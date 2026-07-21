Tìm tung tích nam giới tử vong dưới chân cầu Long Biên

Hiện trường nơi thi thể được tìm thấy





Khoảng 8h30 ngày 17-4-2024, Công an phường Hoàn Kiếm, Hà Nội nhận được nguồn tin của anh N.T.H., SN 1984, trú tại quận Long Biên, Hà Nội hiện đang là nhân viên Công ty Quản lý đường sắt Hải Hà.

Theo nguồn tin anh H. cung cấp, trong quá trình đi kiểm tra đường sắt trên cầu Long Biên, người này phát hiện một thi thể ở chân cầu dưới trụ T6 ô 15.

Sau khi nhận được tin báo, Công an phường Hoàn Kiếm đã phối hợp cùng với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự - CATP Hà Nội tổ chức khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể nạn nhân lên bãi giữa sông Hồng tổ chức pháp y khám nghiệm tử thi.

Kết quả bước đầu xác định, nạn nhân là nam giới, cao khoảng 1m66, tóc đen đã chết khoảng hơn 1 tháng; thi thể đã bị phân huỷ, khô lại, không còn nguyên vẹn và hiện chưa rõ danh tính.

Cơ quan chức năng đã bàn giao nạn nhân cho UBND phường Phúc Tân làm thủ tục mai táng theo quy định.

Vụ việc xảy ra từ thời gian vẫn còn quận Hoàn Kiếm và nay Công an phường Hồng Hà đang thụ lý giải quyết. Để phục vụ điều tra, Công an phường Hồng Hà thông báo, các gia đình có người thân mất tích không liên lạc được trong khoảng thời gian từ khoảng 17/3/2024 đến nay có đặc điểm như trên đề nghị liên hệ với Công an phường Hồng Hà (Địa chỉ: Số 6 ngõ 24 An Xá, phường Hồng Hà, TP Hà Nội - gặp đồng chí Phong - Điều tra viên SĐT: 0936336828) để giải quyết.