khu dân cư trên địa bàn thành phố.
9. Sửa lò nướng, sửa lò vi sóng Hoàng Mai - Hà Nội
- Địa chỉ: 31 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội
- Điện thoại: 024 22 603 990
- Hotline: 0948559995
- Lượng khách hàng: Hơn 6.000 khách hàng sử dụng dịch vụ
- Đánh giá: ⭐⭐⭐⭐⭐
Trung tâm sửa lò nướng và lò vi sóng Samsung, LG, Panasonic, Sharp, Electrolux, Bosch, Hafele, Teka, Malloca, Canzy, Faster, Eurosun, Sunhouse, Kangaroo, Bluestone, Galanz, Media và nhiều thương hiệu gia dụng khác.
Quy trình dịch vụ
- Bước 1: Ghi nhận yêu cầu khách hàng
- Bước 2: Điều động kỹ thuật viên khu vực
- Bước 3: Kiểm tra tình trạng thiết bị
- Bước 4: Sửa chữa và thay thế linh kiện nếu cần
- Bước 5: Nghiệm thu, bảo hành dịch vụ
App Ong Thợ chuyên sửa lò nướng bị nhảy aptomat khi hoạt động, không giữ nhiệt, nhiệt độ sai lệch, cháy điện trở, hỏng bo công suất, không hoạt động quạt đối lưu, lỗi cảm ứng điều khiển, khóa cửa không đóng kín, đèn báo lỗi liên tục và nhiều sự cố khác.
Lý do chọn địa chỉ này
- Uy tín: Hệ thống phục vụ rộng khắp
- Thợ giỏi: Giàu kinh nghiệm thực tế
- Phục vụ nhanh: Hỗ trợ tận nhà 24/7
- Bảo hành dài hạn: Chính sách minh bạch
- Linh kiện chính hãng: Đảm bảo tương thích thiết bị
App Ong Thợ hỗ trợ sửa lò nướng và sửa lò vi sóng tại nhà Hà Nội 24/7, phục vụ nhanh tại các phường Hoàng Liệt, Tân Mai, Định Công, Đại Kim, Giáp Bát, Thịnh Liệt, Yên Sở, Trần Phú cùng nhiều khu đô thị, chung cư, khu nhà ở và tuyến phố trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội.
10. Sửa lò nướng, sửa lò vi sóng Bắc Từ Liêm - Hà Nội
- Địa chỉ: Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại: 024 22 133 626
- Hotline: 0948559995
- Lượng khách hàng: Hơn 4.900 khách hàng sử dụng dịch vụ
- Đánh giá: ⭐⭐⭐⭐⭐
Trung tâm nhận sửa chữa lò nướng và lò vi sóng các hãng Bosch, Siemens, Panasonic, Sharp, Toshiba, Hitachi, Electrolux, Samsung, LG, Hafele, Teka, Malloca, Kocher, Fandi, Eurosun, Napoli, Canzy và nhiều dòng lò âm tủ, lò nướng điện tử cao cấp khác.
Quy trình dịch vụ
- Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu sửa chữa
- Bước 2: Điều phối kỹ thuật viên khu vực
- Bước 3: Kiểm tra và xác định nguyên nhân
- Bước 4: Tiến hành sửa chữa tận nơi
- Bước 5: Bàn giao và kích hoạt bảo hành
App Ong Thợ chuyên sửa lò nướng không nhận nguồn điện, hỏng công tắc nguồn, lỗi cảm biến nhiệt, mất chức năng hẹn giờ, cháy bo mạch điều khiển, quạt làm mát không hoạt động, nhiệt độ tăng bất thường, lỗi màn hình LED và nhiều sự cố điện tử phức tạp khác.
Lý do chọn địa chỉ này
- Uy tín: Được khách hàng tin cậy
- Thợ giỏi: Chuyên sửa thiết bị nhà bếp
- Phục vụ nhanh: Hỗ trợ tận nơi trong ngày
- Bảo hành dài hạn: Cam kết rõ ràng
- Linh kiện chính hãng: Thay thế đồng bộ
App Ong Thợ hỗ trợ sửa lò nướng và sửa lò vi sóng tại nhà Hà Nội 24/7, phục vụ nhanh tại các phường Tây Tựu, Thượng Cát, Minh Khai, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc, Đức Thắng, Cổ Nhuế và nhiều khu đô thị, khu dân cư, tuyến phố lớn trên địa bàn Hà Nội.
