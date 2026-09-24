ANTD.VN - Tối 23-9, Trại tạm giam số 2 - Công an thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Vui Tết Trung thu năm 2026” dành cho con cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Chương trình đã mang đến cho 612 em nhỏ một đêm Trung thu vui tươi, ý nghĩa.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đại tá Trần Duy Hưng, Bí thư Đảng ủy, Giám thị Trại tạm giam số 2, chương trình năm nay được tổ chức dành cho 612 cháu là con cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Chương trình thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đối với con em cán bộ, chiến sĩ, qua đó góp phần động viên tinh thần để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trung thu gắn kết yêu thương trong gia đình cán bộ, chiến sĩ Trại tạm giam số 2

Đại diện lãnh đạo Trại tạm giam số 2 trao quà cho các em nhỏ

Đến với đêm hội, các em nhỏ được hòa mình trong không khí rộn ràng của múa lân, các tiết mục văn nghệ, giao lưu cùng Chú Cuội - Chị Hằng, thưởng thức những tiết mục đặc sắc của các em thiếu nhi Câu lạc bộ Ánh Sao và chương trình ảo thuật.

Đêm hội Trung thu ấm áp, đáng nhớ dành tặng các em nhỏ

Đặc biệt, phần trao quà Trung thu trở thành khoảnh khắc được các em mong chờ. Từng phần quà được trao tận tay các cháu, mang theo sự quan tâm, tình cảm của cấp ủy, lãnh đạo và các tổ chức đoàn thể trong đơn vị.

Thượng tá Nguyễn Xuân Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám thị Trại tạm giam số 2, cùng Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ đơn vị đã trao tặng những phần quà Trung thu ý nghĩa tới các cháu.

Chương trình không chỉ tạo sân chơi bổ ích, giúp các em có một mùa Trung thu đáng nhớ mà còn góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tăng cường sự gắn kết giữa cán bộ, chiến sĩ và gia đình.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ Trại tạm giam số 2 đều mang trên mình trách nhiệm quản lý, giáo dục và bảo đảm an toàn tại cơ sở giam giữ. Phía sau mỗi ca trực, mỗi nhiệm vụ là sự đồng hành, sẻ chia của gia đình. Vì vậy, chăm lo cho con em cán bộ, chiến sĩ cũng là một hoạt động thiết thực nhằm động viên hậu phương, tạo thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, tận tâm với nhiệm vụ.

Từ những chiếc bánh Trung thu và những phần quà giản dị, chương trình gửi tới các em thông điệp về một mùa Trung thu của yêu thương, đoàn viên và niềm vui tuổi thơ.

Với 612 phần quà được trao tặng, chương trình Trung thu năm 2026 đã mang đến niềm vui cho các cháu thiếu nhi, đồng thời thể hiện sự quan tâm thiết thực của Trại tạm giam số 2 đối với đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và gia đình.