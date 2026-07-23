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Tìm chủ sở hữu chiếc xe máy tang vật vụ cướp tài sản

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P.V

 ANTD.VN - Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội thông báo tìm chủ sở hữu chiếc xe máy liên quan trong vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn xã An Khánh, Hà Nội. 

Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội tiến hành điều tra vụ án cướp tài sản xảy ra ngày 2-6-2026 tại xã An Khánh, Hà Nội.

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Chiếc xe trắng hiện chưa xác định được chủ sở hữu

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu giữ 1 chiếc xe máy vật chứng nhãn hiệu Honda Wave màu trắng không đeo biển kiểm soát, số khung: RLHC1203BY503670; số máy: HC12E3303673, hiện chưa xác định được chủ sở hữu.

Xác minh xe mang BKS: 11U1-01996.

Để đảm bảo quyền lợi người liên quan, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội thông báo ai là chủ sở hữu của chiếc xe máy trên đề nghị liên hệ điều tra viên Hoàng Anh Tuấn, Phòng CSHS CATP Hà Nội để giải quyết. ĐT: 0982870959.

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