11. Sửa lò nướng, sửa lò vi sóng Long Biên - Hà Nội
- Địa chỉ: 97 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội
- Điện thoại: 024 66 75 77 58
- Hotline: 0948559995
- Lượng khách hàng: Hơn 5.400 khách hàng sử dụng dịch vụ
- Đánh giá: ⭐⭐⭐⭐⭐
Dịch vụ chuyên sửa chữa các dòng lò nướng và lò vi sóng Bosch, Electrolux, Panasonic, Sharp, Samsung, LG, Hafele, Malloca, Teka, Ariston, Whirlpool, Brandt, Fagor, Cata, Sunhouse, Bluestone, Kangaroo và nhiều thương hiệu phổ biến khác.
Quy trình dịch vụ
- Bước 1: Tiếp nhận thông tin khách hàng
- Bước 2: Sắp xếp kỹ thuật viên gần nhất
- Bước 3: Kiểm tra tình trạng thiết bị
- Bước 4: Khắc phục sự cố tại nhà
- Bước 5: Nghiệm thu và bảo hành
App Ong Thợ nhận sửa lò nướng bị mất nhiệt, nhiệt phân bổ không đều, cháy thanh đốt trên hoặc dưới, lỗi chương trình nướng tự động, hỏng relay công suất, lỗi cảm biến cửa, lò vi sóng phát tiếng ồn lớn, không rã đông thực phẩm và nhiều lỗi khác.
Lý do chọn địa chỉ này
- Uy tín: Nhiều khách hàng giới thiệu
- Thợ giỏi: Tay nghề chuyên sâu
- Phục vụ nhanh: Hỗ trợ linh hoạt
- Bảo hành dài hạn: Chăm sóc sau sửa chữa
- Linh kiện chính hãng: Đảm bảo chất lượng
App Ong Thợ hỗ trợ sửa lò nướng và sửa lò vi sóng tại nhà Hà Nội, phục vụ nhanh tại các phường Bồ Đề, Ngọc Lâm, Việt Hưng, Đức Giang, Phúc Đồng, Sài Đồng, Thạch Bàn, Giang Biên cùng nhiều khu đô thị, biệt thự, chung cư và khu dân cư trên địa bàn thành phố.
12. Sửa lò nướng, sửa lò vi sóng Nam Từ Liêm - Hà Nội
- Địa chỉ: Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại: 024 66 75 77 58
- Hotline: 0948559995
- Lượng khách hàng: Hơn 5.100 khách hàng sử dụng dịch vụ
- Đánh giá: ⭐⭐⭐⭐⭐
Tại đây chuyên nhận sửa chữa lò nướng và lò vi sóng các hãng Panasonic, Sharp, Samsung, LG, Bosch, Siemens, Electrolux, Teka, Hafele, Malloca, Canzy, Faster, Kocher, Fandi, Eurosun, Media, Galanz và nhiều dòng thiết bị nhà bếp hiện đại khác.
Quy trình dịch vụ
- Bước 1: Đăng ký dịch vụ
- Bước 2: Xác nhận lịch hẹn
- Bước 3: Kiểm tra và báo giá
- Bước 4: Tiến hành sửa chữa
- Bước 5: Bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật
App Ong Thợ chuyên sửa lò vi sóng không hoạt động chức năng nướng, hỏng bộ phát sóng vi ba, lỗi cảm ứng điều khiển, mất hiển thị màn hình, không nhận chương trình cài đặt, hỏng bộ nguồn điện tử, lỗi khóa cửa an toàn và các lỗi chuyên sâu khác.
Lý do chọn địa chỉ này
- Uy tín: Hoạt động chuyên nghiệp
- Thợ giỏi: Kinh nghiệm đa thương hiệu
- Phục vụ nhanh: Có mặt theo lịch hẹn
- Bảo hành dài hạn: Hỗ trợ tận tâm
- Linh kiện chính hãng: Độ bền cao
App Ong Thợ hỗ trợ sửa lò nướng và sửa lò vi sóng tại nhà Hà Nội 24/7, phục vụ nhanh tại các phường Mỹ Đình, Mễ Trì, Trung Văn, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Xuân Phương cùng nhiều khu đô thị lớn, tòa chung cư cao tầng, khu văn phòng và khu dân cư hiện đại trên địa bàn Hà Nội.
13. Sửa lò nướng, sửa lò vi sóng Thanh Trì - Hà Nội
- Địa chỉ: Thanh Trì, Hà Nội
- Điện thoại: 024 22 133 626
- Hotline: 0948559995
- Lượng khách hàng: Hơn 4.700 khách hàng sử dụng dịch vụ
- Đánh giá: ⭐⭐⭐⭐⭐ 5 sao
Dịch vụ chuyên sửa chữa lò nướng và lò vi sóng các hãng Panasonic, Sharp, Toshiba, Hitachi, Samsung, LG, Electrolux, Bosch, Siemens, Hafele, Teka, Malloca, Canzy, Sunhouse, Kangaroo, Bluestone, Galanz và nhiều thương hiệu thiết bị nhà bếp khác.
Quy trình dịch vụ
- Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu khách hàng
- Bước 2: Điều phối kỹ thuật viên khu vực
- Bước 3: Kiểm tra tình trạng thiết bị
- Bước 4: Sửa chữa và thay thế linh kiện
- Bước 5: Nghiệm thu và bảo hành
App Ong Thợ chuyên xử lý lò nướng không giữ được nhiệt độ cài đặt, hỏng bộ điều khiển nhiệt, lỗi chương trình nướng tự động, cháy điện trở nhiệt, hỏng mô tơ quạt đối lưu, lỗi nguồn xung, không hoạt động chế độ rã đông và nhiều lỗi kỹ thuật phát sinh trong quá trình sử dụng.
Lý do chọn địa chỉ này
- Uy tín: Được khách hàng đánh giá cao
- Thợ giỏi: Kỹ năng sửa chữa chuyên sâu
- Phục vụ nhanh: Hỗ trợ tận nơi 24/7
- Bảo hành dài hạn: Cam kết minh bạch
- Linh kiện chính hãng: Đảm bảo tương thích
App Ong Thợ hỗ trợ sửa lò nướng và sửa lò vi sóng tại nhà Hà Nội, phục vụ nhanh tại các khu vực Thanh Trì, Tứ Hiệp, Ngũ Hiệp, Vĩnh Quỳnh, Đông Mỹ, Đại Áng, Yên Mỹ cùng nhiều khu dân cư, khu đô thị, tuyến đường và khu nhà ở trên địa bàn thành phố.
14. Sửa lò nướng, sửa lò vi sóng Gia Lâm - Hà Nội
- Địa chỉ: Gia Lâm, Hà Nội
- Điện thoại: 024 85 87 33 80
- Hotline: 0948559995
- Lượng khách hàng: Hơn 4.500 khách hàng sử dụng dịch vụ
- Đánh giá: ⭐⭐⭐⭐⭐
Dịch vụ sửa chữa các dòng lò nướng và lò vi sóng Bosch, Electrolux, Panasonic, Sharp, Samsung, LG, Teka, Hafele, Malloca, Whirlpool, Ariston, Fagor, Cata, Eurosun, Faster, Kocher, Spelier và nhiều thiết bị bếp gia đình khác.
Quy trình dịch vụ
- Bước 1: Đăng ký dịch vụ sửa chữa
- Bước 2: Xác nhận thời gian phục vụ
- Bước 3: Kiểm tra và chẩn đoán lỗi
- Bước 4: Tiến hành khắc phục sự cố
- Bước 5: Bàn giao và bảo hành
App Ong Thợ chuyên sửa lò vi sóng mất nguồn đột ngột, không nhận điện, cháy cầu chì cao áp, lỗi bộ phát sóng, hỏng tụ điện, không hoạt động chức năng nướng, lỗi màn hình hiển thị, mất tín hiệu điều khiển và nhiều lỗi điện tử phức tạp khác.
Lý do chọn địa chỉ này
- Uy tín: Hệ thống phục vụ rộng khắp
- Thợ giỏi: Kinh nghiệm thực tế phong phú
- Phục vụ nhanh: Có mặt theo lịch hẹn
- Bảo hành dài hạn: Hỗ trợ sau sửa chữa
- Linh kiện chính hãng: Chất lượng ổn định
App Ong Thợ hỗ trợ sửa lò nướng và sửa lò vi sóng tại nhà Hà Nội 24/7, phục vụ nhanh tại các khu vực Trâu Quỳ, Đặng Xá, Dương Xá, Kiêu Kỵ, Bát Tràng, Ninh Hiệp, Yên Viên cùng nhiều khu đô thị, khu dân cư mới, tuyến đường và khu nhà ở trên địa bàn Hà Nội.
15. Sửa lò nướng, sửa lò vi sóng Đông Anh - Hà Nội
- Địa chỉ: Đông Anh, Hà Nội
- Điện thoại: 024 22 603 990
- Hotline: 0948559995
- Lượng khách hàng: Hơn 4.300 khách hàng sử dụng dịch vụ
- Đánh giá: ⭐⭐⭐⭐⭐
Dịch vụ sửa chữa lò nướng và lò vi sóng các hãng Bosch, Siemens, Panasonic, Sharp, Toshiba, Hitachi, Samsung, LG, Electrolux, Hafele, Teka, Malloca, Canzy, Sunhouse, Kangaroo, Bluestone, Media và nhiều thương hiệu thiết bị nhà bếp khác.
Quy trình dịch vụ
- Bước 1: Tiếp nhận thông tin khách hàng
- Bước 2: Điều động kỹ thuật viên gần nhất
- Bước 3: Kiểm tra và báo giá chi tiết
- Bước 4: Sửa chữa tận nơi
- Bước 5: Nghiệm thu và bảo hành
App Ong Thợ chuyên sửa lò nướng không hoạt động chế độ đối lưu, lỗi quạt làm mát, hỏng cảm biến nhiệt độ, nhiệt độ không ổn định, không nhận chương trình cài đặt, hỏng bo công suất, cháy dây nguồn, lỗi đèn khoang lò và nhiều sự cố kỹ thuật khác.
Lý do chọn địa chỉ này
- Uy tín: Nhiều năm phục vụ khách hàng
- Thợ giỏi: Được đào tạo bài bản
- Phục vụ nhanh: Hỗ trợ tận nhà linh hoạt
- Bảo hành dài hạn: Chính sách rõ ràng
- Linh kiện chính hãng: Đảm bảo hiệu quả sử dụng
App Ong Thợ hỗ trợ sửa lò nướng và sửa lò vi sóng tại nhà Hà Nội 24/7, phục vụ nhanh tại các khu vực Đông Anh, Vĩnh Thanh, Hải Bối, Kim Nỗ, Uy Nỗ, Xuân Nộn, Việt Hùng, Cổ Loa cùng nhiều khu đô thị mới, khu dân cư, tuyến đường và khu nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội, giúp khách hàng dễ dàng đặt lịch và được hỗ trợ kỹ thuật nhanh chóng mọi thời điểm.
Với mạng lưới 15 địa chỉ phủ khắp các quận huyện Hà Nội, đội ngũ thợ chuyên nghiệp phục vụ 24/7 cùng chính sách bảo hành vàng từ 1 - 2 năm, App Ong Thợ chính là câu trả lời hoàn hảo cho câu hỏi "Sửa chữa lò nướng ở đâu uy tín?".
Đừng để những hư hỏng của thiết bị làm gián đoạn bữa cơm ấm cúng của gia đình bạn, hãy tải ngay App Ong Thợ hoặc truy cập website https://appongtho.vn/ để trải nghiệm dịch vụ sửa chữa tại nhà chất lượng và tận tâm nhất ngay hôm nay!